A hattyú halála: Fekete-Győr András így „siratta” Cseh Katalint

A Momentum alapítója – bejegyzése szerint – különösen csalódottnak érezte magát amiatt, hogy szerinte a párt egykori képviselője szem elől tévesztette a Momentum eredeti célját: „Csalódás azt látnom, hogy szem elől tévesztetted, miért léptünk annak idején a politikába. Hogy jöjjön végre egy új politikai generáció, ami bebizonyítja, hogy tényleg lehet a politikát máshogy csinálni. Hogy van egy érdek – a hazánk érdeke –, amely fontosabb és előrébb való, mint bármely bársonyszék, cím vagy rang”.

Roppant fájdalom és csalódás látni, hogy miközben a közösségünk helytállt és képes volt felülemelkedni az önös érdekeken, te hátat fordítottál az eredeti küldetésünknek, az egyéni ambíciókat a közös cél elé helyezve”

– fogalmazott Fekete-Győr, utalva arra, hogy Cseh Katalin a Momentum helyett a Barabás Richárd által alapított, Humanisták „pártjában” folytatja a munkát.

A bejegyzésben Fekete-Győr felhívta a figyelmet arra, hogy az új politikai formációk és a pártmegosztottság veszélyeztetik a választói akarat érvényesülését. „Ne szépítsük: minden rátok adott szavazat elveszett szavazat, ami ebben a választási rendszerben a kormánypártnak kedvez. A megosztottság nem a rendszerváltás, hanem a Fidesz malmára hajtja a vizet”.

A politikus végül személyes hangvételű üzenettel zárta soraidat: „Kívánom neked, hogy egyszer, amikor elcsendesedik körülötted a zaj, halld meg újra, miért vágtunk bele ebbe az egészbe. Mert a politika forgatagában minden gyorsan jön és megy – de az ember, aki a tükörbe néz, marad”.