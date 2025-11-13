A hattyú halála: Fekete-Győr András így „siratta” Cseh Katalint

Lezárult egy korszak: a Momentum páros lábbal rúgta ki Cseh Katalint, a mandátumától is megfosztották
Mélységesen csalódtak egykori társukban.
„Kedves Katka! Nagyot csalódtam benned.”
Fekete-Győr András, a Momentum alapítója nyílt Facebook-bejegyzésében fejezte ki csalódottságát a párton belüli folyamatok miatt.
Kedves Katka! Kezdem a legfájóbb ponttal: nagyot csalódtam benned”
– indította a bejegyzését a Momentum politikusa, reagálva arra a szerdai hírre, hogy a pártja kirúgta korábbi EP képviselőjét Cseh Katalint.
„Benned, akit tíz évvel ezelőtt az elsők között kerestem meg a politikai generációváltás ügyével, akivel együtt gyűjtöttem az aláírásokat a NOlimpia kampányban, és akinek az európai parlamenti munkásságát mindig is tisztelni és becsülni fogom” – folytatta bejegyzését Fekete-Győr András, hangsúlyozva, hogy korábban teljes szívvel támogatta Cseh Katalin munkáját.
A Momentum alapítója – bejegyzése szerint – különösen csalódottnak érezte magát amiatt, hogy szerinte a párt egykori képviselője szem elől tévesztette a Momentum eredeti célját: „Csalódás azt látnom, hogy szem elől tévesztetted, miért léptünk annak idején a politikába. Hogy jöjjön végre egy új politikai generáció, ami bebizonyítja, hogy tényleg lehet a politikát máshogy csinálni. Hogy van egy érdek – a hazánk érdeke –, amely fontosabb és előrébb való, mint bármely bársonyszék, cím vagy rang”.
Roppant fájdalom és csalódás látni, hogy miközben a közösségünk helytállt és képes volt felülemelkedni az önös érdekeken, te hátat fordítottál az eredeti küldetésünknek, az egyéni ambíciókat a közös cél elé helyezve”
– fogalmazott Fekete-Győr, utalva arra, hogy Cseh Katalin a Momentum helyett a Barabás Richárd által alapított, Humanisták „pártjában” folytatja a munkát.
A bejegyzésben Fekete-Győr felhívta a figyelmet arra, hogy az új politikai formációk és a pártmegosztottság veszélyeztetik a választói akarat érvényesülését. „Ne szépítsük: minden rátok adott szavazat elveszett szavazat, ami ebben a választási rendszerben a kormánypártnak kedvez. A megosztottság nem a rendszerváltás, hanem a Fidesz malmára hajtja a vizet”.
A politikus végül személyes hangvételű üzenettel zárta soraidat: „Kívánom neked, hogy egyszer, amikor elcsendesedik körülötted a zaj, halld meg újra, miért vágtunk bele ebbe az egészbe. Mert a politika forgatagában minden gyorsan jön és megy – de az ember, aki a tükörbe néz, marad”.
