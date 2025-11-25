A kormánypártok leszavazták a melegházasságok magyarországi elismeréséről szóló javaslatot

Az Alkotmánybíróság (AB) még június elején egy határozatban mondta ki, hogy ha egy azonos nemű pár külföldön összeházasodik, azt Magyarországon is el kell ismerni bejegyzett élettársi kapcsolatként – írta a Telex.

Ezután az AB fel is szólította a parlamentet, hogy október 31-ig módosítsák a vonatkozó törvényt, amely jogilag is elismeri az ilyesfajta kapcsolatokat.

Az ellenzéki frakciók közül a Demokratikus Koalíció (DK), a Momentum és a Párbeszéd az októberi határidő előtt egy nappal ezért benyújtottak egy erre vonatkozó törvényjavaslatot.