A kormánypártok leszavazták a melegházasságok magyarországi elismeréséről szóló javaslatot

2025. november 25. 22:53

A Fidesz képviselői leszavazták az erről szóló javaslatot az Igazságügyi Bizottságban.

2025. november 25. 22:53
null

Az Alkotmánybíróság (AB) még június elején egy határozatban mondta ki, hogy ha egy azonos nemű pár külföldön összeházasodik, azt Magyarországon is el kell ismerni bejegyzett élettársi kapcsolatként – írta a Telex.

Ezután az AB fel is szólította a parlamentet, hogy október 31-ig módosítsák a vonatkozó törvényt, amely jogilag is elismeri az ilyesfajta kapcsolatokat.

Az ellenzéki frakciók közül a Demokratikus Koalíció (DK), a Momentum és a Párbeszéd az októberi határidő előtt egy nappal ezért benyújtottak egy erre vonatkozó törvényjavaslatot.

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
A hétfői szavazáson az Igazságügyi Bizottságban a Fidesz képviselői viszont leszavazták a javaslatot.

Egy lengyel eset miatt van az egész?

Ahogyan a Mandiner is beszámolt róla, Lengyelországot arra kötelezi az EU bírósága, hogy ismerje el két személy külföldön kötött házasságát, annak ellenére, hogy az ország nem ismeri el az azonos neműek házasságát. Az ügy két lengyel állampolgárra vonatkozott, akik Németországban éltek és 2018-ban Berlinben házasodtak össze.

Amikor Lengyelországban kérték házasságuk elismerését, a hatóságok ezt megtagadták, hivatkozva a nemzeti jogszabályokra, amelyek nem ismerik el az azonos neműek házasságát.

A két személy az ügyet a lengyel legfelsőbb közigazgatási bíróság elé terjesztette, amely az Európai Unió Bíróságához utalta.

A bíróság szerint egy ilyen döntés ellentétes az uniós joggal: nem csak a szabad mozgás és tartózkodás jogát sérti, hanem az alapvető jogot is a magán- és családi élet tiszteletben tartásához.

Az elismerési kötelezettség nem jelenti azt, hogy a nemzeti jogban be kell vezetni az azonos neműek házasságát. A hatóságok mérlegelhetik, hogyan ismerjék el a más tagállamokban kötött házasságokat, de ezt nem tehetik lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé, és nem különböztethetik meg vele az azonos nemű párokat. Az tehát nem kizárt, hogy Magyarországon elég elismerni bejegyzett élettársi kapcsolatként.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: ROLAND SCHLAGER / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP

Tarhonya
2025. november 26. 04:12
A k.rvannyát a sok köcsögnek! Egyfolytában keverik a szart?!
kobi40
•••
2025. november 26. 03:58 Szerkesztve
És mi a helyzet azokkal a fajtanokkal, akiket külföldön elismernek házasnak, gyereket is nevelnek, tehát látens, vagy valódi pedifilok?! Én láttam tavaly nyáron, a buziparádé idején kézenfogva két fajtalan hímneműt egy babakocsiban csecsemőt tologatni. Nos?!
vakiki
2025. november 26. 03:48
Mindegy,hogy házasság,vagy élettársi kapcsolat,mindenhogy undorító. Pfuj. El lehet takarodni ezzel a műbalhéval. Sok agyatlan barom.
hexahelicene
2025. november 26. 01:44
2 buzi megy a sivatagban, egyik a másiknak: - Nézd, mennyi homok van itt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!