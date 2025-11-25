A kormánypártok leszavazták a melegházasságok magyarországi elismeréséről szóló javaslatot

A bíróság szerint egy ilyen döntés ellentétes az uniós joggal: nem csak a szabad mozgás és tartózkodás jogát sérti, hanem az alapvető jogot is a magán- és családi élet tiszteletben tartásához.
Az elismerési kötelezettség nem jelenti azt, hogy a nemzeti jogban be kell vezetni az azonos neműek házasságát. A hatóságok mérlegelhetik, hogyan ismerjék el a más tagállamokban kötött házasságokat, de ezt nem tehetik lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé, és nem különböztethetik meg vele az azonos nemű párokat. Az tehát nem kizárt, hogy Magyarországon elég elismerni bejegyzett élettársi kapcsolatként.
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: ROLAND SCHLAGER / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP