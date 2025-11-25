Az EU bírósága nem tétlenkedik: előírta, hogy minden állam ismerje el a külföldön kötött melegházasságokat!

A bíróság az ítéletet összefoglaló sajtóközleményében hozzátette:
A tagállamoknak ezért az uniós jog által biztosított jogok gyakorlása érdekében el kell ismerniük a másik tagállamban jogszerűen megszerzett családi állapotot.”
A tagállamok „diszkrecionális jogkörrel rendelkeznek az ilyen házasságok elismerésének eljárásainak kiválasztásában” – tette hozzá a bíróság.
A bíróság azonban hangsúlyozta, hogy ítélete nem kötelezi az országokat arra, hogy hazai jogszabályaikban bevezessék az azonos neműek házasságát.
