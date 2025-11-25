Az EU bírósága nem tétlenkedik: előírta, hogy minden állam ismerje el a külföldön kötött melegházasságokat!

Lengyelországot arra kötelezi az EU bírósága, hogy ismerje el két személy külföldön kötött házasságát, annak ellenére, hogy az ország nem ismeri el az azonos neműek házasságát – írta a Politico.

Az ügy két lengyel állampolgárra vonatkozott, akik Németországban éltek és 2018-ban Berlinben házasodtak össze.