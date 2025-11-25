Ft
11. 25.
kedd
Lengyelország uniós jog Európai Unió lgbtq melegházasság

Az EU bírósága nem tétlenkedik: előírta, hogy minden állam ismerje el a külföldön kötött melegházasságokat!

2025. november 25. 17:15

A luxemburgi uniós bíróság kedden úgy döntött, hogy ha egy azonos nemű pár egy tagállamban törvényesen házasságot köt, akkor bármelyik másik tagállam köteles elismerni ezt a házasságot.

2025. november 25. 17:15
null

Lengyelországot arra kötelezi az EU bírósága, hogy ismerje el két személy külföldön kötött házasságát, annak ellenére, hogy az ország nem ismeri el az azonos neműek házasságát – írta a Politico. 

Az ügy két lengyel állampolgárra vonatkozott, akik Németországban éltek és 2018-ban Berlinben házasodtak össze. 

Amikor Lengyelországban kérték házasságuk elismerését, a hatóságok ezt megtagadták, hivatkozva a nemzeti jogszabályokra, amelyek nem ismerik el az azonos neműek házasságát.

A két személy az ügyet a lengyel legfelsőbb közigazgatási bíróság elé terjesztette, amely az Európai Unió Bíróságához utalta. A luxemburgi székhelyű bíróság úgy ítélte meg, hogy ez ellentétes az uniós joggal, mert „sérti” a szabad mozgás jogát „és a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot”.

A bíróság az ítéletet összefoglaló sajtóközleményében hozzátette: 

A tagállamoknak ezért az uniós jog által biztosított jogok gyakorlása érdekében el kell ismerniük a másik tagállamban jogszerűen megszerzett családi állapotot.”

A tagállamok „diszkrecionális jogkörrel rendelkeznek az ilyen házasságok elismerésének eljárásainak kiválasztásában” – tette hozzá a bíróság.

A bíróság azonban hangsúlyozta, hogy ítélete nem kötelezi az országokat arra, hogy hazai jogszabályaikban bevezessék az azonos neműek házasságát.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

makapaka2
2025. november 25. 22:23
A meleg házasságok propagálása helyett az EP miért nem Zelenszkijék hatalmas korrupciós tevékenységével foglalkozik? Esetleg közülük is többeknek megvan már az arany budi a lenyúlt pénzekből?
Válasz erre
0
0
bunko-jobbos
2025. november 25. 21:04
Sőt, durvábbat mondok. Ha majd a magyar GDP magasabb lesz a mostaninál (nyugi, az is el fog jönni), akkor bármelyik EU-s állampolgár nyugodtan ideköltözhet a szabad költözés joga alapján. Igen, a francia, német stb. fekák is. Tömegesen. Ez sokakban nem merül fel, mert ők azt látják, hogy szegényebbek vagyunk, és így kutya sem akar ide jönni munkavállalási céllal az EU-ból (nyugdíjasok igen), de valahogy mindenki abban él, hogy ez örökre így marad. Csak szólok, hogy 1990-ben Ausztria GDP-jének (PPP pre capita) 42%-án álltunk, most meg 66 körül. Az eurót is mindenki be akarja vezetni, mert ott gazdagabbak. De nem mindig lesz ez így, aztán majd lesnénk, hogy nem léphetünk ki belőle, oszt a görögök meg a fene tudja ki (ukránok?) költségeit nyögjük majd. Nagy ötlet nem a jövőbe nézni, mit mondjak.
Válasz erre
0
0
123321
2025. november 25. 20:27
hülye buzik.
Válasz erre
1
0
johngo
2025. november 25. 20:19
A woke őrület nem ismer határokat. Németországban nem szabad kimondani a cigánypecsenyét (Zigeunerschnitzel vagy Zigeunersteak esetleg Zigeunerbraten), mert ellentétes a woke ideológiával. Helyette kötelező a Paprikaschnitzel vagy Scharfes Schnitzel használata.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!