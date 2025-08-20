Megszólalt Fekete-Győr András is: szerinte csak ócska hazugság az ezeréves magyar állam

A propaganda azt sulykolja belénk – állítja –, hogy ez az erő, ez a büszkeség, ez az ezeréves magyar állam, miközben csak egy ócska hazugság. A giccses felszín alatt a valóság Szent István örökségének tudatos és módszeres elárulása. Ennek az árulásnak az egyik formája a nemzet tudatos kettészakítása – írta. Szerinte Szent István ünnepének a közös hazáról kellene szólnia, arról, ami összeköt, ehelyett a hatalom tizenöt éve nem tesz mást, mint árkokat ás magyar és magyar között, falakat épít a családokon belül, ellenséget farag a szomszédból, a kollégából, a barátból.

Ennek leglátványosabb példája maga az ünnep: ő dönti el, ki „igaz magyar”, és ki a „nemzet ellensége” – állítja.

Az árulás másik formája Szent István legfontosabb döntésének szembeköpése – jelenti ki a lila politikus. Államalapítónk ezer éve nem csupán egy királyságot teremtett, hanem egy utat jelölt ki. Lezárta a vándorló, pogány múltat, hogy a törzsi önkény helyett a törvények uralmára épülő, a nyugati kereszténység közösségébe tartozó magyar államot hozzon létre. Ez a döntés nyitotta meg az utat később a magyar polgárosodás, a felemelkedés és az európai fejlődés előtt.

Az Orbán-rezsim ezt a horgonyt próbálja elvágni nap mint nap.

Lassan, de kérlelhetetlenül sodorja a magyar hajót egy olyan sötét, keleti tenger felé, ahol az önkény az úr, ahol a szabadság gyanús fényűzés, és ahol a jövőt nem a közös iránytű, hanem a kapitány pillanatnyi szeszélye írja. Mindezt a kettős árulást pedig nemzeti giccsel fedi el. Szent Istvánból egy élettelen ikont farag, miközben mélyen hallgat az Intelmeiről, amelyek a törvény tiszteletére és a bölcs kormányzásra intenek – fogalmaz és hozzáteszi, ez nem valódi emlékezetpolitika: ez a nemzet múltjának prostituálása.

