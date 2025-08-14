Csak jó szakács akarok lenni! – Schreiner Gábor a Mandinernek
2025. augusztus 14. 05:21
Egy banális véletlen vezette el negyed évszázada a japán konyhához, amelynek nemcsak szerelmese, de virtuóz művelője is lett. Schreiner Gábor, a 15. születésnapját ünneplő Nobu Budapest executive chefje az óbudai pék nagyszülőkről, a rizsfőzés misztériumáról mesélt, és arról, mire taníthat minket az alapító Nobu szan.
Tizenöt éve mindennap délelőttől késő estig itt van. A gazda szeme nélkül nem megy? Röviden: nem. Hosszabban: ahogy minden más munkahelyi közegnek, a vendéglátásnak is van egy állandó ritmusa. A kezdetek óta precízen beosztott rendszer alapján működünk, amelyben mindenki pontosan tudja a helyét, feladatát. Mint egy zenekar, amelynek én vagyok a karmestere; az a dolgom, hogy az adott mű a lehető legjobban, legszebben szóljon. Tudom, hogy mindenki ezt szokta mondani, de nekem tényleg nagyszerű helyetteseim, munkatársaim vannak, akik – csúnyán fogalmazva – a termelésért felelősek, azért, hogy mi kerül a vendég tányérjára. Én meg biztosítom, hogy tényleg ne is legyen másra gondjuk.
Sok gond adódhat? Hogyne. Még a legkisebb konyhában is rengeteg mindenen elcsúszhat az ember. Egy étterem működtetése komplex dolog, kell hozzá megfelelő infrastruktúra, megfelelő emberek és persze – ami minden étel lényege – megfelelő alapanyagok. Sokan csodálkoznak, hogy számomra a csütörtök a legfontosabb nap a héten, de ez nem véletlen.
