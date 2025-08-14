Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tonhal Vörös Sárkány cukor étterem Budapest Nobu rizs kenyér

Csak jó szakács akarok lenni! – Schreiner Gábor a Mandinernek

2025. augusztus 14. 05:21

Egy banális véletlen vezette el negyed évszázada a japán konyhához, amelynek nemcsak szerelmese, de virtuóz művelője is lett. Schreiner Gábor, a 15. születésnapját ünneplő Nobu Budapest executive chefje az óbudai pék nagyszülőkről, a rizsfőzés misztériumáról mesélt, és arról, mire taníthat minket az alapító Nobu szan.

2025. augusztus 14. 05:21
null
Farkas Anita

Tizenöt éve mindennap délelőttől késő estig itt van. A gazda szeme nélkül nem megy? 
Röviden: nem. Hosszabban: ahogy minden más munkahelyi közegnek, a vendéglátásnak is van egy állandó ritmusa. A kezdetek óta precízen beosztott rendszer alapján működünk, amelyben mindenki pontosan tudja a helyét, feladatát. Mint egy zenekar, amelynek én vagyok a karmestere; az a dolgom, hogy az adott mű a lehető legjobban, legszebben szóljon. Tudom, hogy mindenki ezt szokta mondani, de nekem tényleg nagyszerű helyetteseim, munkatársaim vannak, akik – csúnyán fogalmazva – a termelésért felelősek, azért, hogy mi kerül a vendég tányérjára. Én meg biztosítom, hogy tényleg ne is legyen másra gondjuk. 

Sok gond adódhat? 
Hogyne. Még a legkisebb konyhában is rengeteg mindenen elcsúszhat az ember. Egy étterem működtetése komplex dolog, kell hozzá megfelelő infrastruktúra, megfelelő emberek és persze – ami minden étel lényege – megfelelő alapanyagok. Sokan csodálkoznak, hogy számomra a csütörtök a legfontosabb nap a héten, de ez nem véletlen. 

Fotó: Földházi Árpád
Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!