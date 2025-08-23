A Tisza a fideszes szimpatizánsok kivégzésével, megkínzásával fenyeget 2026 után, és ezt nem most kezdte

„Szeretni kellene, de bolondulásig” – dalolja Ákos. Ebből Magyar Péternél mindkettő megvan. Igaz, a szeretet csak papíron: azt mondják, hogy szeretetországot építenek. A bolondulás viszont a valóságban, mert a nárcisztikus Magyar magáról állította, hogy bolond, és ebben nyilvánosan egyet is értettek Gulyás Gergellyel.

A kudarccal való szembesülés pedig bosszút forralt. A Tisza párt egyik legelkötelezettebb támogatója megosztott egy bejegyzést, amely csöpögött a bosszúvágytól.

A szövege így szólt: „Mussolinit meg sortűzzel végezték ki az olaszok, aztán fellógatták a hulláját a téren, és tömegével mentek oda az emberek leköpni. Ceausescu (sic!) meg szintén kapta a sortüzet, aztán a szülőfalujába épített stadion azóta is csak rohad. Janukovic (sic!) villája pedig múzeum lett, hogy az ukránok ne felejtsék el soha, milyen az oroszoknak eladni magadat. Csak úgy eszembe jutott, akinek nem inge, nem veszi magára. Én egy hazaáruló Pétert ismerek, de őt Szijjártónak hívják.”

A csaknem húszezres csoportban nem volt senki, aki felemelte volna a szavát a vérengzés ellen. Annál többen írtak sortűzről, kivégzett diktátorokról,

biztattak a Tisza Párt Szimpatizánsok és rendszerváltók, csatlakozzatok! nevű csoporthoz való kapcsolódásra.

Vártam, vártam és vártam, hogy Magyar Péter mikor fogja rendre utasítani a torz elméjű bejegyzések szerzőit, ám erre mind a mai napig nem került sor. Helyette Pojáca Peti azzal volt elfoglalva, hogy újabb hazugságokkal szennyezze a környezetet. Hogy vélelmével ismét Orbánt gyalázza, akinek volt képe szabadsága alatt előre bejelentett módon vitorlásra ülni az Adrián, és kihajózni. „Háborús veszélyhelyzetben honvédségi géppel érkezve megkezdte a jachtozást a felcsúti hajóskapitány” – írta, jelezvén, hogy az útra a miniszterelnök magával vitte a közösségi médiás oldalait kezelő Kaminski Fannyt és politikai igazgatóját, Orbán Balázst is. Jellemző Pojáca gondolkodására, hogy mivel ugyanabban a kikötőben horgonyzott Szíjj László Lady MRD nevű jachtja, arra célzott, hogy a kormányzati stáb a nyílt vízen majd átszáll erre a luxushajóra, hogy azt ne lehessen lencsevégre kapni. Orbán Balázs a Facebook-oldalán közölte, hogy levadászott egy vízi zebrát, azaz „újabb ordas kamut” leplezett le. Hozzátette: örömmel jelenti a helyszínről, hogy a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi terv megírása jól halad, amit a vitorlázás közben is folytatnak. „Indulhat a liberális sipákolás!” – zárta bejegyzését.

Nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai szélsőséges véleményt fogalmaztak meg egy társadalmi csoportról. Nemrég a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai elnevezésű csoport egyik tagja azt a kérdést tette fel:

Támogatja-e, hogy a fideszeseket a 2026-os választások után megkínozzuk és kivégezzük?

A Magyar Pétert támogató hölgy kérdéséből kiderül: helyesnek tartaná, ha a kormánypárti szavazókat a történelem legsötétebb korszakait idéző eszközökkel módszeresen elpusztítaná egy esetlegesen hatalomra kerülő Tisza-kormány.

Magyar Péter ekkor is csöndben maradt, s mint tudjuk, a hallgatás beleegyezés. Annyi következménye volt, hogy a bejegyzést nem sokkal a közlés után törölték, amit többen is lelkesedéssel fogadták. Vagyis elítélték ezt a minősíthetetlen tartalmat én hangnemet.

Az elmúlt időszakban a közbeszéd egyre inkább eldurvult. Miközben Magyar Péter elnök a Tisza Pártot rendszeresen a béke és a szabadság pártjának állítja be – mint fentebb írtam – hiába, a saját szavazóit a kormánypártok és támogatói ellen uszítja. Ez történt nemrég Magyar Péter országjárásának kiskőrösi állomásán is, ahol a politikus először oroszul fenyegetőzött, majd a Hír TV riporterének családját támadta.

Régi hagyománya van a halállal fenyegetőzésnek a baloldalon.

Márki-Zay Péter 2018-ban elviccelődött azon, hogy „Nem akarom mondani, hogy a kandelábereket mire lehet még használni a plakátok ragasztásán kívül.” Hangsúlyozva azt is: „egy olyan rendszert, amit nem lehet demokratikusan leváltani, azt nem demokratikusan szokták leváltani. Minden rendszernek vége van egyszer. (...) Minél elnyomóbb, minél gyűlöletesebb egy rendszer, annál csúnyább vége van. Meg kell nézni '89 Romániáját.”

A lényeg, hogy a hazug közvéleménykutatóknál is apad a Tisza. Már nekik sem lehet annyit fizetni, hogy nagyon félrevezessék az embereket. Igaz, kicsit sem szabadna.

Nora Roberts amerikai író írja: „A bosszú elborítja az agyat, kizárja a józan gondolkodást. A szenvedély bármely formája bukáshoz vezethet.” Hallod, Peti? Bukni fogsz.

