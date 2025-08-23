Von der Leyen nem bír lejönni Ukrajna uniós tagságának álmáról – még a Bizottság épületeit is kivilágíttatta ukrán zászlókkal

Nógrádi György aggasztó elmélettel állt elő a Munkácsot ért támadással kapcsolatban
Nógrádi György elég hihetetlennek tartja, hogy a munkácsi, amerikai tulajdonú gyárban éjjel-nappal kávéfőzőket gyártottak.
„Slava Ukraini” – hangoztatta bejegyzésében az Európai Bizottság elnöke.
„Ma este az EU Bizottságához tartozó épületeink a bátorság színében ragyognak” – írta Ursula von der Leyen X-posztjában, a bejegyzésben pedig megosztott egy fotót is, amelyen az látható, hogy az egyik bizottsági épület ukrán zászlóval van kivilágítva.
Az Európai Bizottság elnöke hozzátette:
Az ukrán zászló Ukrajna ellenállásának és a jobb jövőbe vetett megingathatatlan hitének szimbóluma. Egy szabad és független Ukrajna jövőjébe, az Unió tagjaként.”
„Slava Ukraini!” – zárta posztját Von der Leyen.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko