Slava Ukraini EU Bizottság Ukrajna Ursula von der Leyen

Von der Leyen nem bír lejönni Ukrajna uniós tagságának álmáról – még a Bizottság épületeit is kivilágíttatta ukrán zászlókkal

2025. augusztus 23. 23:06

„Slava Ukraini” – hangoztatta bejegyzésében az Európai Bizottság elnöke.

2025. augusztus 23. 23:06
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Brüsszelben.

„Ma este az EU Bizottságához tartozó épületeink a bátorság színében ragyognak” – írta Ursula von der Leyen X-posztjában, a bejegyzésben pedig megosztott egy fotót is, amelyen az látható, hogy az egyik bizottsági épület ukrán zászlóval van kivilágítva.

Az Európai Bizottság elnöke hozzátette:

Az ukrán zászló Ukrajna ellenállásának és a jobb jövőbe vetett megingathatatlan hitének szimbóluma. Egy szabad és független Ukrajna jövőjébe, az Unió tagjaként.”

„Slava Ukraini!” – zárta posztját Von der Leyen.

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko
 

 

Hohokam
2025. augusztus 24. 00:07
Az EU első virtigli náci terrorista tagállam-jelöltje.
Válasz erre
0
0
Sün Balázs
2025. augusztus 23. 23:47
Kíváncsian város, hogy Ursula mikor fog már végre beszólni kebel beli batárjának, Zelenszkijnek, hogy állítsa már le a Barátság kőolajvezeték támadását. Ursula megígérte, hogy az EU garantálja a hazánkat és a szlovákokat ellátó energia vezetékek biztonságát. Egyébként Orbán Viktor az orosz energia import tiltását előíró szankciót épp amiatt nem vétózta meg, mert annak szövegét úgy fogadta el a 27 tagállam vezetője, hogy az alól Magyarország és Szlovákia mentességet kap 2027. decemberéig. Ha Ursula nem lép fel hatékonyan a vezetékek biztonsága és a energiaszállítás érdekében, akkor épp az ő "legkedvesebb barátja" fogja lebuktatni az Eu bizottság elnökét, hogy milyen szavahihitetlen presona.
Válasz erre
0
0
alenka
2025. augusztus 23. 23:46
Jézusom, ez förmedvény, a nő is, meg a náci zászló is!!!!!..... Putin, előre!
Válasz erre
0
0
NorthernOutlaw
2025. augusztus 23. 23:44
Azt még elfelejtette hozzátenni a vén boszorkány, hogy örül a kőolaj vezeték elleni támadásnak.
Válasz erre
1
0
