Von der Leyen nem bír lejönni Ukrajna uniós tagságának álmáról – még a Bizottság épületeit is kivilágíttatta ukrán zászlókkal

„Ma este az EU Bizottságához tartozó épületeink a bátorság színében ragyognak” – írta Ursula von der Leyen X-posztjában, a bejegyzésben pedig megosztott egy fotót is, amelyen az látható, hogy az egyik bizottsági épület ukrán zászlóval van kivilágítva.

Az Európai Bizottság elnöke hozzátette:

Az ukrán zászló Ukrajna ellenállásának és a jobb jövőbe vetett megingathatatlan hitének szimbóluma. Egy szabad és független Ukrajna jövőjébe, az Unió tagjaként.”

„Slava Ukraini!” – zárta posztját Von der Leyen.

Tonight, our @EU_Commission buildings glow in the colours of bravery.



The Ukrainian flag is the symbol of Ukraine's resistance and it's unshakeable belief in a better future.



A future of a free and independent Ukraine, inside our Union.



Slava Ukraini! pic.twitter.com/RdIzyK3sQO — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 23, 2025

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

