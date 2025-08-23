„Nézzük, hogy a Karanténvlognak miért is volt könnyű dolga: itt ugyanis nem sima tanácsköztársasági tempóról beszélhetünk, ahol a mézesmadzag és a valóságos korbács váltogatta egymást, most új terek nyíltak meg előttünk. Magyar Péter nem szégyellte fapofával kimondani, hogy ha rá szavaznak az emberek, akkor hirtelen 80 évre növekszik az átlagéletkor, aki pedig merne halni előtte, azt visszahozza és börtönbe zárja, amiért engedetlen volt az univerzum urával szemben. Tiszta sor ez. De azt is megtudhattuk, hogy 2035-re megállítja a népességfogyást néhány csettintéssel, 2050-re pedig újra 10 millióan élünk majd e hazában. Még az is lehet, hogy ezt komolyan gondolta, csak épp a brüsszeli gazdái által küldött migránsokkal, erre legalább van esély. Az azonban ismét egy rendkívül megfoghatatlan vállalás, hogy hirtelen víznagyhatalom is leszünk, jelentsen ez bármit.

A fenti agymenések mellett azonban a korona is felkerült a remekműre, hiszen a zsebmessiás tiszta levegőt is ígért mindenkinek, ha megválasztják. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy Magyar Péter a határainkon megállítja a szennyezett levegőt és visszafújja tüdőből azt a gonosz keletre, vagy bárhova, ahonnan jön? vagy majd meleg leheletével fűti az otthonokat télen, amikor a kémények már nem onthatják magukból a füstöt?

Aki akár csak egy szót elhisz ebből a kapkodó maszlagból, az magára vessen, mi addig kivesézzük a remek pontokat és várjuk a Szeretetországot építő gyalázkodók újabb kórusait, akik folyamatosan elpusztítással fenyegetnek bennünket.”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP