Donald Trump nem várt eszközhöz nyúlhat a béketárgyaláson

Donald Trump elnök az alaszkai Elmendorf légibázisra vezényelt két olyan B-2 Spirit bombázót, mellyel néhány hete még Oroszország szövetségesét, Iránt bombázták – szúrta ki a Portfólió, OSINT-oldalakra hivatkozva. Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, Donald Trump, amerikai elnök ezen a támaszponton találkozik ma, magyar idő szerint fél tízkor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.