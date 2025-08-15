Donald Trump nem várt eszközhöz nyúlhat a béketárgyaláson

Nyilvánosságra hozták a programot: erről tárgyal órákon belül Trump és Putyin
A Kreml közölte a Trump–Putyin csúcstalálkozó részleteit. Megvan az orosz delegáció névsora is.
Donald Trump, amerikai elnök az alaszkai Elmendorf légibázisra vezényelt két olyan B-2 Spirit bombázót, mellyel néhány hete még Iránt bombázták.
Donald Trump elnök az alaszkai Elmendorf légibázisra vezényelt két olyan B-2 Spirit bombázót, mellyel néhány hete még Oroszország szövetségesét, Iránt bombázták – szúrta ki a Portfólió, OSINT-oldalakra hivatkozva. Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, Donald Trump, amerikai elnök ezen a támaszponton találkozik ma, magyar idő szerint fél tízkor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Ezt is ajánljuk a témában
A Kreml közölte a Trump–Putyin csúcstalálkozó részleteit. Megvan az orosz delegáció névsora is.
A cikk szerint a bombázókat vélhetően nyomásgyakorlási eszközként akarja alkalmazni Donald Trump és megemlékezik arról, hogy az amerikai elnök az elmúlt hetekben több hasonló lépést is tett.
Egyebek mellett B-1B Lancer bombázókat vezényelt Norvégiába, nukleáris tengeralattjárókat Oroszországhoz közeli vizekre és egy nukleáris légtérelemző gépet röptetett meg Murmanszk körül.
A lap szerint, nem lenne meglepő, ha a Spirit bombázókat úgy helyezné el az amerikai elnök a támaszponton, hogy Putyin is lássa őket, ahogy a tárgyalás helyszínére tart.
A lap megemlékezik arról is, hogy ezen bombázók nyáron még kulcsfontosságú szerepet játszottak az Irán-Izrael közötti háborúban, hiszen végső csapásként ezek a gépek bunkerromboló bombákkal semmisítették meg Irán nukleáris létesítményeit.
Nyitókép forrása: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson