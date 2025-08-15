Ft
08. 15.
péntek
08. 15.
péntek
B-2 Spirit Oroszország Donald Trump Irán

Donald Trump nem várt eszközhöz nyúlhat a béketárgyaláson

2025. augusztus 15. 10:40

Donald Trump, amerikai elnök az alaszkai Elmendorf légibázisra vezényelt két olyan B-2 Spirit bombázót, mellyel néhány hete még Iránt bombázták.

2025. augusztus 15. 10:40
null

Donald Trump elnök az alaszkai Elmendorf légibázisra vezényelt két olyan B-2 Spirit bombázót, mellyel néhány hete még Oroszország szövetségesét, Iránt bombázták – szúrta ki a Portfólió, OSINT-oldalakra hivatkozva. Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, Donald Trump, amerikai elnök ezen a támaszponton találkozik ma, magyar idő szerint fél tízkor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikk szerint a bombázókat vélhetően nyomásgyakorlási eszközként akarja alkalmazni Donald Trump és megemlékezik arról, hogy az amerikai elnök az elmúlt hetekben több hasonló lépést is tett.

Egyebek mellett B-1B Lancer bombázókat vezényelt Norvégiába, nukleáris tengeralattjárókat Oroszországhoz közeli vizekre és egy nukleáris légtérelemző gépet röptetett meg Murmanszk körül.

A lap szerint, nem lenne meglepő, ha a Spirit bombázókat úgy helyezné el az amerikai elnök a támaszponton, hogy Putyin is lássa őket, ahogy a tárgyalás helyszínére tart.

A lap megemlékezik arról is, hogy ezen bombázók nyáron még kulcsfontosságú szerepet játszottak az Irán-Izrael közötti háborúban, hiszen végső csapásként ezek a gépek bunkerromboló bombákkal semmisítették meg Irán nukleáris létesítményeit.

Nyitókép forrása: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson 

titi77
2025. augusztus 15. 11:26
ez csak egy baráti piszkálódás trumptól. bezzeg amit a golfpályán művelt a vénboszorkánnyal, meg ahogy félrelökte macront vagy amikor kidobatta a zöld manót a fehér házból........ na ezeken jól látszik mennyire veszi komolyan őket. semennyire. főleg az usa választáskor történő tevékenységüket "jutalmazza"
bondavary
•••
2025. augusztus 15. 11:25 Szerkesztve
Nem hinném, hogy Putyin meghatódna bombázók látványától. Mindent tudnak az USA hadászati képességeiről, kölcsönösen figyelik egymást. Inkább az lesz érdekes, hogy Trump üzletemberi szemlélete, vagy Putyin politika dörzsöltsége fog-e jobban érvényesülni? Egyelőre az USA vezette NATO nyomult az orosz határra, ők akartak Ukrajnából egy kisebb, fegyverekkel telerakott ellen Oroszországot csinálni.
Nasi12
2025. augusztus 15. 11:22
Zelenszkij és filmgyári stábja felkészítette Trumpot😀
Nasi12
2025. augusztus 15. 11:20
Akkor putyin nem megy oda. Mert Trumpnak is csak alteregoja lesz ott. Ahol fát vágnak ( bombáznak) ott hullik a forgács alapon😀
