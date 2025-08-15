„Ausztria ne védje tovább Orbánt” – óriási a botrány a szomszédban, mert elfelejtettek valami nagyon fontosat

A Der Standard cikke szerint az EU ma egységesebben és erőteljesebben reagál a Donald Trump és Vlagyimir Putyin jelentette kettős fenyegetésre. A szerző úgy véli, hogy Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor továbbra is az EU-n belüli Putyin-barát vezető, aki akadályozza az ukrajnai közös fellépést.

Az osztrák politikai vezetők, köztük Christian Stocker, Andreas Babler, Beate Meinl-Reisinger, Leonore Gewessler EU-pártiak, de a cikk szerint ideje, hogy Ausztria ne védje tovább Orbánt az uniós fórumokon

– írja a lap.

Az elemzés szerint Ausztria geopolitikai helyzete miatt felelőssége, hogy ne engedjen a Putyin-barát irányzatoknak, amelyek gazdasági és politikai károkat okoznának, és egyértelműen az európai integráció mellett kell állnia.

Néhány nappal ezelőtt egyébként a volt osztrák külügyminiszter, Karin Kneissl kijelentette: Magyarország – Szijjártó Péter külügyminiszter vezetésével – pragmatikus energiapolitikát folytat, szemben Ausztria ideológiai megközelítésével, az EU pedig inkább a saját gazdaságát nehezíti a szankciókkal, miközben a magyar és szlovák kormányok a lakosság energiaellátásának biztosítására törekednek.