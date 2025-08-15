„Ausztria ne védje tovább Orbánt” – óriási a botrány a szomszédban, mert elfelejtettek valami nagyon fontosat

Így kell ezt csinálni: Magyarországról áradozott az egykori osztrák külügyminiszter
Ideológiai energiapolitika helyett pragmatikus megközelítés.
A Der Standard szerint az osztrák politikai vezetőknek nem szabadna kiállniuk Magyarország mellett az uniós fórumokon, pedig a volt külügyminiszter már figyelmeztetett: ideológiai helyett pragmatikus döntésekre van szükség.
A Der Standard cikke szerint az EU ma egységesebben és erőteljesebben reagál a Donald Trump és Vlagyimir Putyin jelentette kettős fenyegetésre. A szerző úgy véli, hogy Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor továbbra is az EU-n belüli Putyin-barát vezető, aki akadályozza az ukrajnai közös fellépést.
Az osztrák politikai vezetők, köztük Christian Stocker, Andreas Babler, Beate Meinl-Reisinger, Leonore Gewessler EU-pártiak, de a cikk szerint ideje, hogy Ausztria ne védje tovább Orbánt az uniós fórumokon
– írja a lap.
Az elemzés szerint Ausztria geopolitikai helyzete miatt felelőssége, hogy ne engedjen a Putyin-barát irányzatoknak, amelyek gazdasági és politikai károkat okoznának, és egyértelműen az európai integráció mellett kell állnia.
Néhány nappal ezelőtt egyébként a volt osztrák külügyminiszter, Karin Kneissl kijelentette: Magyarország – Szijjártó Péter külügyminiszter vezetésével – pragmatikus energiapolitikát folytat, szemben Ausztria ideológiai megközelítésével, az EU pedig inkább a saját gazdaságát nehezíti a szankciókkal, miközben a magyar és szlovák kormányok a lakosság energiaellátásának biztosítására törekednek.
Ezt is ajánljuk a témában
Ideológiai energiapolitika helyett pragmatikus megközelítés.
Nyitókép: AFP/Barbara Gindl
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.