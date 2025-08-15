Ft
ETO FC Győr Borbély Balázs AIK Stockholm ETO Stadion játéktér pálya Konferencia-liga

„Erre nem foghatunk semmit” – a győriek elnézését kértek a svédektől a történtek miatt

2025. augusztus 15. 10:37

Sem az AIK vezetőedzője, sem a játékosai nem fogják az ETO Stadion talajára a kiesést.

2025. augusztus 15. 10:37
null

Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, az ETO FC Győr labdarúgócsapata az egygólos idegenbeli vereség után idehaza 2–0-ra legyőzte a Csongvai Áronnal felálló AIK Stockholmot a Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, így bejutott a playoffkörbe, amelyben egy újabb „magyaros” csapat, a Bolla Bendegúzt is soraiban tudó Rapid Wien lesz az ellenfele.

A mérkőzést követően arról kérdezték a svéd együttes vezetőedzőjét, Mikkjal Thomassent, mennyiben befolyásolta a játékot és az eredményt, hogy az ETO Stadion gyepszőnyegét a találkozót megelőző napokban gombás fertőzés támadta meg, ezért a játéktér állapota közel sem volt ideális.

„Nehéz megmondani, de szerintem mindkét csapatra hatással volt, megnehezítette a labdajáratást – felelte Thomassen a svéd Expressennek. – 

Elnézést kért az ellenfelünk, de az élet néha ilyen. Ők sem ilyen pályán akartak játszani, meg kellett ezzel birkóznunk.”

Az AIK játékosai szintén nem akarták a pályára fogni a vereséget és a kiesést.

„A Győr is ugyanezen a pályán játszott, szóval erre nem foghatunk semmit” – mondta Taha Ayari. „Nem volt jó a pálya talaja, de nem ez döntött. A Győr tudott két gólt szerezni, mi nem” – nyilatkozta a svéd-magyar Anton Salétros, aki a második félidőben – még 1–0-s állásnál – tizenegyest hibázott.

Csongvai Áron, az AIK magyar válogatott légiósa nagyon csalódottan értékelt a mérkőzést követően.

„Kiélezett visszavágó volt, de nagyon nem azt az arcunkat mutattuk, amit kellett volna, nem azt mutattuk, amit tudunk. 

Ezt most elég nehéz feldolgozni, elfogadni. Ez olyan teljesítmény volt tőlünk, ami a mi szintünkön elfogadhatatlan.

A párharcokat és a »második labdákat« is nagy százalékban elvesztettük vagy nem mi szereztük meg őket, ami egyáltalán nem vall ránk, a Győr pedig jók futballozott, és azt kell mondjam, megérdemelten jutott tovább” – mondta Csongvai az M4 Sportnak.

Az ETO a főtáblára jutásért – mint azt fentebb már említettük – az osztrák Rapid Wiennel küzd majd meg. A párharc első meccsét jövő csütörtökön (augusztus 21.) Magyarországon rendezik, de 

egyáltalán nem biztos, hogy Győrben, hiszen az ETO-nál arra készülnek, hogy a stadion gyepszőnyegét a fertőzés miatt a következő napokban lecserélik.

Borbély Balázs, a győri együttes vezetőedzője így reagált arra a kérdésre, hogy a következő hazai meccsét hol játssza majd az ETO: „Fogalmam sincs, ezt a kérdést ne nekem tegyék fel, majd a »nagyok« megválaszolják.”

Nyitókép: MTI / Krizsán Csaba

Az ETO–AIK mérkőzés összefoglalója

