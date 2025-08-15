„Erre nem foghatunk semmit” – a győriek elnézését kértek a svédektől a történtek miatt

A mérkőzést követően arról kérdezték a svéd együttes vezetőedzőjét, Mikkjal Thomassent, mennyiben befolyásolta a játékot és az eredményt, hogy az ETO Stadion gyepszőnyegét a találkozót megelőző napokban gombás fertőzés támadta meg, ezért a játéktér állapota közel sem volt ideális.

„Nehéz megmondani, de szerintem mindkét csapatra hatással volt, megnehezítette a labdajáratást – felelte Thomassen a svéd Expressennek. –

Elnézést kért az ellenfelünk, de az élet néha ilyen. Ők sem ilyen pályán akartak játszani, meg kellett ezzel birkóznunk.”

Az AIK játékosai szintén nem akarták a pályára fogni a vereséget és a kiesést.

„A Győr is ugyanezen a pályán játszott, szóval erre nem foghatunk semmit” – mondta Taha Ayari. „Nem volt jó a pálya talaja, de nem ez döntött. A Győr tudott két gólt szerezni, mi nem” – nyilatkozta a svéd-magyar Anton Salétros, aki a második félidőben – még 1–0-s állásnál – tizenegyest hibázott.