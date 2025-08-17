Ft
08. 17.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány Momentum Orbán Viktor

Kész röhej: választási plakátkampányba kezdett a választásokon nem induló Momentum

2025. augusztus 17. 12:06

Ha jól értjük, most már kormányváltásért kampányol az eddig kormányváltás helyett rendszerváltásért kampányoló, amúgy a választáson el nem induló párt.

2025. augusztus 17. 12:06
null

„A parlamenti pártok közül egyedüliként a Momentum döntött úgy, hogy a kormányváltás érdekében nem indul a 2026-os választáson. A célunk azonban nem változott: a kormány leváltása” – ezzel az indokkal indított plakátkampányt a párt.

Mint ismert, a Momentum nem indul a 2026-os választáson, mert álláspontjuk szerint a puszta kormányváltás nem elegendő, átfogó rendszerváltásra van szükség.

 

A plakátokon a kormány ismert tagjai láthatók karikatúraszerű ábrázolásban. Az egyik poszteren például Lázár János szerepel, aki a batidai kastély előtt pózol – a figura némileg Pisont Istvánra, a Honvéd egykori legendás csatárára emlékeztet. Természetesen nem maradhatott ki Mészáros Lőrinc sem, aki egy luxushajón „pénzezik” Várkonyi Andrea előtt, miközben a háttérben Hell kávét tart.

A kampány várhatóan legfőbb plakátján Orbán Viktor miniszterelnök látható, mögötte az apja tulajdonában lévő hatvanpusztai birtokkal és Vlagyimir Putyinnal.

Nyitókép forrása: Momentum Mozgalom Facebook-oldala

Picnic Niki
•••
2025. augusztus 17. 14:21
CÖF indult valaha is a választásokon? :D Aztán plakátjai azoknak is szokott lenni. Persze, mindenki tudja, h a Fidesz szervezete. Csak amit ők költenek kampányra, az nem Fidesz kampányköltségébe tartozik. Ügyes.
sanya55-2
2025. augusztus 17. 13:52
Számolgatják a pénzt a plakáton, hogy csak ennyit adtak, akkor csak plakátra futja. Buta, komcsi , bolsi zsidó gyerekeket megint megvették
Unknown
2025. augusztus 17. 13:39
Ez nem választási kampány. Hiszen nem indulnak. Ez lejárató kampány. "Minél rosszabb annál jobb az ellenzéknek.!
Abiondi
2025. augusztus 17. 13:31
Ugye Noár bemegy az ATV-be és teli pofával fogja szídni a momosokat a közéletet mérgező plakátolásuk miatt. Ugye?
