Kész röhej: választási plakátkampányba kezdett a választásokon nem induló Momentum

A plakátokon a kormány ismert tagjai láthatók karikatúraszerű ábrázolásban. Az egyik poszteren például Lázár János szerepel, aki a batidai kastély előtt pózol – a figura némileg Pisont Istvánra, a Honvéd egykori legendás csatárára emlékeztet. Természetesen nem maradhatott ki Mészáros Lőrinc sem, aki egy luxushajón „pénzezik” Várkonyi Andrea előtt, miközben a háttérben Hell kávét tart.

A kampány várhatóan legfőbb plakátján Orbán Viktor miniszterelnök látható, mögötte az apja tulajdonában lévő hatvanpusztai birtokkal és Vlagyimir Putyinnal.