Kész röhej: választási plakátkampányba kezdett a választásokon nem induló Momentum

Itt a vége: a Momentum nem indul a 2026-os választásokon
Fekete-Győr András szerint más pártoknak is követniük kellene a Momentum példáját.
Ha jól értjük, most már kormányváltásért kampányol az eddig kormányváltás helyett rendszerváltásért kampányoló, amúgy a választáson el nem induló párt.
„A parlamenti pártok közül egyedüliként a Momentum döntött úgy, hogy a kormányváltás érdekében nem indul a 2026-os választáson. A célunk azonban nem változott: a kormány leváltása” – ezzel az indokkal indított plakátkampányt a párt.
Mint ismert, a Momentum nem indul a 2026-os választáson, mert álláspontjuk szerint a puszta kormányváltás nem elegendő, átfogó rendszerváltásra van szükség.
A plakátokon a kormány ismert tagjai láthatók karikatúraszerű ábrázolásban. Az egyik poszteren például Lázár János szerepel, aki a batidai kastély előtt pózol – a figura némileg Pisont Istvánra, a Honvéd egykori legendás csatárára emlékeztet. Természetesen nem maradhatott ki Mészáros Lőrinc sem, aki egy luxushajón „pénzezik” Várkonyi Andrea előtt, miközben a háttérben Hell kávét tart.
A kampány várhatóan legfőbb plakátján Orbán Viktor miniszterelnök látható, mögötte az apja tulajdonában lévő hatvanpusztai birtokkal és Vlagyimir Putyinnal.
„Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz.”
