A demográfiai kudarcpropaganda hamisságáról

„Megszokhattuk az utóbbi években, hogy a demográfiai kérdések iránt korábban teljesen érzéketlen, önmagát »függetlenobjektívnek« tekintő sajtó és az ellenzék szószólói minden hónapban felsikítanak a KSH havi népesedési gyorstájékoztatója után, hónapról hónapra mantrázva az alacsony születésszám látszólagos magyarázataként azt, hogy »eredménytelen« a kormány családpolitikája. Ennek persze a politika szintjén célja van: ha el tudják hitetni, hogy a 2011 óta működő támogatási rendszer nem eredményes, akkor azt akár meg is lehet szüntetni.

Nemcsak a lóláb lóg ki, hanem az egész ló is, a lovasával együtt. Ugyanezen köröknek az érzékenysége ugyanis sehol nem volt akkor, amikor a Bokros-csomag után annak ellenére csökkent drámaian a születésszám, hogy akkor volt a legmagasabb a szülőképes korú nők száma.