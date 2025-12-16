Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
családpolitika demográfia baloldali sajtó

A demográfiai kudarcpropaganda hamisságáról

2025. december 16. 09:16

Nem a gyermekvállalási kedv alacsony, a szülőképes korcsoportok zsugorodtak drámaian.

2025. december 16. 09:16
null
Hegedűs Tamás

„Megszokhattuk az utóbbi években, hogy a demográfiai kérdések iránt korábban teljesen érzéketlen, önmagát »függetlenobjektívnek« tekintő sajtó és az ellenzék szószólói minden hónapban felsikítanak a KSH havi népesedési gyorstájékoztatója után, hónapról hónapra mantrázva az alacsony születésszám látszólagos magyarázataként azt, hogy »eredménytelen« a kormány családpolitikája. Ennek persze a politika szintjén célja van: ha el tudják hitetni, hogy a 2011 óta működő támogatási rendszer nem eredményes, akkor azt akár meg is lehet szüntetni.

Nemcsak a lóláb lóg ki, hanem az egész ló is, a lovasával együtt. Ugyanezen köröknek az érzékenysége ugyanis sehol nem volt akkor, amikor a Bokros-csomag után annak ellenére csökkent drámaian a születésszám, hogy akkor volt a legmagasabb a szülőképes korú nők száma.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron

És nem sikítottak akkor sem, amikor a Gyurcsány–Bajnai-csomag éveiben úgy indult újabb zuhanásnak a születésszám, hogy rekordmagas volt a 20–39 éves korú nők létszáma.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
langyostiszasok
2025. december 16. 12:32
Minek a zsidóknak a CSOK meg a babaváró mikor lefitymált fasszal úgyse tudnak gyereket csinálni ?
Válasz erre
0
0
lazio154-5
2025. december 16. 12:03
Szívós munkával sikerült az 1000 lakosra vetített 20 éve 9-10 es születési rátát tavaj 8,1-re csökkenteni! Az idén még annyi sem lesz! Biztos belekerült ez 5 000 milliárd ft. ba , amit az építőipar ágai zsebre is vágtak.
Válasz erre
0
4
kiss.istvan770
•••
2025. december 16. 11:14 Szerkesztve
A 2010-ben születettek most 15 évesek, azaz a szülőképes korban lévő nők 2010 előtt születtek, méghozzá a kilátástalanság miatt kevesen. Kevés nő csak akkor tudná megállítani a népesség csökkenést, ha átlagban több, mint 3 gyereket szülnének, ez a szinglik miatt nem fog megtörténni. 3-7 évet kell várnunk rá, hogy a szülőkorban lévő nők száma valamivel több legyen. A népesség fogyás okai a 20-30 évvel ezelőtti életkörülmények következményei. Komoly növekedés is csak évtizedek múlva várható, ha olyan kormányaink lesznek amelyek támogatják a gyerekvállalást. A ma született gyerekekből nem lesznek holnapra felnőttek, de a libbantak a mai kormánytól ezt a csodát követelik.😄
Válasz erre
4
1
chiron
•••
2025. december 16. 10:58 Szerkesztve
"A nyolcvanas évek szülöttei közt feltűnően sok a szingli, ez miért van?" Legjobb kérdés. Sok válasszal. Miért van, hogy az 1950-es évek óta a filmek arról szólnak, hogy milyen legyen a férfi...jóképű, gondoskodó, helytálló, stb.... és semennyit arról hogy milyen legyen a nő, (törődő, támogató, okos) egy házassában? Miért nem szól arról semmi, hogy egy házasság alapja a polaritás, enélkül nincs vonzódás, izzó szex, egymás felé fordulás...? Erős Apa, szerető Anya...? Ja, a buzoid XXI században ez nem volt trendi. A régi (és nők számára nem szimpatikus), paradigma is fontos. A lakat, amit bárki kinyit, az egy hitvány lakat. A női hypergámia, ribanckodás értékcsökkentő a férfiaknál. Inkább hagyják ezeket az amúgy mutatós nőket egyedül megvénülni, semhogy 1000+1 lyuksógorként , utódfenntartóként betársuljanak. Nők, ezt magatok csináljátok, magatoknak. Lehet hinni a női magazinok hülyeségeinek. Na, az pont ide vezet: plüssmaci és kutya. Az okos nőnek meg gyermeke és férje van.
Válasz erre
8
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!