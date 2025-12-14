Ft
jimmy carr Nyugat-Európa magyar modell demográfia adómentesség

„Messze megelőzi a nyugat-európai gondolkodást” – a brit humorista az egekig magasztalta Magyarországot, de még ennél is tovább ment (VIDEÓ)

2025. december 14. 07:36

Jimmy Carr szerint Magyarországon valósult meg az elmúlt húsz év legprogresszívebb politikai gondolata.

2025. december 14. 07:36
null

Jimmy Carr brit humorista meglepő elismeréssel beszélt a magyar kormány családpolitikájáról a Triggernomics podcastben. Bár hangsúlyozta, hogy politikailag nem áll közel a magyar miniszterelnökhöz, kijelentése szerint Magyarországon valósult meg az elmúlt húsz év „legprogresszívebb európai politikai gondolata”, ami éles kontrasztban áll a Nyugat-Európában megszokott kritikákkal – írja a Magyar Nemzet

Carr különösen a három- vagy többgyermekes édesanyák élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentességét emelte ki, amelyet forradalmi megoldásnak nevezett. Megfogalmazása szerint a „soha többé jövedelemadó” logikája egyszerre kezeli a nemek közötti bérszakadék problémáját és kompenzálja azt a munkaerőpiaci hátrányt, amely a gyermekvállalással aránytalanul a nőket sújtja. Úgy vélte, az intézkedés nemcsak anyagi biztonságot ad, hanem ösztönzi az édesanyák munkába való visszatérését is.

A brit humorista a költségvetési aggályokat is félresöpörte, amikor kijelentette: a demográfia sorskérdés, ezért nem az számít, mennyibe kerül egy ilyen program, hanem az, hogy hosszú távon jobb társadalmat eredményez. Értelmezése szerint a gyermekvállalás támogatása nem szociális segély, hanem tudatos befektetés a jövőbe – 

ebben pedig a magyar modell szerinte messze megelőzi a nyugat-európai gondolkodást.

Carr megszólalása azért is figyelemre méltó, mert egy olyan időszakban hangzott el, amikor Nyugat-Európa továbbra is a bevándorlásban keresi a demográfiai válság megoldását. A brit humorista ezzel szemben a magyar családpolitikát állította követendő példaként, zárásként pedig a nyugati politikusoknak is feltette a kérdést: miért nem csinálják ezt ők is, ha egyszer „többen lenni jó dolog”.

 

Nyitókép: Alberto Pezzali / NurPhoto / NurPhoto via AFP

