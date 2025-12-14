„Messze megelőzi a nyugat-európai gondolkodást” – a brit humorista az egekig magasztalta Magyarországot, de még ennél is tovább ment (VIDEÓ)

Jimmy Carr brit humorista meglepő elismeréssel beszélt a magyar kormány családpolitikájáról a Triggernomics podcastben. Bár hangsúlyozta, hogy politikailag nem áll közel a magyar miniszterelnökhöz, kijelentése szerint Magyarországon valósult meg az elmúlt húsz év „legprogresszívebb európai politikai gondolata”, ami éles kontrasztban áll a Nyugat-Európában megszokott kritikákkal – írja a Magyar Nemzet.

Carr különösen a három- vagy többgyermekes édesanyák élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentességét emelte ki, amelyet forradalmi megoldásnak nevezett. Megfogalmazása szerint a „soha többé jövedelemadó” logikája egyszerre kezeli a nemek közötti bérszakadék problémáját és kompenzálja azt a munkaerőpiaci hátrányt, amely a gyermekvállalással aránytalanul a nőket sújtja. Úgy vélte, az intézkedés nemcsak anyagi biztonságot ad, hanem ösztönzi az édesanyák munkába való visszatérését is.