„Megígértük, megcsináltuk” – Orbán Viktor bejelentette az SZJA-mentességet a háromgyerekes anyáknak (VIDEÓ)

Szijjártó Péter elárulta, mik lesznek az Orbán–Trump találkozó legfontosabb témái
„Donald Trump hivatalba lépésével minden megváltozott” – fogalmazott a külügyminiszter.
Új videóval jelentkezett a miniszterelnök.
„A háromgyerekes édesanyáknak soha többet nem kell SZJA-t fizetniük” – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor.
Ez azt jelenti, hogy a három gyermekkel rendelkező édesanyáknak automatikusan 15 százalékkal megnő a jövedelmük
– fejtette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor korábban elmondta azt is, hogy ez az intézkedés mintegy 250 ezer édesanyának jelent segítséget, „akik a gyermekeik életkorától függetlenül mind jogosultak erre, életreszólóan”.
A kormányfő elmagyarázta, hogy ezzel a gyermekvállalásban szeretnék segíteni a családokat, hiszen a gyermekek és ezzel együtt az édesanyák jelentik a magyar nemzet jövőjét.
