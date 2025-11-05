„Megígértük, megcsináltuk” – Orbán Viktor bejelentette az SZJA-mentességet a háromgyerekes anyáknak (VIDEÓ)

„A háromgyerekes édesanyáknak soha többet nem kell SZJA-t fizetniük” – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor.

Ez azt jelenti, hogy a három gyermekkel rendelkező édesanyáknak automatikusan 15 százalékkal megnő a jövedelmük

– fejtette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor korábban elmondta azt is, hogy ez az intézkedés mintegy 250 ezer édesanyának jelent segítséget, „akik a gyermekeik életkorától függetlenül mind jogosultak erre, életreszólóan”.

A kormányfő elmagyarázta, hogy ezzel a gyermekvállalásban szeretnék segíteni a családokat, hiszen a gyermekek és ezzel együtt az édesanyák jelentik a magyar nemzet jövőjét.