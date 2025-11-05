Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
család édesanya jövedelem Orbán Viktor

„Megígértük, megcsináltuk” – Orbán Viktor bejelentette az SZJA-mentességet a háromgyerekes anyáknak (VIDEÓ)

2025. november 05. 16:40

Új videóval jelentkezett a miniszterelnök.

2025. november 05. 16:40
null

A háromgyerekes édesanyáknak soha többet nem kell SZJA-t fizetniük” – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor. 

Ez azt jelenti, hogy a három gyermekkel rendelkező édesanyáknak automatikusan 15 százalékkal megnő a  jövedelmük

– fejtette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor korábban elmondta azt is, hogy ez az intézkedés mintegy 250 ezer édesanyának jelent segítséget, „akik a gyermekeik életkorától függetlenül mind jogosultak erre, életreszólóan”

A kormányfő elmagyarázta, hogy ezzel a gyermekvállalásban szeretnék segíteni a családokat, hiszen a gyermekek és ezzel együtt az édesanyák jelentik a magyar nemzet jövőjét.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

***

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
isler111
2025. november 05. 17:47
Hajrá Fidesz!!! A libsi Ukrán bérenc tisza poloska ezt is elvenné - megszüntetné! Mint minden családtámogatást ! Beleértve a rezsicsökkentést is!!!!
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2025. november 05. 17:28
A szektás barmok meg ezért is picsognak majd.........
Válasz erre
2
0
Chekke-Faint
2025. november 05. 17:06
Hajrá Fidesz! Hajrá Orbán Viktor! Hajrá Magyaroszág! A baloldal mindent elvenne.....
Válasz erre
5
0
Picnic Niki
•••
2025. november 05. 16:53 Szerkesztve
Kísértetiesen hasonlít Kádár rendszerére az orbáni. Kölcsönből volt a legvidámabb barakk, utána meg rendszerváltás, és óbégatás, nyugat engedje el, mert a komcsik csinálták, nem mi.... Barakk nincs, se hatalmas jólét sem. Környező versenytársak egy része elhúzott, a kérdés csupán az, h hátulról a 3. v. 2. helyen vagyunk
Válasz erre
3
9
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!