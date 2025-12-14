Drámai jóslat a Washington Posttól: „a pestis óta nem történt ilyen” – Európa a kihalás szélén, a magyar modell lehet az utolsó remény

A Trump-adminisztráció is beállt a trend mögé, és már létre is hozta az újszülötteknek szánt 1000 dolláros életkezdési alapot.

A legambiciózusabb európai modell azonban továbbra is Magyarországé, ahol a kormány 5 százaléknyi GDP-t költ családpolitikára – többet, mint amennyit az Egyesült Államok fordít védelemre.

A kedvezményes hitelek, az adómentesség, a CSOK-támogatások és a nagyszülői GYED sokáig sikeresnek tűntek: 2010 után emelkedett a termékenységi ráta, csökkent a gyermekszegénység, nőtt a házasságkötések száma.

Ám 2021 után a trend megfordult, és a magyar ráta 2024-re csökkent. A kutatók szerint lehet, hogy a programok csak előre hozták a már tervezett születéseket – de nem teremtettek tartós növekedést.

Európa-szerte egyre később vállalnak gyermeket, és egyre többen döntenek a gyermektelenség mellett. A fiatal generációk sokszor a globalizált bizonytalanságra, a karrier és a család közötti feszültségre, illetve a társadalom által sugallt önmegvalósítási mintákra hivatkoznak.