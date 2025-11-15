Aki Orbánt bírálta, most maga bukik el – a francia elnök politikai vesztét egykori támogatója mondta ki nyíltan

Orbánt bírálta Emmanuel Macron
„Egyetlen, Orbán Viktor által vallott értéket sem tartok a magaménak. De ott van, megválasztották” – nyilatkozta Emmanuel Macron francia elnök.
Az egykori mentor szerint: Macron Franciaország legrosszabb elnöke az Ötödik Köztársaság 1958-as megalakulása óta.
Emlékszünk arra az Emmanuel Macronra, aki 2018-ban az újraválasztott Orbán Viktort bírálta? Ezt mondta a magyar miniszterelnökről:
Emlékszünk arra az Emmanuel Macronra, akit felpofozott a – szinte negyed évszázaddal – idősebb felesége? Az elnöki pár épp Hanoiba, a vietnámi fővárosba látogatott, amikor megtörtént az ominózus eset a következő szavakkal kísérve a first lady részéről:
«Dégage, espèce de loser!» – ami magyarul: tűnj el, te lúzer!”
Emlékszünk arra az Emmanuel Macronra, aki katonai dicsőségről álmodik, és hadvezérként szeretne bevonulni a történelembe? Az orosz hírszerzés szerint a francia elnök – politikai kudarcai és a francia gazdasági-társadalmi válság kezelése körüli nehézségei miatt –
katonai beavatkozásról fantáziál Ukrajnában, hogy „katonai vezetőként” emlékezzen majd rá az utókor.
Nos, erről az Emmanuel Macronról nyilatkozott Alain Minc, a francia elnök egykori mentora és tanácsadója, aki ma már egyik legélesebb bírálója. A korábban Napóleon tábornokaihoz hasonlított Macronról most azt mondja:
ő Franciaország legrosszabb elnöke az Ötödik Köztársaság 1958-as megalakulása óta.
Minc szerint Macron narcisztikus személyisége felelős a sorozatos hibákért, amelyek megingatták a francia intézményrendszert, politikai káoszt teremtettek, és megerősítették a szélsőjobboldalt a 2027-es választások előtt.
A politikai tanácsadó, aki a ’80-as évek óta több francia elnök mellett dolgozott, 2017-ben még Macron lelkes támogatója volt. A kapcsolatuk azonban fokozatosan megromlott, mivel Minc úgy vélte,
a fiatal elnök egyre hibásabb döntéseket hoz, és „hihetetlenül középszerű emberekkel” vette körül magát.
A szakítás akkor vált véglegessé, amikor Macron a tavalyi évben elhamarkodottan előrehozott választást írt ki. Minc szerint Macron önhittsége, a problémák feletti intellektuális fölénybe vetett hite vezetett oda, hogy „megtagadja a valóságot, és saját pszichológiájának rabjává vált.”
Az Elysée is nyilatkozott, ezért volt Macron feleségének keze a férje arcában.
A Politico cikkében Minc azt állítja, Macron nem érti, hogy ő maga a politikai válság része, és ha valóban stabilitást akar, vissza kellene vonulnia a belpolitikától, és kizárólag a külpolitikára kellene koncentrálnia. Bár Macron az utóbbi időben valóban nagyobb hangsúlyt fektetett nemzetközi szerepvállalására, továbbra sem hajlandó kiengedni a kezéből a hazai irányítást – ezt mutatja, hogy nemrég újra kinevezte a lemondott miniszterelnököt, Sébastien Lecornu-t.
Eközben népszerűsége történelmi mélypontra süllyedt: a friss felmérések szerint már François Hollande-dal osztozik a „legnépszerűtlenebb francia elnök” címén.
Minc szerint Macron politikai öröksége ellentmondásos: bár 2017-ben egy új, centrista mozgalommal szétzilálta Franciaország régi pártrendszerét, most épp ő mélyíti tovább a politikai megosztottságot. A volt tanácsadó úgy látja, Macron elhanyagolja saját centrista bázisát, és nem hajlandó valódi kompromisszumokat kötni, ezzel pedig a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés előtt nyitja meg az utat.
Egy friss közvélemény-kutatás szerint Le Pen már 34 százalékon áll, messze megelőzve Macron volt miniszterelnökeit.
Minc szerint a franciák alábecsülik, milyen súlyos következménye lehet annak, ha a liberális demokráciát illiberális rendszer váltja fel – „a visszaút ugyanis nagyon drága” – figyelmeztetett.
Az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat szerint a francia elnök katonai dicsőségről álmodik, és hadvezérként szeretne bevonulni a történelembe.
Yann Caspar, az MCC Európai Tanulmányok Műhely kutatója, kérdésünkre kiemelte, hogy
ez a történelem iróniája, egyfajta bosszú a sors részéről Emmanuel Macronnal szemben.
Ő, akit annyira imádtak, politikai zseniként tartottak számon, egyfajta Mozartként, akit a párizsi pénzügyi és médiaelit támogatott, most kegyvesztett lett.”
A szakértő szerint az a tény, hogy Alain Minc elfordult tőle, jelentős szimbolikus jelentőségű, hiszen a tanácsadó évtizedek óta meghatározó szerepet játszik a francia politikában. Ahhoz, hogy valaki beférkőzzön a politikába, szüksége van Minc jóváhagyására, aki a „józan ész körének” (cercle de la raison) koncepcióját találta ki, amelybe bele kell illeszkedni ahhoz, hogy Franciaországot irányítani lehessen.
Emmanuel Macron volt ennek a körnek a mintaképe, egy olyan ember, aki túllépett a bal-jobb megosztottságon, hogy összekapcsolja a progresszív baloldalt és a pénzügyi jobboldalt.
A kutató folytatta: a francia elnök dicsősége nem tartott sokáig – nagyon hamar megnehezítették az életét a vidéki sárga mellényesek, majd a lockdown-politika végleg megpecsételte a francia államháztartás sorsát.
Ezt követte a végletekig feszített eltökéltség az ukrán ügyben – mintha Franciaország jövője Pokrovszkban dőlne el, nem is szólva az afrikai kudarcok okozta megaláztatásokról.”
Alain Minc nagyon jól tudja: Emmanuel Macron egy nemzetközi színtéren meggyengült és belsőleg mélyen megosztott országot hagy maga után, mind gazdasági, társadalmi, generációs, mind identitásbeli szempontból. A tanácsadó, a francia politika „keresztapjának” hozzáállása önmagáért beszél: a politikában előbb babérkoszorút fonnak, majd elárulnak és meglincselnek. Közeledünk az utolsó szakaszhoz.
Caspar szerint „2017-ben Emmanuel Macron egyik prioritása az volt, hogy harcoljon az általa szélsőjobboldalnak nevezett Marine Le Pen ellen, és ma, 2025-ben Marine Le Pen még soha nem állt ilyen magasan a közvélemény-kutatásokban, így Macronnak ez a téren is kudarcot vallott.”
Bár most éppen van kormányfője Franciaországnak François Bayrou személyében, világos, célratörő, távlatos kormányzásnak továbbra sincs nyoma. Rajcsányi Gellért írása.
Nyitókép: Eyepix / AFP
