Az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SVR) közleménye szerint Emmanuel Macron francia elnök – politikai kudarcai és a francia gazdasági-társadalmi válság kezelése körüli nehézségei miatt – katonai beavatkozásról álmodik Ukrajnában, hogy „katonai vezetőként” vonulhasson be a történelembe. A közlemény gúnyosan Napóleonhoz és XII. Károly svéd királyhoz hasonlítja Macront,

a hanyatlás pályájaként”

említve a három nevet – számolt be róla a TASS hírügynökség.