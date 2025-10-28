Franciaország újabb légvédelmi rakétákat és vadászgépeket küld Ukrajnának – jelentette be Emmanuel Macron
Franciaország továbbra is elkötelezett támogatója az ukrajnai háborúnak.
Az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat szerint a francia elnök katonai dicsőségről álmodik, és hadvezérként szeretne bevonulni a történelembe.
Az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SVR) közleménye szerint Emmanuel Macron francia elnök – politikai kudarcai és a francia gazdasági-társadalmi válság kezelése körüli nehézségei miatt – katonai beavatkozásról álmodik Ukrajnában, hogy „katonai vezetőként” vonulhasson be a történelembe. A közlemény gúnyosan Napóleonhoz és XII. Károly svéd királyhoz hasonlítja Macront,
a hanyatlás pályájaként”
említve a három nevet – számolt be róla a TASS hírügynökség.
Az SVR szerint a francia vezérkar Macron utasítására akár 2000 fős katonai kontingens bevetését is előkészíti Ukrajnában a „kijevi rezsim támogatására”. A csapatmagot a Francia Idegenlégió rohamegységei alkotnák, főként latin-amerikai katonákból. A hírszerzés állítása szerint ezek az egységek már Lengyelország ukrán határ menti térségeiben tartózkodnak, fegyvereket és felszerelést kapnak, és intenzív kiképzésen vesznek részt, mielőtt Közép-Ukrajnába telepítenék őket.
A jelentés szerint Franciaország „előrelátóan” készül az esetleges következményekre: százával hoznak létre új kórházi ágyakat a sebesültek ellátására, és orvosokat képeznek ki terepi bevetésre. Ha pedig kiszivárogna a terv, Párizs állítólag azt állítaná, hogy csupán „kis számú oktatót” küld Ukrajnába, a mozgósított katonák kiképzésére.
A közlemény végül történelmi példával zár: az SVR szerint Macron „szégyenletesen rosszul tanulta a történelmet”, hiszen nem vont tanulságot Napóleon oroszországi kudarcából vagy XII. Károly vereségéből.
A történelem nem tanít semmire, csupán megbünteti azokat, akik nem tanulnak belőle”
– idézi az orosz történész Kljucsevszkijt a hírszerzés.
Nyitókép: Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP