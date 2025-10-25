Franciaország újabb légvédelmi rakétákat és vadászgépeket küld Ukrajnának – jelentette be Emmanuel Macron

Zelenszkij Londonban: új fegyvereket kért, miközben Putyin újra támad
A nyugati vezetők a béke helyett a nyomásgyakorlásban látják a megoldást, miközben Ukrajna városai ismét sötétbe borulnak az orosz légicsapások után.
Franciaország továbbra is elkötelezett támogatója az ukrajnai háborúnak.
A következő napokban Franciaország további Aster légvédelmi rakétákat és Mirage vadászgépeket szállít Ukrajnának – jelentette be Emmanuel Macron a hajlandók koalíciójának pénteki londoni konferenciáján, amelyhez a francia elnök videón csatlakozott.
Franciaország eddig a megígért hatból három Mirage 2000-es repülőt szállított le Ukrajnának, elsősorban az ukrán pilóták képzési igényei miatt.
A háromból az egyik gépet júliusban lelőtték.
A Párizs és Róma együttműködésében gyártott Aster 15 és Aster 30 rakétákat a szintén francia-olasz SAMP/T MAMBA új generációs, közepes hatótávolságú szárazföldi légvédelmi rendszerek használják, amelyek egyenértékűek az amerikai Patriot rendszerrel.
Arról nincsenek pontos adatok, hogy Franciaország eddig hány Astert küldött Ukrajnának, csak azt lehet tudni, hogy az ukránok kérték a további szállításokat.
„Nagyon fontos, hogy továbbra is támogassuk Ukrajnát és nyomás alatt tartsuk Oroszországot”
– hangsúlyozta Emmanuel Macron a huszonhat, főként európai államokból álló önkéntes koalíció vezetői előtt. A találkozó házigazdája Keir Starmer brit miniszterelnök volt, rajta kívül személyesen vett még részt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mette Frederiksen, az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Dánia miniszterelnöke, Dick Schoof ügyvezető holland kormányfő és Mark Rutte NATO-főtitkár. Húsz további vezető online kapcsolaton keresztül csatlakozott a konferenciához.
