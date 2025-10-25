Franciaország újabb légvédelmi rakétákat és vadászgépeket küld Ukrajnának – jelentette be Emmanuel Macron

A következő napokban Franciaország további Aster légvédelmi rakétákat és Mirage vadászgépeket szállít Ukrajnának – jelentette be Emmanuel Macron a hajlandók koalíciójának pénteki londoni konferenciáján, amelyhez a francia elnök videón csatlakozott.

Franciaország eddig a megígért hatból három Mirage 2000-es repülőt szállított le Ukrajnának, elsősorban az ukrán pilóták képzési igényei miatt.

A háromból az egyik gépet júliusban lelőtték.

A Párizs és Róma együttműködésében gyártott Aster 15 és Aster 30 rakétákat a szintén francia-olasz SAMP/T MAMBA új generációs, közepes hatótávolságú szárazföldi légvédelmi rendszerek használják, amelyek egyenértékűek az amerikai Patriot rendszerrel.

Arról nincsenek pontos adatok, hogy Franciaország eddig hány Astert küldött Ukrajnának, csak azt lehet tudni, hogy az ukránok kérték a további szállításokat.