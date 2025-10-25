Ft
Emmanuel Macron Franciaország orosz-ukrán háború London

Franciaország újabb légvédelmi rakétákat és vadászgépeket küld Ukrajnának – jelentette be Emmanuel Macron

2025. október 25. 10:03

Franciaország továbbra is elkötelezett támogatója az ukrajnai háborúnak.

2025. október 25. 10:03
null

A következő napokban Franciaország további Aster légvédelmi rakétákat és Mirage vadászgépeket szállít Ukrajnának – jelentette be Emmanuel Macron a hajlandók koalíciójának pénteki londoni konferenciáján, amelyhez a francia elnök videón csatlakozott. 

Franciaország eddig a megígért hatból három Mirage 2000-es repülőt szállított le Ukrajnának, elsősorban az ukrán pilóták képzési igényei miatt. 

A háromból az egyik gépet júliusban lelőtték.

A Párizs és Róma együttműködésében gyártott Aster 15 és Aster 30 rakétákat a szintén francia-olasz SAMP/T MAMBA új generációs, közepes hatótávolságú szárazföldi légvédelmi rendszerek használják, amelyek egyenértékűek az amerikai Patriot rendszerrel.

Arról nincsenek pontos adatok, hogy Franciaország eddig hány Astert küldött Ukrajnának, csak azt lehet tudni, hogy az ukránok kérték a további szállításokat.

„Nagyon fontos, hogy továbbra is támogassuk Ukrajnát és nyomás alatt tartsuk Oroszországot”

 – hangsúlyozta Emmanuel Macron a huszonhat, főként európai államokból álló önkéntes koalíció vezetői előtt. A találkozó házigazdája Keir Starmer brit miniszterelnök volt, rajta kívül személyesen vett még részt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mette Frederiksen, az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Dánia miniszterelnöke, Dick Schoof ügyvezető holland kormányfő és Mark Rutte NATO-főtitkár. Húsz további vezető online kapcsolaton keresztül csatlakozott a konferenciához.

(MTI)

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP

alenka
2025. október 25. 10:19
Pilótákat is kap a náci geci faj?....megjegyzem, sisak nem kell nekik!.... Putin, előre!
szantofer
2025. október 25. 10:11
Macron ott ült Trump mögött Egyiptomban. És Orbántól tudjuk, hogy oda csak a békepártiak kaptak meghívást.
europész
2025. október 25. 10:09
A kis Napoleon igy all bosszut a nagy Napoleon csufos kudarcaert.Nem latja meg a sajat csufos bukasat.
