Zelenszkij Londonban: új fegyvereket kért, miközben Putyin újra támad

Keir Starmer a Downing Streeten fogadta az ukrán elnököt, akit vörös szőnyeggel és személyes üdvözléssel várt. A BBC szerint a brit miniszterelnök úgy fogalmazott:

Óriási lépéseket tettünk előre ezen a héten Ukrajna támogatásában, de van még mit tennünk a hosszú hatótávolságú képességek terén.

Hozzátette, hogy Nagy-Britannia Kijev legközelebbi támogatója és szövetségese, de Európának is növelnie kell vállalásait. A Telegraph jelentése szerint Starmer arra is figyelmeztette partnereit, hogy tovább kell menni a fegyverszállításokban, és biztonsági garanciákat kell nyújtani Ukrajnának egy jövőbeli békemegállapodás esetére. A brit és francia kormány tavaly már átadta a Storm Shadow és Scalp rakétákat.

Humanitárius aggodalmak és orosz támadások

Zelenszkij a brit kormánynak és III. Károly királynak is köszönetet mondott a támogatásért, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin „humanitárius katasztrófa felé sodorja” Ukrajnát. Az orosz hadsereg az elmúlt napokban ismét az energetikai infrastruktúrát támadta, több nagyvárosban – köztük Kijevben és Csernyihivben – áram- és vízhiány alakult ki.