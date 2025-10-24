Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Keir Starmer Volodimir Zelenszkij ukrajna

Kezdődik: összefogtak Európa vezetői, olyan szövetséget ajánlottak Zelenszkijnek, amire még nem volt példa

2025. október 24. 09:03

Londonban tartják a pénteki csúcstalálkozót.

2025. október 24. 09:03
null

Csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban az Ukrajna megsegítése érdekében cselekvésre kész országok koalíciójának – Coalition of the Willing – vezetői. A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint a konferencián Keir Starmer, a vendéglátó brit miniszterelnök felveti az orosz földgáz- és nyersolajexport „eltávolítását a világpiacról”, valamint a zárolt orosz vagyoneszközök felhasználását Ukrajna támogatására.

A találkozón személyesen jelen lesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mette Frederiksen, az Európai Unió Tanácsának féléves elnökségét betöltő Dánia miniszterelnöke, Dick Schoof ügyvezető holland kormányfő és Mark Rutte NATO-főtitkár, húsz további vezető pedig online kapcsolaton keresztül vesz részt a tanácskozáson.

Keir Starmer munkáspárti brit kormányfő a péntek délutáni csúcstalálkozó bejelentéséhez fűzött nyilatkozatában kiemelte: a nemzetközi közösség időről időre lehetőséget teremt Vlagyimir Putyin orosz elnök számára az Ukrajna elleni „felesleges invázió” befejezésére és az orosz fegyveres erők kivonására, Putyin azonban rendre elveti ezeket a javaslatokat és a békére felkínált esélyeket.

Starmer szerint ezért a hadszíntéren és a globális piacokon egyaránt fokozni kell az Oroszországra gyakorolt nyomást,

építve Donald Trump amerikai elnök minapi határozott szankcióintézkedéseire is, amelyek a két legnagyobb orosz olajipari vállalatot érintik.

Ezt is ajánljuk a témában

A londoni külügyi tárca pénteki tájékoztatása szerint a brit kormányfő a tanácskozáson felszólítja a többi vezetőt is az orosz olaj- és földgázexport „eltávolítására a világpiacról”, és arra, hogy használják fel a szankciók keretében zárolt orosz állami vagyoneszközök teljes értékét Ukrajna védelmi kapacitásainak erősítésére.

London ezt régóta szorgalmazza. Nagy-Britannia az általa zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából már összeállított egy 2,26 milliárd font (1013 milliárd forint) értékű hitelkeretet Ukrajnának hadianyagok beszerzésére, és ebből eddig két, egyenként 752 millió fontos részletet folyósított.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez a konstrukció azonban csak a befagyasztott orosz vagyontömeg hozamát és kamatait használja fel, a zárolt orosz vagyoneszközök tőkerészéhez a nyugati hatalmak eddig nem nyúltak hozzá.

A brit külügyminisztérium tájékoztatása szerint Keir Starmer felveti a pénteki csúcstalálkozón azt is, hogy erősíteni kell az ukrán haderő nagy hatótávolságú csapásmérő képességeit.

A brit kormányfő mindemellett bejelenti, hogy Nagy-Britannia felgyorsította rakétagyártási programját, annak érdekében, hogy száznál több légvédelmi rakétát adhasson át Ukrajnának a kijelölt szállítási határidő előtt.

Ez a csomag része annak az 1,6 milliárd fontos (717 milliárd forintos) megállapodásnak, amelyet a brit hadiipar kötött Ukrajnával még tavasszal több mint ötezer könnyű, több feladatra használható rakéta (Lightweight Multirole Missile, LMM) szállítására.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Fotó: Tom Brenner/AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2025. október 24. 10:11
Háborús csúcs Londonban: pánikolnak és kapkodnak - a (hó)napjaik meg vannak számlálva.
Válasz erre
0
0
google-2
2025. október 24. 10:04
Ez az oroszok elleni folyamatos hergelés nem bizonyul háborús uszításnak? Világosan látszik, hogy nem megegyezni, hanem háborúzni, valamiféle revansot akar venni a Háborúra Hajlandók Koalíciója.
Válasz erre
2
0
oberennsinnen49
•••
2025. október 24. 10:01 Szerkesztve
A Molotov-Ribbentrop paktum megfúrása London és Washington, no és Párizs legéletbevágóbb feladata lett és sikerült is nekik. Akkor/utána Oroszország győzött, Németország vesztett. Most, az oroszok a saját bőrükön érzik, milyen az, amikor London MINDEN ÁRON HÁBORÚT AKAR ellenük, mint tette azt annak idején a zsarolt miniszterelnök, Churchill (Churchillt - feljegyzés szerint! - zsidó milliárdos segítette ki nehéz pénzügyi helyzetéből az I. vh. után, és ezért megkapta a számlát München, 1938 után), hogy az eltávolított, békepárti Chamberlain helyébe lépve, elvégezze a munkát: Németország tönkretételét és behódoltatását mélyállam alá. Ma ugyanaz a helyzet, csak a nevek változtak és a német helyébe a behódoltatandó oroszok országát állították.
Válasz erre
2
0
faramuci
2025. október 24. 09:58
Ha a belgák lesznek oly balgák hogy átadják a rájuk bízott orosz vagyont,ők lesznek európa földönfutói, mivel egy doboz gyufát sem bíz rájuk senki a jövőben, illetve minden épp eszű kimenekíti a pénzét a bizalmat eljátszó belgiumból....ennyike
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!