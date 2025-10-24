Kezdődik: összefogtak Európa vezetői, olyan szövetséget ajánlottak Zelenszkijnek, amire még nem volt példa

Csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban az Ukrajna megsegítése érdekében cselekvésre kész országok koalíciójának – Coalition of the Willing – vezetői. A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint a konferencián Keir Starmer, a vendéglátó brit miniszterelnök felveti az orosz földgáz- és nyersolajexport „eltávolítását a világpiacról”, valamint a zárolt orosz vagyoneszközök felhasználását Ukrajna támogatására.

A találkozón személyesen jelen lesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mette Frederiksen, az Európai Unió Tanácsának féléves elnökségét betöltő Dánia miniszterelnöke, Dick Schoof ügyvezető holland kormányfő és Mark Rutte NATO-főtitkár, húsz további vezető pedig online kapcsolaton keresztül vesz részt a tanácskozáson.

Keir Starmer munkáspárti brit kormányfő a péntek délutáni csúcstalálkozó bejelentéséhez fűzött nyilatkozatában kiemelte: a nemzetközi közösség időről időre lehetőséget teremt Vlagyimir Putyin orosz elnök számára az Ukrajna elleni „felesleges invázió” befejezésére és az orosz fegyveres erők kivonására, Putyin azonban rendre elveti ezeket a javaslatokat és a békére felkínált esélyeket.

Starmer szerint ezért a hadszíntéren és a globális piacokon egyaránt fokozni kell az Oroszországra gyakorolt nyomást,

építve Donald Trump amerikai elnök minapi határozott szankcióintézkedéseire is, amelyek a két legnagyobb orosz olajipari vállalatot érintik.