Megszületett a brüsszeli mesterterv: mostantól az oroszok pénzelhetik Ukrajnát

Az EU vezetői arra készülnek, hogy utasítsák az Európai Bizottságot, dolgozzon ki jogi javaslatot az orosz befagyasztott állami vagyon milliárd euróinak felhasználására Ukrajna számára nyújtandó hatalmas hitel finanszírozására, miután Belgium jelezte, hogy nem áll ennek az útjába – számolt be a Politico.

A vitatott javaslat alapján az ukrán háborús erőfeszítéseket orosz vagyonból pénzelnék.

Az Európai Bizottság, amely végrehajtó hatalommal rendelkezik az EU-ban, először szeptemberben vetette fel az ötletet, de az európai állam- és kormányfők kifejezett belegyezését szerette volna, mielőtt konkrét javaslattal előállt volna. Ez valószínűleg csütörtökön fog megtörténni, amikor a 27 EU-vezető negyedéves Európai Tanács ülését tartja Brüsszelben.

A találkozó előkészítéseként az EU nagykövetek informálisan megállapodtak az Európai Tanács következtetéseinek tervezetéről, amelyben felszólítják a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy olyan javaslatot, amely „megfelelő európai szolidaritáson és kockázatmegosztáson alapul”.

Ez a szöveg a „zöld lámpát” jelenti a Bizottság számára, hogy a csütörtöki ülés után javaslatot terjesszen elő – mondta egy belga diplomata.