Megszületett a brüsszeli mesterterv: mostantól az oroszok pénzelhetik Ukrajnát

Már a Politico is megírta: kilincselnek az uniós vezetők, hogy bejussanak budapesti békecsúcsra
Biztosítani szeretnék, hogy az ukrán pozíció képviselve legyen.
Úgy tűnik, Belgium enged a nyomásnak, hogy az EU hozzáférjen a befagyasztott orosz vagyonhoz.
Az EU vezetői arra készülnek, hogy utasítsák az Európai Bizottságot, dolgozzon ki jogi javaslatot az orosz befagyasztott állami vagyon milliárd euróinak felhasználására Ukrajna számára nyújtandó hatalmas hitel finanszírozására, miután Belgium jelezte, hogy nem áll ennek az útjába – számolt be a Politico.
A vitatott javaslat alapján az ukrán háborús erőfeszítéseket orosz vagyonból pénzelnék.
Az Európai Bizottság, amely végrehajtó hatalommal rendelkezik az EU-ban, először szeptemberben vetette fel az ötletet, de az európai állam- és kormányfők kifejezett belegyezését szerette volna, mielőtt konkrét javaslattal előállt volna. Ez valószínűleg csütörtökön fog megtörténni, amikor a 27 EU-vezető negyedéves Európai Tanács ülését tartja Brüsszelben.
A találkozó előkészítéseként az EU nagykövetek informálisan megállapodtak az Európai Tanács következtetéseinek tervezetéről, amelyben felszólítják a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy olyan javaslatot, amely „megfelelő európai szolidaritáson és kockázatmegosztáson alapul”.
Ez a szöveg a „zöld lámpát” jelenti a Bizottság számára, hogy a csütörtöki ülés után javaslatot terjesszen elő – mondta egy belga diplomata.
Belgium eddig óvatos hozzáállást tanúsított, mert az ország ad otthont az Euroclearnek, a befagyasztott eszközöket kezelő pénzügyi szervezetnek, és attól tart, hogy a bíróság arra kötelezheti, hogy maga fizesse vissza a pénzt.
Az EU-kölcsön nélkül Ukrajna 60 milliárd dolláros költségvetési hiányt fog elszenvedni a következő két évben.
Mivel az Egyesült Államok gyakorlatilag visszavonta a háború sújtotta ország megbízható támogatását, az európai tisztviselők magánjelleggel ezt a kezdeményezést „utolsó lövésnek” nevezik, amely megerősíti Kijev pozícióját az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tervek szerint a következő hetekben Budapesten találkozik.
„Az oroszok a háborús fáradtságunkra spekulálnak, de a kártérítési hitel megmutathatja Oroszországnak, hogy Ukrajna a következő két-három évben pénzügyileg életképes lesz” – mondta egy uniós diplomata.
Fotó: AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Biztosítani szeretnék, hogy az ukrán pozíció képviselve legyen.
***