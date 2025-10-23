Ezt az arcot mindenkinek látnia kell: így reagált Zelenszkij, amikor a Mandiner a magyarok kisebbségi jogairól kérdezte (VIDEÓ)

Lett miniszterelnök a Mandinernek: Európának fel kell készülnie a budapesti csúcsra (VIDEÓ)
A kormányfő végig csak Ukrajna érdekeiről beszélt, az Európai Unióéról nem.
A Mandiner megkísérelte megkérdezni az ukrán elnököt a magyar kisebbség ügyéről.
Pócza István, a Stratéga és a Harctér műsorvezetője Brüsszelben az Európai Tanács ülésére is ellátogató Volodimir Zelenszkijt próbálta kérdezni a kárpátaljai magyarokról.
Az ukrán elnök azonban elmenekült a kisebbségi jogokkal kapcsolatos kérdés elől.
Videó az esetről:
