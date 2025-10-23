Ft
Harctér Pócza István kisebbség Európai Tanács Mandiner

Ezt az arcot mindenkinek látnia kell: így reagált Zelenszkij, amikor a Mandiner a magyarok kisebbségi jogairól kérdezte (VIDEÓ)

2025. október 23. 22:26

A Mandiner megkísérelte megkérdezni az ukrán elnököt a magyar kisebbség ügyéről.

2025. október 23. 22:26
null

Pócza István, a Stratéga és a Harctér műsorvezetője Brüsszelben az Európai Tanács ülésére is ellátogató Volodimir Zelenszkijt próbálta kérdezni a kárpátaljai magyarokról.

Az ukrán elnök azonban elmenekült a kisebbségi jogokkal kapcsolatos kérdés elől.

Videó az esetről:

Nyitókép: Thibault Camus / POOL / AFP

tapir32
2025. október 24. 00:36
A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
tapir32
2025. október 24. 00:35
A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
tapir32
2025. október 24. 00:35
A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
alenka
2025. október 23. 23:34
Mandiner, naponta sokszor van hányingerem a drogos stöpszli naci kobold fotóitól:-)))...belépek és itt a cunci követői hozzák rám az undort. Ha Putin nem végez hamarosan ezzel a szörnyeteg banderista fajjal, én belebetegszem. Utálják ezek az oroszokat, magyarokat, a szláv nemzeteket.....bármely népet, mert nekik nincs múltjuk, sem jelenük és jövőjük sem lesz!... Putin, előre!
