Ukrajna Budapesti békecsúcs Robert Fico orosz-ukrán háború Orbán Viktor Lettország Európai Tanács miniszterelnök

Lett miniszterelnök a Mandinernek: Európának fel kell készülnie a budapesti csúcsra (VIDEÓ)

2025. október 23. 17:42

A kormányfő végig csak Ukrajna érdekeiről beszélt, az Európai Unióéról nem.

2025. október 23. 17:42
null

Lettország miniszterelnöke, Evika Silina Brüsszelben, az  Európai Tanács ülésére érkezve válaszolt a Mandiner riporterének, Pócza Istvánnak a kérdéseire a budapesti békecsúcs lehetőségeivel kapcsolatban

„Azt hiszem, lemondták” – kezdte mosolyogva a lett kormányfő,

majd hozzátette: „Európának fel kell készülnie egy budapesti csúcsra”, megadni minden támogatást a brüsszeli találkozón szintén résztvevő Volodimir Zelenszkij elnöknek és Ukrajnának, hogy előnyös pozícióból vehessen részt a tárgyaláson, „ha tényleg sor kerül rá”– nyomatékosította, és még egyszer hangsúlyozta, Európának mindent meg kell tennie, hogy támogassa Ukrajnát, és az oroszokat tárgyalóasztalhoz ültessük az amerikaiakkal.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, október 23-án kezdődött meg az Európai Tanács brüsszeli ülése, amelyhez Orbán Viktor miniszterelnök a nemzeti ünnep miatt csak később csatlakozik, addig Robert Fico képviseli a magyar álláspontot.

