Mintha futóverseny lett volna: Macron komoly sprintet vágott le a kínai diákok kedvéért (VIDEÓ)

Emmanuel Macron francia elnök háromnapos állami látogatáson van Kínában, ahol Hszi Csin-ping kínai államfővel tárgyalt az ukrajnai helyzetről és a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok erősítéséről.

Macron hangsúlyozta, hogy Kína döntő szerepet játszhat az ukrajnai tűzszünet előmozdításában, és arra kérte Hszit, támogassa Oroszországot a békés rendezés irányába tett lépésekben.