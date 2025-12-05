„Nem hagyhatjuk Ukrajnát és Volodimirt egyedül ezekkel a fickókkal” – kiszivárgott az európai vezetők telefonbeszélgetése
Trumpnak nagyon nem fog tetszeni.
A francia elnök találkozott rajongóival.
Emmanuel Macron francia elnök háromnapos állami látogatáson van Kínában, ahol Hszi Csin-ping kínai államfővel tárgyalt az ukrajnai helyzetről és a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok erősítéséről.
Macron hangsúlyozta, hogy Kína döntő szerepet játszhat az ukrajnai tűzszünet előmozdításában, és arra kérte Hszit, támogassa Oroszországot a békés rendezés irányába tett lépésekben.
A hivatalos tárgyalások mellett Macron személyesen találkozott a kínai rajongókkal is.
A francia elnök mosolyogva, a testőrök gyűrűjében rohanva, még egy patkát is átugorva közelítette meg az összegyűlt tömeget.
A lelkes, ujjongó kínaiak látszólag nagy örömmel fogadták a francia vezetőt.
