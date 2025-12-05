Ft
12. 05.
péntek
Macron Kína futás

Mintha futóverseny lett volna: Macron komoly sprintet vágott le a kínai diákok kedvéért (VIDEÓ)

2025. december 05. 21:38

A francia elnök találkozott rajongóival.

2025. december 05. 21:38
null

Emmanuel Macron francia elnök háromnapos állami látogatáson van Kínában, ahol Hszi Csin-ping kínai államfővel tárgyalt az ukrajnai helyzetről és a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok erősítéséről.

Macron hangsúlyozta, hogy Kína döntő szerepet játszhat az ukrajnai tűzszünet előmozdításában, és arra kérte Hszit, támogassa Oroszországot a békés rendezés irányába tett lépésekben.

A hivatalos tárgyalások mellett Macron személyesen találkozott a kínai rajongókkal is. 

A francia elnök mosolyogva, a testőrök gyűrűjében rohanva, még egy patkát is átugorva közelítette meg az összegyűlt tömeget. 

A lelkes, ujjongó kínaiak látszólag nagy örömmel fogadták a francia vezetőt.

 Nyitókép: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP 

Gubbio
2025. december 05. 23:07
Jó fej! - gondolják az ilyenről...
ezredes-2
2025. december 05. 22:20
Erőlködik, a csávó. Méghozzá, keményen. Nem baj, az a vonat már elment (nem, kinában), ami , macronkát komolyan vehetővé tette. Volna...
pctroll
2025. december 05. 22:19
Ezek szerint Kínában is vannak fizetett buzyk.
kovsa2
2025. december 05. 22:13
youtube.com/watch?v=74UgXPBj4jU Nem tudom, ezek a videók csak engem találnak meg? Miért nem nézik ezt a brüsszeli (fél)vezetők. Vagy mindezt pontosan tudják, de nem azért fizetik őket, hogy gondolkozzanak, hanem hogy tönkre tegyék egész Európát. Valami "nemesebb" cél érdekében. Értsd, hogy a Bankár Bárók még gazdagabbak legyenek az átlagember munkájával.
