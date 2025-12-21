Most jött el a döntő pillanat, Magyar Péter elbukta a választást

„Felhévizy Félix már karácsonyi lázban ég. Becsomagolta az összes ajándékot, már a menüt is megtervezte. Ilyenkor az ünnep közeledtével egy kicsit mindig lelassul az élet, elcsendesedik a politikai csatazaj. A nemzeti oldalon ez most is így történt, ezt mindenki láthatta a tegnapi szegedi háborúellenes gyűlésen. Felemelő volt látni és megtapasztalni a szeretetés az összefogás erejét. Azonban sajnos Magyar Péter és a háború oldalán álló pártja nem törődik a közelgő ünneppel, ismét kimutatta a foga fehérjét.

Nem véletlen, hogy Deák Dániel posztjában Magyar Péternek a Bors ellen indított hadjáratáról írt. Hiába a Tisza-elnök agressziója, a lap különkiadását a szegedi háborúellenes gyűlésen is osztogatták. Ahogyan arról korában lapunk is beszámolt, Magyar Péter bosszúhadjáratot indított Borsnak a Tisza Párt megszorítócsomagját bemutató különkiadványa ellen. A Bors részletesen beszámolt többek között az adóemelésről, az özvegyi nyugdíjadóról és a családtámogatások megnyirbálásáról is.