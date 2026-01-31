Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!

Mint aláhúzta: „de túl ezen, mert sértődékenyek nem vagyunk,

egy olyan ember beszélt, akinek az egész munkásága arról szól, hogy biztos forrásból, jól értesülten sejtet dolgokat és a Magyar Péterhez hasonlóan a karmelitának az összes rezdülését ismeri, tudja, hogy Rogán Antal éppen mire gondol. Amikor mi meg levezetjük, hogy Kapitány István mögött milyen taktikai megfontolások lehetnek, akkor azt mondja, hogy ez nem elemzés, mert – és ez egy nagyon fontos! – ő az, aki definiálja, hogy mi az elemzés.”

„Mert Török Gábor elemez, és mindenki más az csal, lop hazudik és propagandista. Egészen fölháborodva én ezt határozottan visszajutasítom, és az ő vita alóli kibújását arra vezetem vissza, hogy nincsenek elég erős érvei, és tudja, hogy mi abban a vitában megvernénk őt” – értékelt a Nézőpont Intézet vezetője.

G. Fodor: Mi nem dolgozunk a Tiszának

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója hozzátette: „Nekem meg csak egy mondatom van – mert végül is nem engem szólított meg, tehát én üldögélhetnék –: