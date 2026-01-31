Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Török Gábor Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!

2026. január 31. 10:26

Nem akárhonnan „reklámozták" a Mandiner műsorát.

2026. január 31. 10:26
null

Török Gábor is „reklámozta" kicsit lapunk Mesterterv című műsorát. Az elemző szerint ő más szakmát űz, mint Mráz Ágoston Sámuel, és azt sem rejtette véka alá, szerinte mik az „eszement hülyeségek". Török Gábor „értékeléséről" az érintetteket is megkérdeztük a Mesterterv legutóbbi adásában.

Mráz: Török Gábornak nincsenek elég erős érvei, abban a vitában megvernénk őt

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője Török Gábor kijelentésére reagálva úgy fogalmazott:

„A stílus maga az ember. Így nem lehet beszélni, ahogy Török Gábor beszélt. Várjuk a bocsánatkérését".

Mint aláhúzta: „de túl ezen, mert sértődékenyek nem vagyunk,

egy olyan ember beszélt, akinek az egész munkásága arról szól, hogy biztos forrásból, jól értesülten sejtet dolgokat és a Magyar Péterhez hasonlóan a karmelitának az összes rezdülését ismeri, tudja, hogy Rogán Antal éppen mire gondol. Amikor mi meg levezetjük, hogy Kapitány István mögött milyen taktikai megfontolások lehetnek, akkor azt mondja, hogy ez nem elemzés, mert – és ez egy nagyon fontos! – ő az, aki definiálja, hogy mi az elemzés."

„Mert Török Gábor elemez, és mindenki más az csal, lop hazudik és propagandista. Egészen fölháborodva én ezt határozottan visszajutasítom, és az ő vita alóli kibújását arra vezetem vissza, hogy nincsenek elég erős érvei, és tudja, hogy mi abban a vitában megvernénk őt" – értékelt a Nézőpont Intézet vezetője.

G. Fodor: Mi nem dolgozunk a Tiszának

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója hozzátette: „Nekem meg csak egy mondatom van – mert végül is nem engem szólított meg, tehát én üldögélhetnék –:

tényleg nem ugyanazt a munkát végezzük, mert mi nem dolgozunk a Tiszának."

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitóképen: Török Gábor. Fotó: Ficsor Márton

 

Moslékzabáló
2026. január 31. 10:58
Az összes komcsi, libernyák "elemző", "kutató" évtizedek óta folyamatosan ezt csinálja az USA-tól Németországon át Magyarországig: a kampányban pofátlanul felül mérik az aktuális komcsi, libernyák jelöltet, pártot, majd egy-két nappal a választás előtt kihoznak egy, a tényleges eredményt jobban közelítő eredményt.
dejavu
2026. január 31. 10:53
Héja 2026. január 31. 10:44 T.Gábor egy tipikus semitmondó vagy-vagy figura. Ezüttal modortalan is. ennél udvariasabban nem lehetett elmondani hogy amit Mrázék csinálnak, az nem elemzés hanem olcsó propaganda.
dejavu
2026. január 31. 10:49
ezek a díszmadarak csak nektek csinálnak színházat. Saját szakmájukban már rég hiteltelenek. Ezt választották, az ő döntésük.
dejavu
2026. január 31. 10:47
KILÓdejavu 2026. január 31. 10:44 Török mióta szakértő? Gyakorlatilag még életében nem jött be egy előrejelzése sem. elemző és nem jós. És ő nem fér hozzá az ország egész társadalmi infrastruktúrájához.
