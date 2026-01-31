Von der Leyen Zelenszij „barátnője”, Ukrajna pedig Brüsszellel a háta mögött avatkozik be a magyar választásokba – kitálalt az ukrán sztárvlogger

Zelenszkij veszett vadként jelentette ki: senki sem fogja megállítani – már idén csatlakozna az Európai Unióhoz Ukrajna
„Nincs olyan ellenséges erő a határaikon és Európa határain, amely a jövőben megakadályozná a csatlakozásukat.”
Anatolij Sarij szerint egyértelmű, hogy Kijev meg akarja buktatni Orbán Viktort.
Az ukrán vezetés, élén Volodimir Zelenszkij elnökkel, aktívan beavatkozik a magyar választásokba, és ezt Brüsszel, az Európai Bizottság jóváhagyásával teszi – írja elemzésében az Ellenpont. Ezt erősíti meg egy neves ukrán vlogger, Anatolij Sarij, aki egy teljes videót szentelt a témának. Sarij, aki 3,4 millió feliratkozóval rendelkezik, „Miért támadja Zelenszkij Magyarországot?” címmel elemezte a helyzetet, és számos kulcsfontosságú részletet tárt fel.
Anatolij Sarij az egyik legismertebb ukrán vlogger, aki kritikus hangvételéről híres. 2012-ben menedékjogot kapott az Európai Unióban, miután leleplező cikkeket írt a korrupt ukrán rendőrségről, ami miatt üldözték Ukrajnában. Kezdetben Litvániában élt, jelenleg Spanyolországban tartózkodik. 2024-ben fegyveres támadás érte, és Zelenszkijék folyamatosan hazaárulással és oroszpártisággal vádolják, noha még a Janukovics-kormány idején menekült el Ukrajnából.
Sarij következetesen bírálja a mindenkori ukrán kormányok korrupcióját, és a spanyol bíróság többször elutasította Zelenszkijék kiadatási kérelmét. Sarij videójában, amely alig 19 perc hosszú, számos érdekes tényt említ Magyarország kapcsán. Az Ellenpont két kulcsgondolatot emel ki, amelyek alátámasztják a magyar választásokba való ukrán beavatkozás gyanúját.
Ceber Roland kapcsolata Magyar Péterrel, valamint Zelenszkij elnöki hivatalával.
Sarij megerősíti, hogy Ceber Roland, akit ügynökként emleget, szoros kapcsolatban áll Magyar Péterrel. Cebernek közvetlen kapcsolata van Kirilo Budanovval, az ukrán hírszerzés egykori vezetőjével, aki most az Elnöki Hivatalban dolgozik. Ceber magas rangú tisztviselő a kárpátaljai katonai közigazgatásnál, és Zelenszkij pártjának képviselője a megyei tanácsban, ahová 2024-ben került be.
A vlogger kiemeli, hogy Ceber közös fotókat posztolt Magyar Péterrel a közösségi médiában, lelkes kommentárokkal, amelyek szoros barátságukra utalnak.
Ezeket a posztokat jelentős összegekkel hirdetik, ami arra utal, hogy Ceber a magyar lakosságot célozza. Sarij szerint ez egyértelműen a magyar választások befolyásolására irányuló kísérlet, és mindez Zelenszkij Elnöki Hivatalának engedélyével történik.
Az Ellenpont emlékeztet arra is, hogy Ceber és Skirják Krisztián korábban is összehangoltan támadták Magyarországot és Orbán Viktort, például a békéért tett erőfeszítései miatt. Sarij videója ezt is alátámasztja, és rámutat, hogy Ceber tevékenysége titkosszolgálati akciókra emlékeztet.
Sarij másik fontos meglátása, hogy Zelenszkij szándékosan eszkalálja a konfliktust Magyarországgal, mert érzi a hátterében az Európai Bizottság támogatását.
Von der Leyent ironikusan Zelenszkij „barátnőjének” nevezi, és úgy véli, ez adja meg neki a felhatalmazást a beavatkozásra. Szerinte nem kell összeesküvés-elméleteket gyártani, mert itt „összeesküvés-gyakorlat” zajlik. Sarij hangsúlyozza, hogy a beavatkozás célja a magyar választások befolyásolása.
Sarij szerint Orbán Viktor egyáltalán nem túloz, amikor azt mondja, hogy magyar katonákat küldhetnek Ukrajnába. Ez valós veszély, és Brüsszel akár a magyarok pénzét is Ukrajnának adhatja.
Sarij figyelmeztet: a milliárdok, amiket Kijevnek utalnak, az európai adófizetőktől származnak, és semmi sincs ingyen az EU-ban. Ha kell, a magyaroknak fizetniük kell – akár pénzzel, akár katonákkal.
Az ukrán kormány és az Európai Bizottság háborúpárti beavatkozásra készül Magyarországon. Ehhez már előkészítették a nyomásgyakorló eszközöket, hogy bevonják a magyar adófizetőket Ukrajna finanszírozásába, és ha szükséges, fegyveres védelmébe is. Ez egyre szélesebb körben ismert tény, és Sarij videója világosan rámutat erre a folyamatra.
Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
„Nincs olyan ellenséges erő a határaikon és Európa határain, amely a jövőben megakadályozná a csatlakozásukat.”
***