Ft
Ft
3°C
1°C
Ft
Ft
3°C
1°C
01. 31.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 31.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter brüsszel magyarország ukrajna európai bizottság orbán viktor

Von der Leyen Zelenszij „barátnője”, Ukrajna pedig Brüsszellel a háta mögött avatkozik be a magyar választásokba – kitálalt az ukrán sztárvlogger

2026. január 31. 11:55

Anatolij Sarij szerint egyértelmű, hogy Kijev meg akarja buktatni Orbán Viktort.

2026. január 31. 11:55
null

Az ukrán vezetés, élén Volodimir Zelenszkij elnökkel, aktívan beavatkozik a magyar választásokba, és ezt Brüsszel, az Európai Bizottság jóváhagyásával teszi – írja elemzésében az Ellenpont. Ezt erősíti meg egy neves ukrán vlogger, Anatolij Sarij, aki egy teljes videót szentelt a témának. Sarij, aki 3,4 millió feliratkozóval rendelkezik, „Miért támadja Zelenszkij Magyarországot?” címmel elemezte a helyzetet, és számos kulcsfontosságú részletet tárt fel.

Ki az az Anatolij Sarij?

Anatolij Sarij az egyik legismertebb ukrán vlogger, aki kritikus hangvételéről híres. 2012-ben menedékjogot kapott az Európai Unióban, miután leleplező cikkeket írt a korrupt ukrán rendőrségről, ami miatt üldözték Ukrajnában. Kezdetben Litvániában élt, jelenleg Spanyolországban tartózkodik. 2024-ben fegyveres támadás érte, és Zelenszkijék folyamatosan hazaárulással és oroszpártisággal vádolják, noha még a Janukovics-kormány idején menekült el Ukrajnából.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Tovább a cikkhezchevron

Sarij következetesen bírálja a mindenkori ukrán kormányok korrupcióját, és a spanyol bíróság többször elutasította Zelenszkijék kiadatási kérelmét. Sarij videójában, amely alig 19 perc hosszú, számos érdekes tényt említ Magyarország kapcsán. Az Ellenpont két kulcsgondolatot emel ki, amelyek alátámasztják a magyar választásokba való ukrán beavatkozás gyanúját.

Ceber Roland kapcsolata Magyar Péterrel, valamint Zelenszkij elnöki hivatalával.

Sarij megerősíti, hogy Ceber Roland, akit ügynökként emleget, szoros kapcsolatban áll Magyar Péterrel. Cebernek közvetlen kapcsolata van Kirilo Budanovval, az ukrán hírszerzés egykori vezetőjével, aki most az Elnöki Hivatalban dolgozik. Ceber magas rangú tisztviselő a kárpátaljai katonai közigazgatásnál, és Zelenszkij pártjának képviselője a megyei tanácsban, ahová 2024-ben került be.

A vlogger kiemeli, hogy Ceber közös fotókat posztolt Magyar Péterrel a közösségi médiában, lelkes kommentárokkal, amelyek szoros barátságukra utalnak.

Ezeket a posztokat jelentős összegekkel hirdetik, ami arra utal, hogy Ceber a magyar lakosságot célozza. Sarij szerint ez egyértelműen a magyar választások befolyásolására irányuló kísérlet, és mindez Zelenszkij Elnöki Hivatalának engedélyével történik. 

Az Ellenpont emlékeztet arra is, hogy Ceber és Skirják Krisztián korábban is összehangoltan támadták Magyarországot és Orbán Viktort, például a békéért tett erőfeszítései miatt. Sarij videója ezt is alátámasztja, és rámutat, hogy Ceber tevékenysége titkosszolgálati akciókra emlékeztet.

Sarij másik fontos meglátása, hogy Zelenszkij szándékosan eszkalálja a konfliktust Magyarországgal, mert érzi a hátterében az Európai Bizottság támogatását.

Von der Leyent ironikusan Zelenszkij „barátnőjének” nevezi, és úgy véli, ez adja meg neki a felhatalmazást a beavatkozásra. Szerinte nem kell összeesküvés-elméleteket gyártani, mert itt „összeesküvés-gyakorlat” zajlik. Sarij hangsúlyozza, hogy a beavatkozás célja a magyar választások befolyásolása.

A valós veszély: magyarok a háborúban

Sarij szerint Orbán Viktor egyáltalán nem túloz, amikor azt mondja, hogy magyar katonákat küldhetnek Ukrajnába. Ez valós veszély, és Brüsszel akár a magyarok pénzét is Ukrajnának adhatja.

Sarij figyelmeztet: a milliárdok, amiket Kijevnek utalnak, az európai adófizetőktől származnak, és semmi sincs ingyen az EU-ban. Ha kell, a magyaroknak fizetniük kell – akár pénzzel, akár katonákkal.

Az ukrán kormány és az Európai Bizottság háborúpárti beavatkozásra készül Magyarországon. Ehhez már előkészítették a nyomásgyakorló eszközöket, hogy bevonják a magyar adófizetőket Ukrajna finanszírozásába, és ha szükséges, fegyveres védelmébe is. Ez egyre szélesebb körben ismert tény, és Sarij videója világosan rámutat erre a folyamatra.

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
saidaldo
2026. január 31. 13:09
hát, ez már kissé unalmas. Sem Zöldlacival, sem Macikával nem az a baj, ha összemelegedtek. A kecskék után biztosan még Ursula is szintlépés, akinek feltehetően jobb, ha nem Ahmed vagy Ali mászik rá. Gyűrjék csak a lepedőt, számolgassák közben a millióikat, használják csak az aranybudijukat, egészségükre. Csak minket hagyjanak békén.
Válasz erre
1
0
borsos-2
•••
2026. január 31. 13:01 Szerkesztve
Kicsit érdekes lenne, ha egy EU plenáris ülésen egy ilyen vélemény vezér videóját levetítené valamelyik patrióta képviselő. Néznék a szocik, ződdek, néppártiak és szép lassan felnyílna a szemük a valóságra? Vagy csak legyintenének, hogy biztos orosz propaganda, az illetőt nem is üldözik, a náci kobold nem is náci, csak valami magyar lejárató kampány, ítéljük el Magyarországot...
Válasz erre
1
0
Sróf
2026. január 31. 12:44
Mi a fene! A mandiner sajtómunkásainak egyike végre egyszer helyesen Cebert írt Tseber helyett. Egész komolyan gratulálok az illetőnek, és őszintén remélem, hogy nem fogják emiatt kirúgni.
Válasz erre
2
0
Smisla
2026. január 31. 12:31
Az egyik egy drogos, a másik egy prosti. Összeillenek.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!