Az ukrán vezetés, élén Volodimir Zelenszkij elnökkel, aktívan beavatkozik a magyar választásokba, és ezt Brüsszel, az Európai Bizottság jóváhagyásával teszi – írja elemzésében az Ellenpont. Ezt erősíti meg egy neves ukrán vlogger, Anatolij Sarij, aki egy teljes videót szentelt a témának. Sarij, aki 3,4 millió feliratkozóval rendelkezik, „Miért támadja Zelenszkij Magyarországot?” címmel elemezte a helyzetet, és számos kulcsfontosságú részletet tárt fel.

Ki az az Anatolij Sarij?

Anatolij Sarij az egyik legismertebb ukrán vlogger, aki kritikus hangvételéről híres. 2012-ben menedékjogot kapott az Európai Unióban, miután leleplező cikkeket írt a korrupt ukrán rendőrségről, ami miatt üldözték Ukrajnában. Kezdetben Litvániában élt, jelenleg Spanyolországban tartózkodik. 2024-ben fegyveres támadás érte, és Zelenszkijék folyamatosan hazaárulással és oroszpártisággal vádolják, noha még a Janukovics-kormány idején menekült el Ukrajnából.