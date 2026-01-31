Munkát ígért, rekordhiányzás lett belőle – Magyar Péter esete az EP-képviselőséggel (VIDEÓ)

Magyar a hiányzási lista élén

Szentkirályi Alexandra a bejegyzéshez írt egy kommentet, amin egy táblázat szerepel. A leírás szerint a listán azoknak a képviselőknek a nevei szerepelnek, akik a legkevesebb alkalommal jelentek meg az Európai Parlamentben. A képen látható, hogy az első helyen Magyar Péter neve szerepel, őt követi Sibylle Berg német képviselő, a harmadik helyen pedig a spanyol Alma Ezcurra Almansa szerepel.

Korábban Dömötör Csaba is felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt elnöke ritkán jelenik meg munkahelyén. A fideszes EP-képviselő 2025 december közepén a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy Magyar Péter „közel egy éve, január 13. óta nem tette be a lábát az Európai Parlament Mezőgazdasági Szakbizottságába, amely egyébként a munkahelye”.

