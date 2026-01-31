Munkát ígért, rekordhiányzás lett belőle – Magyar Péter esete az EP-képviselőséggel (VIDEÓ)
2026. január 31. 07:53
A Tisza Párt vezetője még 2024-ben azt ígérte, dolgozni fognak Brüsszelben. Ezzel szemben Magyar Péter mára az EP legtöbbet hiányzó képviselője lett. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 5. rész.
2026. január 31. 07:53
3 p
1
2
4
Mentés
„Mi dolgozni fogunk Brüsszelben” – Magyar Péter mindezt 2024. június 18-án mondta, miután az Európai Néppárt felvette a Tisza Pártot a soraiba.
Magyar Péter nagy ígérete óta az EP legtöbbet hiányzó képviselője lett.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv
„Megengedhetetlen, hogy sok millió forintot keressen egy képviselő, aki be se jár a munkahelyére” – idézte Magyar Pétert Szentkirályi Alexandra 2026. január 6-án. A Tisza Párt elnökének mondatára reagálva a budapesti Fidesz elnöke úgy vélekedett, visszás, hogy éppen az a személy tesz ilyen kijelentéseket, „aki sok milliót keres és a legtöbbet hiányzik munkahelyéről az egész EP-ben”.
Magyar a hiányzási lista élén
Szentkirályi Alexandra a bejegyzéshez írt egy kommentet, amin egy táblázat szerepel. A leírás szerint a listán azoknak a képviselőknek a nevei szerepelnek, akik a legkevesebb alkalommal jelentek meg az Európai Parlamentben. A képen látható, hogy az első helyen Magyar Péter neve szerepel, őt követi Sibylle Berg német képviselő, a harmadik helyen pedig a spanyol Alma Ezcurra Almansa szerepel.
Korábban Dömötör Csaba is felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt elnöke ritkán jelenik meg munkahelyén. A fideszes EP-képviselő 2025 december közepén a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy Magyar Péter „közel egy éve, január 13. óta nem tette be a lábát az Európai Parlament Mezőgazdasági Szakbizottságába, amely egyébként a munkahelye”.
Nyitókép: Szentgallay Bálint / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Orbán Anitával a Bajnai-kör újabb tagja lépett be a kampányba, egyúttal asztalra téve az Ukrajna tematikáját. Zelenszkij vezetésével közben az ukránok nyíltan beszálltak a magyar választási kampányba, Hitlert, Szálasit emlegetve, Orbánt gyalázva. Mi jön még?