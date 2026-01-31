Ft

tisza párt magyar péter Magyar Péter hazugságai európai parlament munkahely

Munkát ígért, rekordhiányzás lett belőle – Magyar Péter esete az EP-képviselőséggel (VIDEÓ)

2026. január 31. 07:53

A Tisza Párt vezetője még 2024-ben azt ígérte, dolgozni fognak Brüsszelben. Ezzel szemben Magyar Péter mára az EP legtöbbet hiányzó képviselője lett. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 5. rész.

2026. január 31. 07:53
Kovács András
Kovács András

„Mi dolgozni fogunk Brüsszelben” – Magyar Péter mindezt 2024. június 18-án mondta, miután az Európai Néppárt felvette a Tisza Pártot a soraiba. 

Magyar
Forrás: Magyar Péter nem sokat dolgozott az EP-ben

Magyar Péter nagy ígérete óta az EP legtöbbet hiányzó képviselője lett. 

„Megengedhetetlen, hogy sok millió forintot keressen egy képviselő, aki be se jár a munkahelyére” – idézte Magyar Pétert Szentkirályi Alexandra 2026. január 6-án. A Tisza Párt elnökének mondatára reagálva a budapesti Fidesz elnöke úgy vélekedett, visszás, hogy éppen az a személy tesz ilyen kijelentéseket, „aki sok milliót keres és a legtöbbet hiányzik munkahelyéről az egész EP-ben”.

Magyar a hiányzási lista élén

Szentkirályi Alexandra a bejegyzéshez írt egy kommentet, amin egy táblázat szerepel. A leírás szerint a listán azoknak a képviselőknek a nevei szerepelnek, akik a legkevesebb alkalommal jelentek meg az Európai Parlamentben. A képen látható, hogy az első helyen Magyar Péter neve szerepel, őt követi Sibylle Berg német képviselő, a harmadik helyen pedig a spanyol Alma Ezcurra Almansa szerepel.

Korábban Dömötör Csaba is felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt elnöke ritkán jelenik meg munkahelyén. A fideszes EP-képviselő 2025 december közepén a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy Magyar Péter „közel egy éve, január 13. óta nem tette be a lábát az Európai Parlament Mezőgazdasági Szakbizottságába, amely egyébként a munkahelye”.

Nyitókép: Szentgallay Bálint / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

