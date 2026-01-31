Ft
nézőpont intézet magyar péter sorkatonai szolgálat horvátország németország oroszország

Itt a vörös vonal: a magyarok 71 százaléka fellázadt az őrült ötlet ellen, de Magyar Péterék embere már a behívókról beszélt

2026. január 31. 10:18

Nincs olyan társadalmi csoport, ahol ne lenne legalább kétharmados többségben a sorkatonaságot elutasítók aránya.

2026. január 31. 10:18
null

Magyarországon  a választók 71 százaléka elutasítja a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb felméréséből. Az intézet elemzése szerint a kérdés különösen érzékenyen érintheti a Tisza Párt fiatal szavazóit, mivel Magyar Péter és párttársai az Európai Néppárt azon frakciójához tartoznak, amely támogatja az európai szintű háborús felkészülést.

 

A felmérésből kiderült, hogy 

a teljes választókorú népesség több mint 70 százaléka nem támogatná a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetését, sőt nincs olyan társadalmi csoport, ahol ne lenne legalább kétharmados elutasítottsága ennek az intézkedésnek. 

Ezzel szemben a választók egynegyede egyetértene a sorkatonaság visszaállításával és mindössze két százaléknyian nem tudnak vagy akarnak állást foglalni a kérdésben.

Az utóbbi időszakban az Európai Unióban már nem pusztán elméleti szinten merül fel egy közvetlen katonai konfliktus lehetősége Oroszországgal, de szó volt már arról, hogy katonákat küldenének az orosz–ukrán háborúba, de egy szélesebb európai–orosz konfliktus lehetősége is valós forgatókönyvként van számon tartva. Sőt, a háborús készültség egyik legkonkrétabb jele a sorkatonaság bevezetése, amelyet több országban már meg is kezdtek: Lettország 2023-ban döntött erről, Horvátország 2026 elején kezdte meg a behívók kiküldését, Németország pedig egy úgynevezett szükségalapú modellt vezetett be.

Magyarországon Magyar Péter és pártja a sorkatonaságot támogató Európai Néppárt frakciójához tartozik. A Tisza leendő képviselőjelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz korábban úgy fogalmazott, hogy a sorkatonaság csupán felfüggesztett intézmény, és veszélyhelyzetben azonnal alkalmazható. Ezzel szemben a kormánypártok következetesen elutasítják mind a háborús részvételt, mind a sorkatonaság visszaállítását.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

 

