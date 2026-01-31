Sokkoló fejlemény Birminghamben: egy elítélt terrorista indul választáson Nagy-Britanniában

A Sparkhill választókerületben indul, ahol a lakosság jelentős része pakisztáni származású.

Indulása egy olyan időszakban történik, amikor Birminghamben erősödnek a közösségi és politikai feszültségek, különösen a közel-keleti konfliktushoz, az identitáspolitikához és a közrend kérdéséhez kapcsolódóan.

A feszültségek tavaly novemberben csúcsosodtak ki, amikor az izraeli Maccabi Tel Aviv a Aston Villa ellen játszott volna nemzetközi mérkőzést.

Butt a találkozó előtt a közösségi médiában arra szólította fel a muszlimokat, hogy az ország különböző részeiről utazzanak Birminghambe, és akadályozzák meg az izraeli szurkolók megjelenését.

A hatóságok végül biztonsági okokra hivatkozva kitiltották a vendégszurkolókat a mérkőzésről.