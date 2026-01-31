Ft
01. 31.
szombat
indul nagy - britanniában birminghamben elítélt terrorista terrorista

Sokkoló fejlemény Birminghamben: egy elítélt terrorista indul választáson Nagy-Britanniában

2026. január 31. 14:15

Az angliai belpolitikát is elérte a közel-keleti konfliktus árnyéka: egy elítélt terrorista helyi választáson méreti meg magát.

2026. január 31. 14:15
null

Egy korábban terrorizmusért elítélt muszlim aktivista indul a helyhatósági választásokon Birmingham városában – írta meg a Fox News

Shahid Butt 1999-ben egy jemeni bíróság öt év börtönre ítélte, miután bűnösnek találták egy fegyveres csoport létrehozásában és több robbantásos merénylet előkészítésében, amelyek célpontjai a brit konzulátus, egy anglikán templom és egy svájci tulajdonú hotel lettek volna Ádenben. 

Az ügyészség szerint a csoportot az ismert szélsőséges hitszónok, Abu Hamza küldte akcióba. Butt most a frissen létrehozott Independent Candidates Alliance színeiben indul a május 7-i birminghami városi tanácsi választáson.

Butt tagadja bűnösségét, állítása szerint beismerő vallomását kínzással kényszerítették ki, a bizonyítékokat pedig meghamisították. 

A Sparkhill választókerületben indul, ahol a lakosság jelentős része pakisztáni származású. 

Indulása egy olyan időszakban történik, amikor Birminghamben erősödnek a közösségi és politikai feszültségek, különösen a közel-keleti konfliktushoz, az identitáspolitikához és a közrend kérdéséhez kapcsolódóan.

A feszültségek tavaly novemberben csúcsosodtak ki, amikor az izraeli Maccabi Tel Aviv a Aston Villa ellen játszott volna nemzetközi mérkőzést. 

Butt a találkozó előtt a közösségi médiában arra szólította fel a muszlimokat, hogy az ország különböző részeiről utazzanak Birminghambe, és akadályozzák meg az izraeli szurkolók megjelenését. 

A hatóságok végül biztonsági okokra hivatkozva kitiltották a vendégszurkolókat a mérkőzésről.

Egy tüntetésen készült videóban Butt olyan kijelentéseket tett, amelyeket kritikusai az erőszak burkolt támogatásaként értelmeznek. 

Ezek az esetek mélyebb társadalmi törésvonalakat jeleznek,

és előrevetítik, hogy a helyi választásokon a palesztinpárti, identitásalapú politika meggyengítheti a Munkáspárt eddigi pozícióit Birminghamben.

Nyitókép: TikTok

tapir32
2026. január 31. 15:19
A nagyvárosokban is a Fidesz fog győzni. Az ellenzék ugyanazzal a programmal állt elő amivel 4 éve megbuktak. 2022-ben a baloldali összefogás propagandájában az szerepelt, hogy hatalomra jutásuk esetén azonnal megszüntetik az orosz gáz és olaj importját, Paks II-t nem építik meg és Paks I-et azonnal leállítják. A rezsicsökkentést és az ártámogatást eltörlik. Lebontják a kerítést és eltörlik a gyermekvédelmi törvényt. Támogatják a háborút és a migránsokat. Ha ez megvalósul akkor, Magyarország már rég tönkre ment volna. Ez a felelőtlen politizálás! Volt, aki ezekre a hülyékre szavazott.
Válasz erre
0
0
renoman
2026. január 31. 15:15
Muszlim ország, muszlimokat indít a választásokon. Mi a probléma? Ez a sors vár az Európai Iszlám Unió-ra is.
Válasz erre
1
0
Egyasokközül
2026. január 31. 15:13
Nem román cigó?Ott a háttérben van valami romàn bolt.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 31. 15:11
Szabadságot és békét Ukrajnának! Le a Zselenszkij juntával! A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!