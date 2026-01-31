Sokkoló fejlemény Birminghamben: egy elítélt terrorista indul választáson Nagy-Britanniában

Mutatjuk egy modern brit nő pályafutását: terroristából lett gazdagon utazgató influenszer (VIDEÓ)
Az angliai belpolitikát is elérte a közel-keleti konfliktus árnyéka: egy elítélt terrorista helyi választáson méreti meg magát.
Egy korábban terrorizmusért elítélt muszlim aktivista indul a helyhatósági választásokon Birmingham városában – írta meg a Fox News.
Shahid Butt 1999-ben egy jemeni bíróság öt év börtönre ítélte, miután bűnösnek találták egy fegyveres csoport létrehozásában és több robbantásos merénylet előkészítésében, amelyek célpontjai a brit konzulátus, egy anglikán templom és egy svájci tulajdonú hotel lettek volna Ádenben.
Az ügyészség szerint a csoportot az ismert szélsőséges hitszónok, Abu Hamza küldte akcióba. Butt most a frissen létrehozott Independent Candidates Alliance színeiben indul a május 7-i birminghami városi tanácsi választáson.
Butt tagadja bűnösségét, állítása szerint beismerő vallomását kínzással kényszerítették ki, a bizonyítékokat pedig meghamisították.
A Sparkhill választókerületben indul, ahol a lakosság jelentős része pakisztáni származású.
Indulása egy olyan időszakban történik, amikor Birminghamben erősödnek a közösségi és politikai feszültségek, különösen a közel-keleti konfliktushoz, az identitáspolitikához és a közrend kérdéséhez kapcsolódóan.
A feszültségek tavaly novemberben csúcsosodtak ki, amikor az izraeli Maccabi Tel Aviv a Aston Villa ellen játszott volna nemzetközi mérkőzést.
Butt a találkozó előtt a közösségi médiában arra szólította fel a muszlimokat, hogy az ország különböző részeiről utazzanak Birminghambe, és akadályozzák meg az izraeli szurkolók megjelenését.
A hatóságok végül biztonsági okokra hivatkozva kitiltották a vendégszurkolókat a mérkőzésről.
Egy tüntetésen készült videóban Butt olyan kijelentéseket tett, amelyeket kritikusai az erőszak burkolt támogatásaként értelmeznek.
Ezek az esetek mélyebb társadalmi törésvonalakat jeleznek,
és előrevetítik, hogy a helyi választásokon a palesztinpárti, identitásalapú politika meggyengítheti a Munkáspárt eddigi pozícióit Birminghamben.
