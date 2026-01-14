Nevetséges indokkal mentegették a dzsihadista támadót Belgiumban: felháborítóan enyhe büntetéssel úszta meg tettét

Mutatjuk egy modern brit nő pályafutását: terroristából lett gazdagon utazgató influenszer (VIDEÓ)
Beállt az Iszlám Államba a kislányával, majd visszament Angliába, és sztár lett. A Nyugat, az Nyugat.
Megdöbbentő módon próbálták elkenni az ügyet, de nem sikerült.
Az antwerpeni büntetőbíróság tíz év szabadságvesztésre ítélt egy 35 éves férfit, miután bűnösnek találta terrorista indíttatású emberölés kísérletében – írta kedden VRT flamand hírportál.
A bíróság megállapítása szerint az elkövető, Amin M. tavaly januárban nagy sebességgel, rendkívül veszélyesen közlekedett Antwerpen belvárosában. Több kereszteződésen áthajtott, járdákra és kerékpárutakra hajtott fel, miközben
gyalogosok és kerékpárosok tucatjainak életét sodorta veszélybe.
Egy kereszteződésében a vádlott a piros jelzés ellenére hajtott át; egy gyalogos csak az utolsó pillanatban tudott elugrani az autó elől.
A férfi a városközponton keresztül haladt tovább óránként 50-60 kilométeres sebességgel, mígnem a rendőrség egy körgyűrűnél megállította.
A nyomozás során a hatóságok a gyanúsított internetes keresési előzményei és a közösségi médiában közzétett bejegyzései alapján arra a következtetésre jutottak, hogy cselekménye mögött terrorista indíték állt. Az ügyet a szövetségi ügyészség vette át, amely megállapította:
a férfi 2020 óta az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet támogatója volt,
propagandát terjesztett, és terrortámadás végrehajtását tervezte. Börtöncellájának falára azt írta: „A világ iszlám állama hamarosan eljön”.
A vádlott védői azzal érveltek, hogy ügyfelük cselekedetei nem terrorista indíttatásúak voltak, hanem mentális, pénzügyi és párkapcsolati problémák következményei. Állításuk szerint a férfi nem akart senkit megölni,
és a biztonsági kamerák felvételei alapján többször fékezett az utolsó pillanatban.
A bíróság azonban ítéletében hangsúlyozta: legalább egy esetben a vádlott nem fékezett, és a gyalogos épphogy csak elkerülte el a halálos balesetet. A testület szerint a férfi nem impulzívan cselekedett, hanem előre megfontolt szándékkal, azzal a céllal, hogy félelmet keltsen a lakosság körében. A bíróság kiemelte azt is, hogy
a támadás előtt a vádlott más országokban elkövetett, járművekkel végrehajtott merényletekről szóló felvételeket nézett
meg.
(MTI)
Nyitókép: Illusztráció. Didier Lebrun/ POOL / AFP