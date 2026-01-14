Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
antwerpen belgium terrorista iszlám állam

Nevetséges indokkal mentegették a dzsihadista támadót Belgiumban: felháborítóan enyhe büntetéssel úszta meg tettét

2026. január 14. 06:49

Megdöbbentő módon próbálták elkenni az ügyet, de nem sikerült.

2026. január 14. 06:49
null

Az antwerpeni büntetőbíróság tíz év szabadságvesztésre ítélt egy 35 éves férfit, miután bűnösnek találta terrorista indíttatású emberölés kísérletében – írta kedden VRT flamand hírportál.

A bíróság megállapítása szerint az elkövető, Amin M. tavaly januárban nagy sebességgel, rendkívül veszélyesen közlekedett Antwerpen belvárosában. Több kereszteződésen áthajtott, járdákra és kerékpárutakra hajtott fel, miközben 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

gyalogosok és kerékpárosok tucatjainak életét sodorta veszélybe. 

Egy kereszteződésében a vádlott a piros jelzés ellenére hajtott át; egy gyalogos csak az utolsó pillanatban tudott elugrani az autó elől.

A férfi a városközponton keresztül haladt tovább óránként 50-60 kilométeres sebességgel, mígnem a rendőrség egy körgyűrűnél megállította.

A nyomozás során a hatóságok a gyanúsított internetes keresési előzményei és a közösségi médiában közzétett bejegyzései alapján arra a következtetésre jutottak, hogy cselekménye mögött terrorista indíték állt. Az ügyet a szövetségi ügyészség vette át, amely megállapította: 

a férfi 2020 óta az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet támogatója volt,

 propagandát terjesztett, és terrortámadás végrehajtását tervezte. Börtöncellájának falára azt írta: „A világ iszlám állama hamarosan eljön”.

A vádlott védői azzal érveltek, hogy ügyfelük cselekedetei nem terrorista indíttatásúak voltak, hanem mentális, pénzügyi és párkapcsolati problémák következményei. Állításuk szerint a férfi nem akart senkit megölni,

 és a biztonsági kamerák felvételei alapján többször fékezett az utolsó pillanatban.

A bíróság azonban ítéletében hangsúlyozta: legalább egy esetben a vádlott nem fékezett, és a gyalogos épphogy csak elkerülte el a halálos balesetet. A testület szerint a férfi nem impulzívan cselekedett, hanem előre megfontolt szándékkal, azzal a céllal, hogy félelmet keltsen a lakosság körében. A bíróság kiemelte azt is, hogy 

a támadás előtt a vádlott más országokban elkövetett, járművekkel végrehajtott merényletekről szóló felvételeket nézett

 meg.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció. Didier Lebrun/ POOL / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
evpus
2026. január 14. 09:35
Ki kell végezni!!!
Válasz erre
0
0
bagira004
2026. január 14. 09:28
Brüsszeli tőkések eu ellenségei nem csak korruptak hanem tömeggyilkosok is bűnözőket gyilkosokat támogatják eus törvényekkel mentelmi joggal védik.
Válasz erre
1
0
VeressZoltán
2026. január 14. 09:24
Geuzenpenning-díjat neki, mint Gelgelnek!
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2026. január 14. 08:35
A"mentálisan sérült" kifejezés mindenkire ráhúzható, aki naponta ötször hasra vágja magát mekka felé , meg zsákban sétáltatja a feleségét.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!