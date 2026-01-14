Nevetséges indokkal mentegették a dzsihadista támadót Belgiumban: felháborítóan enyhe büntetéssel úszta meg tettét

A férfi a városközponton keresztül haladt tovább óránként 50-60 kilométeres sebességgel, mígnem a rendőrség egy körgyűrűnél megállította.

A nyomozás során a hatóságok a gyanúsított internetes keresési előzményei és a közösségi médiában közzétett bejegyzései alapján arra a következtetésre jutottak, hogy cselekménye mögött terrorista indíték állt. Az ügyet a szövetségi ügyészség vette át, amely megállapította:

a férfi 2020 óta az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet támogatója volt,

propagandát terjesztett, és terrortámadás végrehajtását tervezte. Börtöncellájának falára azt írta: „A világ iszlám állama hamarosan eljön”.