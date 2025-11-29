Ft
háború Ukrajna Szalai Piroska demográfia konfliktus

Váratlan párhuzam: a miniszterelnöki főtanácsadó szerint 1944 tragédiája is megismétlődhet, ha rosszul döntünk

2025. november 29. 06:29

Miközben Európa a háború lázában ég, Szalai Piroska vészjósló forgatókönyvet vázolt fel. Ha a fiainkat is utoléri a sorozás, az nemcsak a családokat teheti tönkre, de évtizedekre megpecsételheti Magyarország demográfiai jövőjét is.

2025. november 29. 06:29
null

Van a háborúnak egy olyan aspektusa, amiről kevesebbet beszélünk a gazdasági mutatók árnyékában, pedig ez a legfájdalmasabb mind közül: a demográfia és az emberéletek kérdése. A Kontextus Cash Talk legújabb adásában Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó Hoppál Hunornak adott interjújában egy olyan történelmi párhuzamot villantott fel, ami minden magyar szülőben megállítja az ütőt.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a demográfiai tragédiáról beszélt a Cash Talkban
Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a demográfiai tragédiáról beszélt a Cash Talkban

A biztonságérzeten múlik a demográfia

A beszélgetés során a szakértő kitért arra, hogy a születési számok alakulása szorosan összefügg a biztonságérzettel. Magyarország 2021-ben még 1,63-as termékenységi rátával büszkélkedhetett, ami a Bokros-csomag óta a legjobb adat volt. Azóta viszont, amióta a szomszédban dörögnek a fegyverek, a gyermekvállalási kedv csökken. A bizonytalanság a legnagyobb fogamzásgátló – állítják a szakemberek, de Szalai Piroska szerint a veszély ennél sokkal kézzelfoghatóbb.

A főtanácsadó emlékeztetett: ha a háború eszkalálódik, és Ukrajna esetleges gyors uniós csatlakozásával vagy a konfliktus kiszélesedésével a magyar fiatalokat is elérné a sorozás szele, az katasztrófához vezetne. „Ha fizikailag is elkezdenék besorozni a fiainkat... akkor lehet, hogy a mi fiaink ugyanúgy járnának, mint nagybátyjaik 1944–1945 környékén” – fogalmazott drámai hangvételben a szakértő.

Ez a mondat nem igényel különösebb magyarázatot.

Egy generáció elvesztése nemcsak érzelmileg, hanem demográfiailag is helyrehozhatatlan károkat okozna bármelyik országban, főleg abban, ahol a termékenységi ráta növelése a legfontosabb stratégiai célok egyike. Szalai Piroska szerint a béke az egyetlen út, ami garantálja a tervezhetőséget. Ha a családok anyagi és fizikai biztonságban érzik magukat, a vágyott gyermekek megszületnek. Ha azonban a félelem és a sorozás réme uralja a közbeszédet, akkor a demográfiai zuhanás megállíthatatlan lesz. A műsor üzenete egyértelmű volt: most a fiaink védelme a legfontosabb feladat.

Nyitókép: Anatolii STEPANOV / AFP

 

