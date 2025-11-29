Váratlan párhuzam: a miniszterelnöki főtanácsadó szerint 1944 tragédiája is megismétlődhet, ha rosszul döntünk

Van a háborúnak egy olyan aspektusa, amiről kevesebbet beszélünk a gazdasági mutatók árnyékában, pedig ez a legfájdalmasabb mind közül: a demográfia és az emberéletek kérdése. A Kontextus Cash Talk legújabb adásában Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó Hoppál Hunornak adott interjújában egy olyan történelmi párhuzamot villantott fel, ami minden magyar szülőben megállítja az ütőt.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a demográfiai tragédiáról beszélt a Cash Talkban

A biztonságérzeten múlik a demográfia

A beszélgetés során a szakértő kitért arra, hogy a születési számok alakulása szorosan összefügg a biztonságérzettel. Magyarország 2021-ben még 1,63-as termékenységi rátával büszkélkedhetett, ami a Bokros-csomag óta a legjobb adat volt. Azóta viszont, amióta a szomszédban dörögnek a fegyverek, a gyermekvállalási kedv csökken. A bizonytalanság a legnagyobb fogamzásgátló – állítják a szakemberek, de Szalai Piroska szerint a veszély ennél sokkal kézzelfoghatóbb.