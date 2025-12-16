Végigsöpört az ukrán médián Orbán Viktor neve: megnevezték a legfontosabb kérdést a sorsdöntő EU-csúcs előtt

A cikk megemlíti, hogy az utóbbi időben a politikusok egyre gyakrabban vitatják meg azt az elképzelést, hogy Ukrajna 2027-ben lépjen be az Európai Unióba.

„Ukrajna 2027 végéig tervezi valamennyi jövőbeni kötelezettség teljesítését, valamint a nemzeti jogszabályok teljes körű összhangba hozátalát az uniós joggal”

– jelentette ki Olga Sztefanisina, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese.

Megjelentek olyan információk – többek között a The Washington Post értesüléseire hivatkozva –, hogy az Egyesült Államok, Ukrajna és az európai partnerek által tárgyalt átfogó „béketervek” tervezeteiben először rögzítenek egy konkrét határidőt Ukrajna EU-csatlakozására: 2027-et. A cikk szerint ez teljesen reális időpont lenne.

A cikk szerint nem Ukrajna alkalmasságával lehet probléma, hanem azzal, hogy Orbán Viktor megvétózhatja az ukrán csatlakozást. A cikk azt állítja, hogy az Európai Bizottságban biztosak abban, hogy Orbán nem fogja meghiúsítani Ukrajna EU-csatlakozását.