Ukrajna EU-csatlakozása Orbán Viktor Európai Bizottság

Végigsöpört az ukrán médián Orbán Viktor neve: megnevezték a legfontosabb kérdést a sorsdöntő EU-csúcs előtt

2025. december 16. 13:28

Részletes ukrán cikk taglalja: nem elég, hogy Orbán Viktor blokkolja Ukrajna uniós csatlakozását, de még pénzt se akar adni az országnak. Az aranybudi-botrányról és rengeteg korrupciós ügyről valamiért nem esik szó a cikkben.

2025. december 16. 13:28
null

Az ukrán Korrespodent nevű oldal szerzője azt állítja, Orbán Viktor miniszterelnök csak azért akarja megakadályozni Ukrajna uniós csatlakozását, mert „rosszat akar Ukrajnának”.

A cikk címe a következő kérdéseket teszi fel: „Meg tudja-e Orbán akadályozni Ukrajna EU-csatlakozását, és pénz nélkül hagyhatja-e az országot?”

Az ukrán oldal állítása szerint az Európai Bizottságban attól tartanak, hogy Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megakadályozhatja Ukrajna EU-csatlakozását, és általában véve folytathatja az Ukrajna-ellenes politikát, de a cikk szerint a Bizottság „tudja miként álljon ellen”.

A cikk megemlíti, hogy az utóbbi időben a politikusok egyre gyakrabban vitatják meg azt az elképzelést, hogy Ukrajna 2027-ben lépjen be az Európai Unióba. 

„Ukrajna 2027 végéig tervezi valamennyi jövőbeni kötelezettség teljesítését, valamint a nemzeti jogszabályok teljes körű összhangba hozátalát az uniós joggal”

 – jelentette ki Olga Sztefanisina, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese. 

Megjelentek olyan információk – többek között a The Washington Post értesüléseire hivatkozva –, hogy az Egyesült Államok, Ukrajna és az európai partnerek által tárgyalt átfogó „béketervek” tervezeteiben először rögzítenek egy konkrét határidőt Ukrajna EU-csatlakozására: 2027-et. A cikk szerint ez teljesen reális időpont lenne. 

 A cikk szerint nem Ukrajna alkalmasságával lehet probléma, hanem azzal, hogy Orbán Viktor megvétózhatja az ukrán csatlakozást. A cikk azt állítja, hogy az Európai Bizottságban biztosak abban, hogy Orbán nem fogja meghiúsítani Ukrajna EU-csatlakozását. 

Marta Kos, az Európai Unió bővítésért felelős biztosa biztos abban, hogy Magyarország nem fogja megakasztani Ukrajna EU-tagság felé vezető útját. Véleménye szerint ez a folyamat „elkerülhetetlen”. „Nem aggódom. Akkor aggódnék, ha valódi okok lennének az aggodalomra” – mondta Kos. Az uniós biztos hangsúlyozta, hogy Ukrajna EU-tagságát „politikai biztonsági garanciának” tekinti, mivel „az Európai Unió területén soha nem volt háború”

„Nincs szükségünk Orbánra ahhoz, hogy végrehajtsuk az Ukrajna EU-csatlakozásához szükséges reformokat”

 – jegyezte meg. Kos hozzátette, hogy „minél gyorsabban valósulnak meg a szükséges reformok, annál gyorsabban haladhat előre a folyamat”. 

Az Európai Bizottság és az EU más intézményei jelenleg több stratégiát és mechanizmust dolgoznak ki annak érdekében, hogy minimalizálják vagy teljesen megkerüljék Orbán esetleges blokkolását Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban, különösen a 2027-re kitűzött ambiciózus cél miatt.

A fő nehézséget az jelenti, hogy egy új tag felvételéről szóló végső döntés, valamint a tárgyalási klaszterek megnyitása és lezárása bizonyos szakaszokban hagyományosan mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyását igényli. Ezt a vétójogot használja Magyarország. 

A cikk megjegyzi, hogy az EU-ban radikálisabb kezdeményezéseket is megvitatnak, amelyek az uniós csatlakozás szabályainak megváltoztatására irányulnak. Ilyen például az Európai Tanács elnöke, António Costa által javasolt kezdeményezés, amely lehetővé tenné, hogy a tárgyalási klaszterek megnyitásáról minősített többséggel, és ne egyhangúlag szavazzanak. Tárgyalják a „részleges tagság” koncepcióját is, amelynek keretében az új tagok bizonyos előnyökhöz és uniós programokhoz való hozzáférést kapnának, ugyanakkor átmenetileg nem rendelkeznének vétójoggal.

Az ukrán lap arról is ír, hogy a Bizottság uniós pénzekkel is zsarolhatja Magyarországot, amely végül „meggyőzheti” a magyarokat, hogy ne vétózzanak.

A cikk szerint Magyarország pénztől is megfosztaná Ukrajnát, mert nem támogatja az orosz vagyon elkobzását valamint a reparációs hitelt. Az EU-tagállamok brüsszeli nagyköveti ülésén Budapest elutasította azt az elképzelést, hogy az EU hétéves költségvetésével fedezett közös kötvényeket bocsássanak ki Ukrajna finanszírozására. Az ukrán lap megjegyzi: az uniós országok készek felgyorsított eljárásban döntést hozni az orosz állami eszközök határozatlan idejű befagyasztásáról annak érdekében, hogy elkerüljék Magyarország vétóját.

Nyitókép: Ludovic Marin/AFP 

 

Összesen 23 komment

