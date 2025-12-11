Ft
Marta Kos európai unió magyarország orosz-ukrán háború kijev tagság ukrajna oroszország

Ukrajnából üzent Orbánnak az uniós biztos: „Magyarország nem tudja megállítani Ukrajna csatlakozását”

2025. december 11. 16:51

A Washington Post csütörtökön már arról írt, Ukrajna 2027-re az unió tagja lesz.

2025. december 11. 16:51
null

Az Európai Unió bővítési biztosa, Marta Kos szerint Magyarország nem tudja kisiklatni Ukrajna csatlakozási folyamatát, a tagság pedig elkerülhetetlen.

„Nem aggódom” – mondta a biztos újságíróknak, miközben meglátogatta a nyugat-ukrajnai hőerőművet, amelyet Oroszország súlyosan megrongált. „Akkor aggódnék, ha valódi okom lenne rá.”

Ukrajna EU-tagságát – amely elkerülhetetlen – a biztonsági garanciák politikai horgonyának tekintem”

– mondta Marta Kos az AP beszámolója szerint. A szlovén politikus megjegyezte, „az Európai Unió területén soha nem volt háború”.

Az AP arról is ír, Ukrajna reméli, hogy az évtized végére csatlakozhat a blokkhoz, és továbbra is frusztrált, hogy NATO-tagságának útja bizonytalannak tűnik. A Mandiner csütörtök délelőtt számolt be arról, hogy a Washington Post már 2027-re teszi Ukrajna EU-csatlakozásának dátumát.

A portál emlékeztet, Kijev 2022-ben, röviddel Oroszország teljes körű inváziója után kérelmezte az EU-tagságot. Marta Kos csütörtökön informális találkozót hív össze az európai ügyek minisztereinek, hogy előkészítsék a csatlakozási tárgyalások következő szakaszát.

Kos utalt arra, hogy a folyamat még gyorsabban is haladhat, mondván: „Minél gyorsabban végrehajtják a szükséges reformokat, annál gyorsabb lehet a folyamat.”

Az AP emlékeztet, Orbán Viktor ellenezte a csatlakozási tárgyalások megkezdését, amíg a háború folytatódik. Kos azonban elutasította kifogásait, mondván:

Nincs szükségünk Orbánra ahhoz, hogy végrehajtsuk azokat a reformokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Ukrajna az EU tagja lehessen.”

Emlékezetes, Marta Kos nemrégiben arról beszélt, minden tőle telhetőt megtesz Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása érdekében. Sőt, elmondta azt is, hogy a brüsszeli intézményekben már ezer ember dolgozik a csatlakozás felpörgetése érdekében.

Mindez azért érdekes, mert pont Marta Kos uniós biztos volt az, aki megmutatta Alex Sorosnak, hogy Ukrajna egyetlen egy uniós felvételi feltételt sem tud teljesíteni.

 

Összesen 83 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2025. december 11. 19:45
Ha nem számít, ki hogyan szavaz, akkor minek egyáltalán a szavazás? Ha nem számít, hogy ki hogyan szavaz, akkor az igenek se számíthatnak és érvénytelen az egész bábszínház.
Válasz erre
0
0
Gubbio
2025. december 11. 19:43
Az interjú után Kos asszony, mint aki jól végezte dolgát, sarkon fordult, és elment a pénztárhoz felvenni a fizetését - magában röhögve a sok idióta újságírón, akinek beadta ezt a maszlagot - és hálát adott, hogy sikerült még egy hónapot lenyomnia Brüsszel hazug boszorkánykonyhájában.
Válasz erre
1
0
vakiki
2025. december 11. 19:36
Ez nemcsak kos, birka is. Jó nagy. Hogy a büdös francba lehet így odalenni ezért szaros országért? Se Istent, se embert nem néznek,csak a ripacsot meg a szar országát. Szörnyen korlátoltak, fafejűek, nagyon hülyék.
Válasz erre
1
0
egonsamu-2
2025. december 11. 19:31
A mocskos Kosz Márta tünhet az idesanyjába....
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!