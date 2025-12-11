Öveket becsatolni: a Washington Post szerint Ukrajna már 2027-ben csatlakozhat az Európai Unióhoz
Ez a béketerv egyik meghatározó pontja.
A Washington Post csütörtökön már arról írt, Ukrajna 2027-re az unió tagja lesz.
Az Európai Unió bővítési biztosa, Marta Kos szerint Magyarország nem tudja kisiklatni Ukrajna csatlakozási folyamatát, a tagság pedig elkerülhetetlen.
„Nem aggódom” – mondta a biztos újságíróknak, miközben meglátogatta a nyugat-ukrajnai hőerőművet, amelyet Oroszország súlyosan megrongált. „Akkor aggódnék, ha valódi okom lenne rá.”
Ukrajna EU-tagságát – amely elkerülhetetlen – a biztonsági garanciák politikai horgonyának tekintem”
– mondta Marta Kos az AP beszámolója szerint. A szlovén politikus megjegyezte, „az Európai Unió területén soha nem volt háború”.
Az AP arról is ír, Ukrajna reméli, hogy az évtized végére csatlakozhat a blokkhoz, és továbbra is frusztrált, hogy NATO-tagságának útja bizonytalannak tűnik. A Mandiner csütörtök délelőtt számolt be arról, hogy a Washington Post már 2027-re teszi Ukrajna EU-csatlakozásának dátumát.
A portál emlékeztet, Kijev 2022-ben, röviddel Oroszország teljes körű inváziója után kérelmezte az EU-tagságot. Marta Kos csütörtökön informális találkozót hív össze az európai ügyek minisztereinek, hogy előkészítsék a csatlakozási tárgyalások következő szakaszát.
Kos utalt arra, hogy a folyamat még gyorsabban is haladhat, mondván: „Minél gyorsabban végrehajtják a szükséges reformokat, annál gyorsabb lehet a folyamat.”
Az AP emlékeztet, Orbán Viktor ellenezte a csatlakozási tárgyalások megkezdését, amíg a háború folytatódik. Kos azonban elutasította kifogásait, mondván:
Nincs szükségünk Orbánra ahhoz, hogy végrehajtsuk azokat a reformokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Ukrajna az EU tagja lehessen.”
Emlékezetes, Marta Kos nemrégiben arról beszélt, minden tőle telhetőt megtesz Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása érdekében. Sőt, elmondta azt is, hogy a brüsszeli intézményekben már ezer ember dolgozik a csatlakozás felpörgetése érdekében.
Mindez azért érdekes, mert pont Marta Kos uniós biztos volt az, aki megmutatta Alex Sorosnak, hogy Ukrajna egyetlen egy uniós felvételi feltételt sem tud teljesíteni.