Ukrajnából üzent Orbánnak az uniós biztos: „Magyarország nem tudja megállítani Ukrajna csatlakozását”

A portál emlékeztet, Kijev 2022-ben, röviddel Oroszország teljes körű inváziója után kérelmezte az EU-tagságot. Marta Kos csütörtökön informális találkozót hív össze az európai ügyek minisztereinek, hogy előkészítsék a csatlakozási tárgyalások következő szakaszát.

Kos utalt arra, hogy a folyamat még gyorsabban is haladhat, mondván: „Minél gyorsabban végrehajtják a szükséges reformokat, annál gyorsabb lehet a folyamat.”

Az AP emlékeztet, Orbán Viktor ellenezte a csatlakozási tárgyalások megkezdését, amíg a háború folytatódik. Kos azonban elutasította kifogásait, mondván: