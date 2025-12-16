Rohamosan közeledik az igazság pillanata: az ukránok Orbán Viktor legerősebb fegyverét támadják
Jön a sorsdöntő EU-csúcs, rákapcsoltak az ukránok.
Jelentősen csökkent a lengyel és az amerikai elnök iránti bizalom is.
Orbán Viktor, Vlagyimir Putyin és Aljakszandr Lukasenka a leginkább elutasított külföldi politikusok Ukrajnában – derül ki a New Europe Center felméréséből.
A közvélemény Orbán Viktor iránti bizalmatlansága nagyjából megegyezik Vlagyimir Putyin és Aljakszandr Lukasenka iránti bizalmatlansággal”
– olvasható a felmérésben.
A kutatás nem részletezi Orbán Viktorral kapcsolatos konkrét okokat, de kiemeli a régió vezetői iránti általános bizalmatlanságot.
A felmérés azt is megállapítja, hogy
jelentősen csökkent a lengyel és az amerikai elnök iránti bizalom.
Karol Nawrockiban a válaszadók 44 százaléka bízik, ami 20,6 százalékpontos csökkenést jelent az előző felméréshez képest. Donald Trumpban pedig az ukránok 24,4 százaléka bízik, ami 20,2 százalékpontos csökkenést jelent az előző felméréshez képest.
Az ukránok leginkább Keir Starmer brit miniszterelnökben és Emmanuel Macron francia elnökben bíznak.
Magyarország és az Orbán-kormány politikája nem csupán egy különutas jelenség – és ez nagyon rossz a Bloomberg szerint.
