Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin aljakszandr lukasenka felmérés ukrajna orbán viktor

Sokkoló felmérés Ukrajnából: egy kalap alá vették Orbán Viktort és Vlagyimir Putyint

2025. december 16. 10:13

Jelentősen csökkent a lengyel és az amerikai elnök iránti bizalom is.

2025. december 16. 10:13
null

Orbán Viktor, Vlagyimir Putyin és Aljakszandr Lukasenka a leginkább elutasított külföldi politikusok Ukrajnában – derül ki a New Europe Center felméréséből.

Ezt is ajánljuk a témában

A közvélemény Orbán Viktor iránti bizalmatlansága nagyjából megegyezik Vlagyimir Putyin és Aljakszandr Lukasenka iránti bizalmatlansággal”

– olvasható a felmérésben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron

A kutatás nem részletezi Orbán Viktorral kapcsolatos konkrét okokat, de kiemeli a régió vezetői iránti általános bizalmatlanságot.

A felmérés azt is megállapítja, hogy

jelentősen csökkent a lengyel és az amerikai elnök iránti bizalom.

Karol Nawrockiban a válaszadók 44 százaléka bízik, ami 20,6 százalékpontos csökkenést jelent az előző felméréshez képest. Donald Trumpban pedig az ukránok 24,4 százaléka bízik, ami 20,2 százalékpontos csökkenést jelent az előző felméréshez képest.

Az ukránok leginkább Keir Starmer brit miniszterelnökben és Emmanuel Macron francia elnökben bíznak.

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Ezt is ajánljuk a témában

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Robi54
2025. december 16. 12:55
Bízzatok csak az angolokba és a franciákba,majd csak elfogytok.
Válasz erre
0
0
BAJA
2025. december 16. 12:51
a kisemmizett földnélküli csürhévé züllesztett kránokat a globohomo propaganda sikerrel meghülyítette
Válasz erre
1
0
tvingaren
2025. december 16. 12:19
"Az ukránok leginkább Keir Starmer brit miniszterelnökben és Emmanuel Macron francia elnökben bíznak." - Mint disznó a böllérben.... Ez a hohol, egy olyan nép, amelyik megérdemli a sorsát, annyira de annyira ostoba!
Válasz erre
1
1
polárüveg
2025. december 16. 12:18
Ha igaz, és nem hamisított a felmérés, akkor az ukrán emberek gigamérteű tévhit én vannak. Európában egyetlen egy politikus se harcolt az ukrán életéért, az ukrán szenvedések csökkentéséért, mint Orbán, a aki a legmesszebb elment a békéjükért. Az ukrán emberek abban a Starmerban, Merzben, Macronban bíznak, akik az utolsó ukránt is a frontra küldenék meghalni, hogy fenntartsák ezt a giga csalást, az ukrajnai maffiás pénzmosodát, ami személyesen nekik is jó. Bízzatok a bölléreitekben, és gyűlöljétek a megmentőtöket, de akkor vajon bennemaradhat-e a nevetek az élők könyvében? Isten óvja az ukrán és minden európai népet!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!