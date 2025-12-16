Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bloomberg orbán kormány egyesült államok donald trump

Őrjöng a Bloomberg Orbán Viktor miatt: nem hiszik el, hogy az USA példaként tekint Magyarországra

2025. december 16. 09:22

Magyarország és az Orbán-kormány politikája nem csupán egy különutas jelenség – és ez nagyon rossz a Bloomberg szerint.

2025. december 16. 09:22
null

A Bloomberg hasábjain megjelent, éles hangvételű elemzés egy drámai váltásra hívja fel a figyelmet az amerikai külpolitikában. A szerző az új, konzervatív amerikai Nemzetbiztonsági Stratégiát (National Security Strategy) vizsgálja, amely szakít a második világháború utáni konszenzussal, és a liberális demokráciák támogatása helyett az etnocentrikus nacionalizmus felé fordul. Ebben az új világrendben Magyarország és az Orbán-kormány politikája nem csupán egy különutas jelenség, hanem az Egyesült Államok által preferált „Új Európa” modellje.

A cikkben leírják, míg a hidegháború alatt az USA támogatta az európai integrációt, a jelenlegi stratégiai dokumentum – amelyen erősen érződik Donald Trump környezetének (pl. Stephen Miller és J.D. Vance) szellemi lenyomata – 

frontális támadást indít a „brüsszeli bürokraták” és a nemzetek feletti intézmények ellen.

A szerző kiemeli, hogy míg a „Régi Európa” (a nyugati alapító tagállamok) a nemzeti identitás háttérbe szorítására törekedett, addig az „Új Európa” – a birodalmak árnyékából kilépő keleti államok – épp a nemzetállam építését tűzték ki célul, épp úgy, mint az Orbán Viktor vezette Magyarország –  

ami az amerikai stratégiaalkotók szemében ez már nem kritika tárgya, hanem követendő példa.

Sőt, a dokumentum szerint  Washington mostantól nemcsak bírálja az EU-t és annak intézményeit, hanem aktívan segítené a jobboldali erőket. A Bloomberg szerzője szerint viszont mindez veszélyezteti Európa háború utáni vívmányait.

Valóban: a hidegháború utáni liberális világrend halotti bizonyítványa

Szerzőnk véleménycikkében egyébként rámutatott, a friss Nemzetbiztonsági Stratégia nem más, mint a hidegháború utáni liberális világrend halotti bizonyítványa, ugyanis „a trumpi dokumentum megerősíti: a nemzetállami rendszer nem a múlt, hanem a jövő egyetlen életképes kerete”.

A teljes elemzést ide kattintva olvashatja el.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Itt van, friss, megjelent, vihetik: a hidegháború utáni liberális világrend halotti bizonyítványa!

Trumpék stratégiája kíméletlen diagnózis, de legalább kimondja: a nemzetállami rendszer nem a múlt, hanem a jövő egyetlen életképes kerete.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Evan Vucci / POOL / AFP
 

