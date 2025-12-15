Itt a brüsszeli mesterterv: így csavarnák ki Orbán és Fico kezéből a vétót

„Rázós hetünk lesz!” – Orbán Viktor üzent az EU-csúcs előtt
A miniszterelnök szerint nincs ok arra, hogy Magyarország megváltoztassa az álláspontját.
Marri Bjerre dán EU-ügyi miniszter és Marta Kos bővítési biztos Lvivben egyeztettek az ukrán kormánnyal.
Az Európai Unió új, informális stratégiát dolgozott ki Ukrajna csatlakozásának előmozdítására a magyar vétó megkerülésével – írja az El Debate spanyol lap.
„Marri Bjerre dán EU-ügyi miniszter és Marta Kos bővítési biztos Lvivben egyeztettek az ukrán kormánnyal: Ukrajna technikai reformokat hajt végre formális tárgyalások nélkül, így a csatlakozás gyorsítható lesz, amint Magyarország – Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – feladja ellenállását. A folyamat része egy átfogó békemegállapodásnak is; ha a háború véget ér, Magyarország elveszítheti vétójogának indokát” – írja az El Debate.
A spanyol lap szerint Brüsszel folyamatosan hangsúlyozza: az ukrán tagság kulcsfontosságú Európa biztonsága szempontjából.
Brüsszelben mindenre képesek.
