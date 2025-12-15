Ft
12. 15.
hétfő
marta kos európai unió magyarország ukrajna orbán viktor

Itt a brüsszeli mesterterv: így csavarnák ki Orbán és Fico kezéből a vétót

2025. december 15. 09:48

Marri Bjerre dán EU-ügyi miniszter és Marta Kos bővítési biztos Lvivben egyeztettek az ukrán kormánnyal.

2025. december 15. 09:48
null

Az Európai Unió új, informális stratégiát dolgozott ki Ukrajna csatlakozásának előmozdítására a magyar vétó megkerülésével – írja az El Debate spanyol lap.

„Marri Bjerre dán EU-ügyi miniszter és Marta Kos bővítési biztos Lvivben egyeztettek az ukrán kormánnyal: Ukrajna technikai reformokat hajt végre formális tárgyalások nélkül, így a csatlakozás gyorsítható lesz, amint Magyarország – Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – feladja ellenállását. A folyamat része egy átfogó békemegállapodásnak is; ha a háború véget ér, Magyarország elveszítheti vétójogának indokát” – írja az El Debate.

A spanyol lap szerint Brüsszel folyamatosan hangsúlyozza: az ukrán tagság kulcsfontosságú Európa biztonsága szempontjából.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 20 komment

csapláros
2025. december 15. 11:17
Az Eu tehát felszólítja Magyarországot a keringőre, vagyis, ha ellenére veszik fel az Eu-ba, akkor SEMMIFÉLE kereskedelmi és egyéb kapcsolatra nem köteles és nem kényszeríthető vele kapcsolatban, azaz marad minden a régiben, pl. az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalának a teljes tilalma, bárhonnan is (pl. kerülő úton Nyugatról) érkezzen az országba... Ahogy a génmódosított vetésekkel szokás, bizonytalan eredet, ukrán eredet esetén is a totális megsemmisítés.
Válasz erre
0
0
Bicsike
2025. december 15. 10:53
A folyamat része egy átfogó békemegállapodásnak is; ha a háború véget ér, Magyarország elveszítheti vétójogának indokát” Ezek még mindig nem értik… Tényleg azt hazudják maguknak, hogy csak a háború lezárása a feltétele annak, hogy Magyarország rábólintson az EU csatlakozásukra? Nem baj. Egyszer majd megértik csak akkor meg pofán veri őket a valóság és még jobban ájvékolnak..
Válasz erre
1
0
zakar zoltán béla
2025. december 15. 10:35
Szilikon
Válasz erre
0
0
kailniris
2025. december 15. 10:19
"Az Európai Unió új, informális stratégiát dolgozott ki Ukrajna csatlakozásának előmozdítására a magyar vétó megkerülésével" Ha az unió konszenzussal felveszi ukrajnát, akkor nem lesz megkerülve a magyar vétó. Itt arról van szó, hogy majd 2027-ben, amikor ukrajnát alkalmasnak hazudják majd és Magyarországon kommunista rémuralom lesz, akkor ukrajna formálisan is csatlakozik az unióhoz.
Válasz erre
1
0
