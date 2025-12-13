Előre iszik a medve bőrére Zelenszkij: már mindenki tudja Ukrajnában, az EU kész maga alá gyűrni Magyarországot

A Korrespondent cikke szerint az Európai Bizottság és több uniós vezető, köztük Marta Kos bővítési biztos, úgy véli, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem tudja megakadályozni Ukrajna 2027-re beütemezett csatlakozását az Európai Unióhoz.

Bár Orbán Viktor továbbra is blokkol bizonyos döntéseket – például a közös ukrán finanszírozási mechanizmusokat –, az EU alternatív jogi és politikai eszközökkel igyekszik kikerülni a magyar vétót.