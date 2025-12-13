Ft
3°C
2°C
3°C
2°C
12. 13.
szombat
12. 13.
szombat
háború Háború Ukrajnában Marta Kos Brüsszel Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Előre iszik a medve bőrére Zelenszkij: már mindenki tudja Ukrajnában, az EU kész maga alá gyűrni Magyarországot

2025. december 13. 15:12

Brüsszelben mindenre képesek.

2025. december 13. 15:12
A Korrespondent cikke szerint az Európai Bizottság és több uniós vezető, köztük Marta Kos bővítési biztos, úgy véli, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem tudja megakadályozni Ukrajna 2027-re beütemezett csatlakozását az Európai Unióhoz.

Bár Orbán Viktor továbbra is blokkol bizonyos döntéseket – például a közös ukrán finanszírozási mechanizmusokat –, az EU alternatív jogi és politikai eszközökkel igyekszik kikerülni a magyar vétót.

Az EB hangsúlyozza: Ukrajna gyors reformjai csökkentik Magyarország érvelési lehetőségeit, miközben pénzügyi nyomásgyakorlással is próbálják befolyásolni Budapestet.

A végső döntéshez ugyan minden tagállam egyhangúsága kell, de az EU kész rendkívüli intézkedésekre is Orbán akadályozó politikájával szemben.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 4 komment

molga8
2025. december 13. 15:25
Ha Ukrajna belép, mi kilépünk. Az EU azonnal felbomlik - ha egyáltalán még lesz EU 27-ben.
templar62
2025. december 13. 15:21
2027 - re már unjó se lesz .
Bicsike
2025. december 13. 15:18
Lassan Észak-Korea csókolomot köszönhet az EU-s vezetésnek!!
kukasmacska
2025. december 13. 15:15
Rácz András érthetően elmagyarázta hogy a gyors ukrán csatlakozás csak a kormány propagandája, a valóságban szó sem lehet róla, az egy hosszú évekig tartó folyamat lesz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!