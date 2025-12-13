Előre iszik a medve bőrére Zelenszkij: már mindenki tudja Ukrajnában, az EU kész maga alá gyűrni Magyarországot

Kiszivárgott Zelenszkij béketerve: már alig várja, hogy Ukrajna legyen a következő EU-tagország
Donald Trump béketerve nagyon nem tetszett az ukrán elnöknek.
Brüsszelben mindenre képesek.
A Korrespondent cikke szerint az Európai Bizottság és több uniós vezető, köztük Marta Kos bővítési biztos, úgy véli, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem tudja megakadályozni Ukrajna 2027-re beütemezett csatlakozását az Európai Unióhoz.
Bár Orbán Viktor továbbra is blokkol bizonyos döntéseket – például a közös ukrán finanszírozási mechanizmusokat –, az EU alternatív jogi és politikai eszközökkel igyekszik kikerülni a magyar vétót.
Az EB hangsúlyozza: Ukrajna gyors reformjai csökkentik Magyarország érvelési lehetőségeit, miközben pénzügyi nyomásgyakorlással is próbálják befolyásolni Budapestet.
A végső döntéshez ugyan minden tagállam egyhangúsága kell, de az EU kész rendkívüli intézkedésekre is Orbán akadályozó politikájával szemben.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
