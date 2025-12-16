„Ez életveszélyes kockázatot jelent” – Ukrajna 2027-es csatlakozása földindulást okozna az Unióban, itt vannak a konkrét számok!

Halkó Petra, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Magyar Nemzetnek az ukrán EU csatalkozással kapcsolatban elmondta: nem biztos, hogy a 2027-es csatlakozás reális és „egy ilyen döntés egyáltalán nem járulna hozzá a béketeremtéshez, viszont stratégiailag életveszélyes kockázatot jelentene az Európai Unió számára.”

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy még békés körülmények között is túlságosan rövid lenne ez az időkeret: