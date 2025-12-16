„Ez életveszélyes kockázatot jelent” – Ukrajna 2027-es csatlakozása földindulást okozna az Unióban, itt vannak a konkrét számok!

Donald Trump a berlini tárgyalás után: „Sosem volt még ilyen közel a béke!”
Az amerikai elnök ezúttal az európaiak törekvéseit is méltatta.
Egy Brüsszel által támogatott béketerv értelmében Ukrajna akár már 2027. január 1-jén csatlakozhatna az Európai Unióhoz, amennyiben megszületik a megállapodás az Oroszország által indított háború lezárásáról.
Halkó Petra, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Magyar Nemzetnek az ukrán EU csatalkozással kapcsolatban elmondta: nem biztos, hogy a 2027-es csatlakozás reális és „egy ilyen döntés egyáltalán nem járulna hozzá a béketeremtéshez, viszont stratégiailag életveszélyes kockázatot jelentene az Európai Unió számára.”
Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy még békés körülmények között is túlságosan rövid lenne ez az időkeret:
„Még békeidők esetén is példátlanul rövid idő lenne ez a dátum, nemhogy egy olyan ország számára, amely jelenleg háborúban áll, területi vitái vannak, és amelynek intézményrendszere, piacgazdaságának működése, valamint emberi jogi gyakorlata nem kompatibilis az uniós normákkal.”
Halkó Petra a Magyar Nemzetnek elmondta: politikai szempontból a gyorsított csatlakozás tovább mélyítené az Európai Unión belüli törésvonalakat:
„Az EU egy nemcsak megosztó, hanem rendkívül veszélyes döntéssel tovább mélyítené a tagállamok közötti feszültségeket, különösen a nettó befizetők és az agrár-, illetve kohéziós forrásokra erősen támaszkodó országok között.”
Ukrajna jelentős befolyást nyerne az uniós döntéshozatalban olyan tagállamokkal szemben, amelyek már évtizedek óta a közösség tagjai.
Gazdasági vonatkozásban az elemző súlyos következményekre figyelmeztetett:
„Ukrajna belépése óriási terhet róna az uniós költségvetésre, miközben a korrupció és a jogállamiság kérdései továbbra sem rendezettek átlátható módon.”
„A jelenlegi számítások szerint a 2025-ös uniós költségvetés forrásait legalább a 12,7-szeresére kellene növelni ahhoz, hogy a folyamat teljeskörűen végrehajtható legyen, ami újabb piaci hitelek felvételét és egy közös adósságspirált jelentene az uniós polgárok számára” – tette hozzá.
Ráadásul a lépéssel az EU közelebb kerülne a háborúba való belesodródáshoz.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök ezúttal az európaiak törekvéseit is méltatta.
Nyitókép: Diego Radames / Anadolu via AFP