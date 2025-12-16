Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Berlin háború orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Donald Trump a berlini tárgyalás után: „Sosem volt még ilyen közel a béke!”

2025. december 16. 06:37

Az amerikai elnök ezúttal az európaiak törekvéseit is méltatta.

2025. december 16. 06:37
null

Minden eddiginél közelebb van az ukrajnai háború lezárásához vezető megoldás – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban, reagálva a Berlinben tartott ukrán-európai-amerikai tárgyalásokra.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Elmondta, hosszan egyeztetett telefonon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint a német, az olasz, a finn, a francia, a brit, a lengyel, a norvég, a dán és a holland kormány-, illetve államfőkkel és a NATO főtitkárával.

„A dolgok elég jól haladnak”

 – számolt be a megbeszélésekről, és elismerően nyilatkozott az európai vezetők hozzáállásáról a háború lezárása érdekében tett amerikai lépésekhez. Ezután hozzátette, jelenleg azon dolgozik, hogy sikerüljön közelíteni az orosz és az ukrán elnök álláspontját egymáshoz a háború lezárásával kapcsolatban. Elmondta, szerinte Oroszország be akarja fejezni a háborút, de 

„a probléma az, hogy egyszer le akarják zárni, aztán hirtelen mégsem akarják, ahogy Ukrajna is egyszer véget akar vetni (a háborúnak), aztán hirtelen mégsem akar”

 – jegyezte meg.

Újságírói kérdésre azt is elárulta, a közelmúltban egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, valamint beszélt arról is, hogy Európával közösen dolgoznak a háború lezárását követő biztonsági garanciákon. Hangsúlyozta, fontos, hogy úgy szülessen meg a béke, hogy a háború ne kezdődhessen újra.

(MTI)

Nyitókép: SAUL LOEB, Mandel NGAN, Maxim Shemetov / AFP / POOL

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
recipp
2025. december 16. 08:59
Az újjáépítés, a kereskedelmi megállapodások finanszírozása és az Oroszország által okozott károk megtérítése. Az EU-ban lévő orosz vagyon továbbra is befagyasztva marad. ▪️Ukrajna EU-csatlakozásának támogatása
Válasz erre
0
0
recipp
2025. december 16. 08:59
Az európaiak hatpontos biztonsági garanciákat terjesztettek elő Ukrajna számára: ▪️Állandó katonai támogatás Ukrajnának. Az ukrán fegyveres erők békeidőben legfeljebb 800 000 katonával lesznek fenntartva az agresszió megfékezése és a terület védelme érdekében. ▪️Európai vezetéssel működő "Ukrajna" multinacionális fegyveres erők. Az Eltökéltek Koalíciójának keretében, amerikai támogatással alakulnak meg – a fegyveres erők helyreállítására, a légtér és a tengeri biztonság védelmére, valamint potenciálisan Ukrajnán belüli műveletek végrehajtására. ▪️Tűzszüneti megfigyelő mechanizmus. USA által vezetett megfigyelés nemzetközi részvétellel – a támadások korai megelőzése, a jogsértések felderítése és a megfelelő reagálás érdekében. ▪️Jogilag kötelező érvényű biztonsági garanciák. Új támadás esetén – kötelezettség katonai, hírszerzési, gazdasági és diplomáciai intézkedésekkel reagálni.
Válasz erre
0
0
alaba2
2025. december 16. 08:25
Reci hol vagy? Talán elindult a szalag a melóba? Vagy majd csak a szünetekben írogatsz okoságokat.
Válasz erre
0
0
Csopak
2025. december 16. 08:23
uncsi. Ezt halljuk több mint 1 éve.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!