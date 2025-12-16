Donald Trump a berlini tárgyalás után: „Sosem volt még ilyen közel a béke!”

„A dolgok elég jól haladnak”

– számolt be a megbeszélésekről, és elismerően nyilatkozott az európai vezetők hozzáállásáról a háború lezárása érdekében tett amerikai lépésekhez. Ezután hozzátette, jelenleg azon dolgozik, hogy sikerüljön közelíteni az orosz és az ukrán elnök álláspontját egymáshoz a háború lezárásával kapcsolatban. Elmondta, szerinte Oroszország be akarja fejezni a háborút, de

„a probléma az, hogy egyszer le akarják zárni, aztán hirtelen mégsem akarják, ahogy Ukrajna is egyszer véget akar vetni (a háborúnak), aztán hirtelen mégsem akar”

– jegyezte meg.

Újságírói kérdésre azt is elárulta, a közelmúltban egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, valamint beszélt arról is, hogy Európával közösen dolgoznak a háború lezárását követő biztonsági garanciákon. Hangsúlyozta, fontos, hogy úgy szülessen meg a béke, hogy a háború ne kezdődhessen újra.