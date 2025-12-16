Donald Trump a berlini tárgyalás után: „Sosem volt még ilyen közel a béke!”

Berlinben aláírták az európai vezetők, amiről nem akartunk hallani: multinacionális katonai kontingenst küldenének Ukrajnába
Rögzítették: Ukrajna jövője egy független, szuverén és prosperáló államként képzelhető el, amelynek helye Európában van.
Az amerikai elnök ezúttal az európaiak törekvéseit is méltatta.
Minden eddiginél közelebb van az ukrajnai háború lezárásához vezető megoldás – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban, reagálva a Berlinben tartott ukrán-európai-amerikai tárgyalásokra.
Ezt is ajánljuk a témában
Rögzítették: Ukrajna jövője egy független, szuverén és prosperáló államként képzelhető el, amelynek helye Európában van.
Elmondta, hosszan egyeztetett telefonon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint a német, az olasz, a finn, a francia, a brit, a lengyel, a norvég, a dán és a holland kormány-, illetve államfőkkel és a NATO főtitkárával.
„A dolgok elég jól haladnak”
– számolt be a megbeszélésekről, és elismerően nyilatkozott az európai vezetők hozzáállásáról a háború lezárása érdekében tett amerikai lépésekhez. Ezután hozzátette, jelenleg azon dolgozik, hogy sikerüljön közelíteni az orosz és az ukrán elnök álláspontját egymáshoz a háború lezárásával kapcsolatban. Elmondta, szerinte Oroszország be akarja fejezni a háborút, de
„a probléma az, hogy egyszer le akarják zárni, aztán hirtelen mégsem akarják, ahogy Ukrajna is egyszer véget akar vetni (a háborúnak), aztán hirtelen mégsem akar”
– jegyezte meg.
Újságírói kérdésre azt is elárulta, a közelmúltban egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, valamint beszélt arról is, hogy Európával közösen dolgoznak a háború lezárását követő biztonsági garanciákon. Hangsúlyozta, fontos, hogy úgy szülessen meg a béke, hogy a háború ne kezdődhessen újra.
(MTI)
Nyitókép: SAUL LOEB, Mandel NGAN, Maxim Shemetov / AFP / POOL