WSJ: Európa vezetői háborúra készülnek Oroszországgal

A figyelmeztetésekhez az a félelem is társul, hogy az egyre inkább izolacionista Trump-kormány nem fog segíteni Európának, ha támadásra kerül sor - írja a lap.

Az e hónapban közzétett amerikai nemzetbiztonsági stratégia szerint az amerikai kormány célja, hogy megakadályozza a háború terjedését Európában és „helyreállítsa a stratégiai stabilitást Oroszországgal”. Az elmúlt években először nem említi Oroszországot ellenségként.

A brit fegyveres erők vezetője, Richard Knighton hétfőn kijelentette, hogy a helyzet „veszélyesebb, mint amit eddigi pályafutásom során tapasztaltam”, és hogy a brit közvéleménynek fel kell készülnie rá.

„Több család fogja megtudni, mit jelent a nemzetünkért hozott áldozat”

– mondta.

A Wall Street Journal cikke megjegyzi: Az Európai Uniót az Egyesült Államok ösztönzésére kifejezetten azzal a céllal hozták létre, hogy megakadályozzák a 20. században a kontinenst sújtó totális háborút. Lakossága élvezte az úgynevezett béke osztalékának előnyeit, amikor a hidegháború után csökkentették a katonai kiadásokat, és a megtakarított pénzt szociális kiadásokra fordították.