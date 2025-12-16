Ft
12. 16.
kedd
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború friedrich merz orosz-ukrán háború oroszország

WSJ: Európa vezetői háborúra készülnek Oroszországgal

2025. december 16. 11:20

Miközben Trump megpróbálja nyélbe ütni az ukrán békeegyezményt, az európai vezetők riogatnak, hogy Oroszország következő célpontja az ő országuk lehet.

2025. december 16. 11:20
null

Az ameirkai Wall Street Journal egy cikket szentelt annak a jelenségnek, hogy Európa vezető politikusai arra figyelmeztetik a lakosságukat, hogy a nyugati országok lehetnek Putyin következő célpontjai. A lap szerint ilyet tíz évvel ezelőtt senki nem mondott volna.

A cikk rámutat: ma már alig telik el úgy egy hét, hogy valamelyik európai kormány, katonai vagy biztonsági vezető ne tartana komor beszédet, amelyben arra figyelmezteti a közvéleményt, hogy Oroszországgal való háború fenyeget.

A lap szerzője szerint ez komoly pszichológiai változás egy olyan kontinens számára, amely két világháború után a harmónia és a közös gazdasági prosperitás üzenetét hirdetve építette újjá magát.

A hétvégén Friedrich Merz német kancellár összehasonlította Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai stratégiáját Hitler 1938-as stratégiájával, amikor elfoglalta Csehszlovákia német ajkú Szudétavidéket, mielőtt tovább nyomult, hogy meghódítsa a kontinens nagy részét.

 „Ha Ukrajna elesik, nem fog megállni. Ahogy 1938-ban sem volt elég a Szudétavidék” 

– mondta Merz szombaton egy pártkonferencián.

Ez néhány nappal azután történt, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár beszédében arra figyelmeztetett, hogy „a konfliktus a küszöbön áll”, és „fel kell készülnünk arra a háborúra, amelyet nagyszüleink vagy dédszüleink éltek át”. Rutte szerint Oroszország öt éven belül készen állhat arra, hogy katonai erőt alkalmazzon a NATO ellen.

A francia hadsereg vezetője nemrégiben kijelentette, hogy Franciaország veszélyben van, „mert nem áll készen arra, hogy elfogadja gyermekeinek elvesztését”.

Ez a sürgősségérzet még fokozódott, miután a Trump-kormány megpróbálja nyélbe ütni az ukrajnai háború befejezését. Az európai fővárosokban aggodalmat kelt, hogy Trump rá fogja kényszeríteni Ukrajnát egy egyoldalú békeszerződés elfogadására, amely megerősíti Putyint és sebezhetővé teszi Ukrajnát a jövőbeli orosz támadásokkal szemben. 

A figyelmeztetésekhez az a félelem is társul, hogy az egyre inkább izolacionista Trump-kormány nem fog segíteni Európának, ha támadásra kerül sor - írja a lap. 

Az e hónapban közzétett amerikai nemzetbiztonsági stratégia szerint az amerikai kormány célja, hogy megakadályozza a háború terjedését Európában és „helyreállítsa a stratégiai stabilitást Oroszországgal”. Az elmúlt években először nem említi Oroszországot ellenségként. 

A brit fegyveres erők vezetője, Richard Knighton hétfőn kijelentette, hogy a helyzet „veszélyesebb, mint amit eddigi pályafutásom során tapasztaltam”, és hogy a brit közvéleménynek fel kell készülnie rá. 

„Több család fogja megtudni, mit jelent a nemzetünkért hozott áldozat” 

– mondta.
A Wall Street Journal cikke megjegyzi: Az Európai Uniót az Egyesült Államok ösztönzésére kifejezetten azzal a céllal hozták létre, hogy megakadályozzák a 20. században a kontinenst sújtó totális háborút. Lakossága élvezte az úgynevezett béke osztalékának előnyeit, amikor a hidegháború után csökkentették a katonai kiadásokat, és a megtakarított pénzt szociális kiadásokra fordították.

A régió politikusai arra figyelmeztettek, hogy a közvéleményben a harci gondolkodásmód újbóli elterjesztése, a nehéz kiadási kompromisszumok magyarázata mellett, kihívást jelent. A Gallup tavalyi felmérése szerint az európaiaknak csak egyharmada lenne hajlandó harcolni hazája védelméért, míg az Egyesült Államokban ez az arány 41%.

Ezt is ajánljuk a témában

 Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

rasdi1
2025. december 16. 12:42
Mindenesetre eddig az oroszok fegyveres támadást emlékeim szerint legfeljebb csak a Baltikumban indítottak nyugat felé. (De azoknak is egyéb helyi komponensei is voltak.) 1848-ban csak felkérésre jöttek be Magyarországra, pár évtizeddel korábban Napoleon ment ellenük, az I. vh-ban sem indultak "maguktól", majd a II. vh-ban is a mémetek támadták meg őket.
Válasz erre
0
0
rasdi1
2025. december 16. 12:36
Egy felkészülés önmagában felelősségteljes és egészséges folyamat a "si vis pacem para bellum" ősi római mondás alapján (bár annak idején ez is egy a "felkészülés" felhasználásának kezdeményezéséhez, azaz háborúhoz vezetett. Mivel az USA "belengette" a kivonulását a NATO-ból, és európai kontingensei csökkentését (máshol van rájuk szüksége!) az önvédelmi potenciál biztosításához ez szükséges is. Ennek indoklása viszont a "demokrácia" miatt szükséges, mert egyszerűen el kell fogadtatni a lakossággal, hogy az ehhez szükséges beruházásokat, felszerelések finanszírozását fogadja el. Mivel az USA "belengette" a kivonulását a NATO-ból, és európai kontingensei csökkentését (máshol van rájuk szüksége!) az önvédelmi potenciál biztosításához ez szükséges is. Csak kérdéses, hogy mennyire "lőnek túl a célon".
Válasz erre
0
0
pipa89
•••
2025. december 16. 12:36 Szerkesztve
WSJ? A szart nem varrhatjátok csak a pénzmaffiás klánok európai jutalékosainak a nyakába! A Biden-adminisztráció, Sorosék, Blinken és tsaik felelőssége mintha nem is létezne, ugye? No, meg az, hogy az amerikai védelmi költségvetésen keresztül ugyanezen pénzmaffiás klánok gyakorlatilag kirámolták az USA-át, most ugyanezt teszik Európával az ukrán aranybudis közpénzszivattyún, amin az európaiak pénzét a BlackRockhoz öntik! Ezek teljesen hülyére veszik az átlagembert! Ajánlom, mindenkinek a Titkos elit című könyvet a karácsonyfa alá, ha még mindig nem értené, hogy mi a kapcsolat az első, a második és a harmadik világháború között!
Válasz erre
0
0
Lami66
•••
2025. december 16. 12:22 Szerkesztve
Pont a német zsebhitler példálózik 1938-al??? Barbarossa és 1941 meg még véletlenül se jutott eszébe? Elfelejtett lapozni a történelem könyvben? Akkor támadták meg a németek az oroszokat. És most megint erre készülnek.
Válasz erre
0
0
