Egyesítette erőit a VOSZ és az NGM

Az államtitkár a fogyasztóvédelmi és termékbiztonsági intézkedések mellett kiemelte az adójogi és vámügyi intézkedések jelentőségét. Magyarországon kiskereskedelmi adót ma már a platformszolgáltatóknak is kell fizetniük az egyenlő versenyfeltételek érdekében, az EU vámreformja alapján pedig jövőre várhatóan megszűnik a 150 eurónál olcsóbb küldemények vámmentessége. A piacvédelem érdekében tagállami szinten kezelési díj bevezetése is elképzelhető, erről eddig Franciaország és Románia határozott – tette hozzá.

Gerlaki Bence szerint a vállalati oldal közreműködése nélkül nincs hatékony fellépés a fogyasztók és a tisztességes kereskedők érdekében. Az együttműködés keretében szakpolitikai fejlesztések, szabályozási javaslatok jöhetnek létre, a vállalkozók külpiaci támogatáshoz juthatnak, erősödhet a digitális biztonság.

A fogyasztók védelmét szolgálja az is, hogy 2026 első felében összegyűjtik és közzéteszik a biztonságos termékeket és oldalakat.

Eppel János, a VOSZ elnöke üdvözölte, hogy szakmai kezdeményezésre gyorsan létrejöhetett az együttműködés, hiszen az online kereskedelem nem csupán értékesítési csatorna és tranzakciós felület, hanem olyan kihívás, amely az adózástól a versenyképességen át a fogyasztóvédelemig új megoldásokat igényel. Ebben az államnak van felelőssége, de vannak eszközei is, a társadalmi szervezetek pedig közvetítőként segíthetnek. A kezdeményezők számítanak a fogyasztói oldal csatlakozására is, képviselőik nyitott rendszerben kapcsolódhatnának a közös munkához. Eppel János nem zárja ki, hogy a hagyományos kereskedelem egy része elveszti a versenyképességét az e-kereskedelemmel szemben, de abban bízik, hogy a most létrehozott együttműködés hatékonyan tudja támogatni a kiskereskedelemben érdekelt vállalkozókat.

A VOSZ kereskedelmi tagozatának elnöke úgy látja, hogy az online kereskedelem a járvány elmúltával sem vesztette el a lendületét, így a szabályozói környezet számára továbbra is komoly kihívás a változások követése. Krisán László szerint ernyőjellegű szakmai térre lenne igény, ahol a kereskedők mellett a gyártói és a logisztikai képviseletek, valamint a fizetési megoldások fejlesztői és digitális szolgáltatók is helyet kapnának. A VOSZ integrálni akar, nem fegyelmezni, tiltani és szabályokat alkotni, de fontosnak tartja a szakmai minimumok kialakítását, a kereskedelmi törvény aktualizálását, valamint olyan online etikai kódex létrehozását, amit a piaci szereplők magukra nézve kötelezőnek tekintenek. A résztvevők ebben rögzítenék többek közt az átlátható működés, a fogyasztói tájékoztatás, az adat- és reklamációkezelés, valamint a tisztességes árkommunikáció szabályozását – tette hozzá.