„Dzsudzsák jobb nálad!” – magyarul kiabáltak Messinek Miamiban

Épp egy szerelmes videót vett fel a pár, majd a háttérben elsétált Messi – a többi történelem (VIDEÓ)
Megfagyott a levegő Barcelonában.
Egy lelkes, és minden bizonnyal nem szomjas debreceni úriember volt az elkövető. Lionel Messit mindez nem hatotta meg különösebben, MVP-ként vezette első MLS-bajnoki címéig az Inter Miami együttesét.
A DVSC hivatalos közösségi oldala osztott meg egy videót, amely még a december első hétvégéjén lejátszott MLS-nagydöntőn készült, de csak most kezdett el terjedni Magyarországon. A fináléban Lionel Messi csapata, az Inter Miami a Vancouver Whitecaps felett aratott 3–1-es sikerével szerezte meg története első MLS-bajnoki címét, nem kis részben éppen az argentin világsztárnak köszönhetően, aki két gólpasszával egyben a döntő legértékesebb játékosa (MVP) is lett.
Mint utóbb kiderült, a mérkőzésnek akadt némi magyar vonatkozása is, méghozzá egy lelátói jelenetsornak „köszönhetően”. Az nb1.hu vonatkozó cikkében például találóan így fogalmaz: „az MLS-döntő különös pillanata megmutatta, meddig tart a magyar futballfanatizmus.” A videón ugyanis Messi éppen szabadrúgáshoz készülődik, amikor egy feltehetően nem szomjas úriember egyszer csak beüvölti neki magyarul, hogy
Dzsudzsák jobb nálad!
illetve egyéb „jókívánságokat.” A portál megkereste a felvételt útjára indító Illés Gábor futballmenedzsert, aki azt a magyarázatot fűzte a videóhoz: „Az egyik gyerekkori barátom tizenöt-tizenhat éve Miamiban él, ő készítette a felvételt. A videón a Loki korábbi stadionjának, az Oláh Gábor utcai létesítménynek egykori biztonsági őre látható.
Elképesztő DVSC- és Dzsudzsák Balázs-fanatikus, amit a tetoválásai is egyértelműen alátámasztanak, ráadásul debreceni származású. Úgy gondoltam, ezt a pillanatot mindenképpen meg kell mutatni.”
Érdekesség, mostanában Messivel valahogy megesnek ehhez hasonló furcsaságok, legutóbb például korábbi otthonában, Barcelonában.
Az MLS-döntő összefoglalója:
