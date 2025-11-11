Épp egy szerelmes videót vett fel a pár, majd a háttérben elsétált Messi – a többi történelem (VIDEÓ)

Lionel Messi visszatért Barcelonába – rögtön megállt az élet Katalóniában. A válogatott szünetet kihasználva a nyolcszoros aranylabdás argentin világbajnok megnézte az újjáépülő Nou Campot, a legendás stadiont.

„Visszatértem arra a helyre, ami régóta hiányzik a lelkemnek. Egy hely, ahol mérhetetlenül boldog voltam, ahol a világ legboldogabb emberének éreztem magam. Remélem, egy nap visszajöhetek, mert sosem volt lehetőségem elbúcsúzni...” – fogalmazott közösségi oldalán a korábbi Barca-csillag.

Messi posztját néhány óra leforgása alatt 21 millióan kedvelték az Instagramon.

Nem történt semmi különös, mindössze az Inter Miami együttesével az MLS-negyeddöntőre készülő csillag a barcelonai utcán sétált, egy pillanatra mégis megfagyott a levegő. Egy szerelmes pár épp egy romantikus videót rögzített, ám amikor a férfi megpillantotta a háttérben feltűnő világsztárt, gyökeret eresztett a lába.