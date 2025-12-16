Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét
Az Európai Unió vezetése továbbra sem hagy fel az ukrán-orosz háborúba való beavatkozással. Még Von der Leyen karrierjének vége is szóba került a Mesterterv legutóbbi adásában.
Szerintetek választás előtt Magyar Péter még borít valamelyik múltbéli munkájával kapcsolatban? Előhoz még valami valami atombombát?
„Fontos oknyomozó anyag jelent meg az ellenzéki Hodler Capitalről, és erről eszembe jutott, hogy megnézzem, leszedtek-e már minden »elavult« aloldalt odaát, a Hodler Alapkezelőnél – és nem Szerintetek választás előtt Magyar Péter még borít valamelyik múltbéli munkájával kapcsolatban? Előhoz még valami valami atombombát? Hiszen, nézd csak az életrajzát, tavaly tavaszig mennyi-mennyi helyen bomlasztotta a NER-t.
(azt meg majd máskor beszéljük meg, hogy a tömeges felmondásba torkolló Dezső-affér óra a magyar ellenzéki oknyomozás miként óvatoskodja körbe Magyart és annak múltját)
Fideszes rendszergazdáknak mutatom, ez az oldal maradt még fent, egyúttal a fideszes HR-eseknek és káderbizottságoknak is a szégyent, ezt hordtátok össze 14 év alatt, ti őt ide pakoltátok: https://hodleram.com/?ae_global_templates=peter-magyar-en”