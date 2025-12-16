„Fontos oknyomozó anyag jelent meg az ellenzéki Hodler Capitalről, és erről eszembe jutott, hogy megnézzem, leszedtek-e már minden »elavult« aloldalt odaát, a Hodler Alapkezelőnél – és nem Szerintetek választás előtt Magyar Péter még borít valamelyik múltbéli munkájával kapcsolatban? Előhoz még valami valami atombombát? Hiszen, nézd csak az életrajzát, tavaly tavaszig mennyi-mennyi helyen bomlasztotta a NER-t.

(azt meg majd máskor beszéljük meg, hogy a tömeges felmondásba torkolló Dezső-affér óra a magyar ellenzéki oknyomozás miként óvatoskodja körbe Magyart és annak múltját)