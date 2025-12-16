Ft
Ceglédi Zoltán Magyar Péter alapkezelő

Nézd csak az életrajzát, tavaly tavaszig mennyi-mennyi helyen bomlasztotta a NER-t

2025. december 16. 11:12

Szerintetek választás előtt Magyar Péter még borít valamelyik múltbéli munkájával kapcsolatban? Előhoz még valami valami atombombát?

2025. december 16. 11:12
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Fontos oknyomozó anyag jelent meg az ellenzéki Hodler Capitalről, és erről eszembe jutott, hogy megnézzem, leszedtek-e már minden »elavult« aloldalt odaát, a Hodler Alapkezelőnél – és nem Szerintetek választás előtt Magyar Péter még borít valamelyik múltbéli munkájával kapcsolatban? Előhoz még valami valami atombombát? Hiszen, nézd csak az életrajzát, tavaly tavaszig mennyi-mennyi helyen bomlasztotta a NER-t.

(azt meg majd máskor beszéljük meg, hogy a tömeges felmondásba torkolló Dezső-affér óra a magyar ellenzéki oknyomozás miként óvatoskodja körbe Magyart és annak múltját)

Fideszes rendszergazdáknak mutatom, ez az oldal maradt még fent, egyúttal a fideszes HR-eseknek és káderbizottságoknak is a szégyent, ezt hordtátok össze 14 év alatt, ti őt ide pakoltátok: https://hodleram.com/?ae_global_templates=peter-magyar-en

Forrás: Facebook/Képernyőfotó/Ceglédi Zoltán

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

lemez
2025. december 16. 12:46
Kiváncsi vagyok a facén látható 20000 millios kocsi gazdájára aminek hátsó ablakába az indezit Tisza van felfestve.Valami szegény elnyomott polgár lehet;ebben a diktatúràban..
Sanyikám
2025. december 16. 12:31
Meg fog bolondulni tavaszig ez az ember....
Syr Wullam
2025. december 16. 12:31
Ez tök jó, most már csak az érdekelne, hogy kinek a faszpajtása (gy.k.: fuck buddy-ja) volt The Man, mielőtt az izmos rendező ráhajolt. 😏
csulak
2025. december 16. 12:31
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
