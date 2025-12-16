Példátlan terv: Oroszországban robbantották volna föl a Barátság kőolajvezetéket az ukránok

Brutális videón az ukránok ámokfutása: teherhajóra támadtak rá a Fekete-tengeren
Legutóbb egy gabonaszállító hajó esett áldozatul az ukrán tengeri drónoknak.
Nemcsak a Fekete-tengeren aktívok az ukránok.
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) december 16-án bejelentette, hogy megakadályozott egy szabotázsakciót a Barátság (Druzsba) olajvezeték ellen a Lipecki régióban – írta a Világgazdaság. Az FSZB négy, 14 és 17 év közötti fiatalkorút tartóztatott le, akik házi készítésű robbanószerkezettel készültek támadást végrehajtani a Transznyefty-Druzsba vezeték föld feletti szakaszán, a Lebedjanszki járásban.
A gyanúsítottakat állítólag egy ukrán hírszerző tiszt bízta meg őket különböző infrastruktúra-létesítmények elleni támadásokkal. Az orosz hatóságok szabotázs előkészítése miatt indítottak eljárást, a fiatalok akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak. A hatóságok házkutatásokat tartottak, és vizsgálják a gyanúsítottak esetleges érintettségét más bűncselekményekben is.
A Barátság olajvezeték az orosz-ukrán háború kezdete óta többször vált támadások célpontjává. Legutóbb december 1-jén robbanás történt a Taganrog–Lipeck szakaszon, Kazinszkije Viszelki közelében (Tambovi régió). Ennek ellenére a szállítások nem álltak le a magyar és szlovák irányba. Hasonló eset történt szeptember végén is, amikor ukrán drónok rongáltak meg egy szivattyúállomást a vezetéken Csuvasföldön, a Volga mentén, de ez csupán minimális károkat okozott, és nem befolyásolta a magyarországi szállítást.
