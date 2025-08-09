Tarjányi Péter: Ha Zelenszkij aláírja a nyilatkozatot, Putyin megnyerte a háborút
A baloldali szakértő szerint az oroszoknak megérhette kirobbantani a háborút.
Az oroszok úgy tűnik, hajlanak a megegyezésre, de tartanak a dezinformációktól. Persze, őket sem kell félteni.
Az Index idézi Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezetőjének szavait, aki felhívja a figyelmet:
egyes, az ukrajnai konfliktus folytatásában érdekelt országok provokációkat és dezinformációkat készítenek elő,
hogy meghiúsítsák Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök tervezett találkozóját.
Kirill Dmitrijev az orosz elnök különmegbízottja a külföldi országokkal való beruházási-gazdasági együttműködés terén, azon ritka emberek egyike, akiben Nyugaton is bíznak.
Ahogy megírtuk, nemrég Trump bejelentette, hogy augusztus 15-én Alaszkában tervezi megtartani a találkozót Putyinnal, és
Zelenszkijnek is engednie kell a békéhez.
Az amerikai elnök kíméletlenül fogalmazott.
Jurij Uszakov, az orosz elnök tanácsadója most megerősítette az augusztus 15-i alaszkai tárgyalások terveit.
Az ukrán elnök az orosz-amerikai megegyezés útjába állna.
Elképesztő állapotok uralkodnak Ukrajnában.