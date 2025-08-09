Sajtóhír: egyes országok érdekeltek az ukrajnai háború folytatásában, provokációk érhetik a Trump-Putyin-találkozót

Újratöltötték a Csupasz pisztolyt, és igen: ha tetszett a régi, az új még mindig nagyon jól néz ki

Nem tudom, volt-e értelme elkészíteni ezt a filmet. De azt tudom: ez a másfél óra a lehető legjobb módon pazarolta az időmet. Liam Neeson meg komolyan vette a hülyeséget, és nagyon jól áll neki.