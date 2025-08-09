Ft
Sajtóhír: egyes országok érdekeltek az ukrajnai háború folytatásában, provokációk érhetik a Trump-Putyin-találkozót

2025. augusztus 09. 13:07

Az oroszok úgy tűnik, hajlanak a megegyezésre, de tartanak a dezinformációktól. Persze, őket sem kell félteni.

2025. augusztus 09. 13:07
null

Az Index idézi Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezetőjének szavait, aki felhívja a figyelmet: 

egyes, az ukrajnai konfliktus folytatásában érdekelt országok provokációkat és dezinformációkat készítenek elő, 

hogy meghiúsítsák Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök tervezett találkozóját.

Kirill Dmitrijev az orosz elnök különmegbízottja a külföldi országokkal való beruházási-gazdasági együttműködés terén, azon ritka emberek egyike, akiben Nyugaton is bíznak.

Ahogy megírtuk, nemrég Trump bejelentette, hogy augusztus 15-én Alaszkában tervezi megtartani a találkozót Putyinnal, és

 Zelenszkijnek is engednie kell a békéhez.

Jurij Uszakov, az orosz elnök tanácsadója most megerősítette az augusztus 15-i alaszkai tárgyalások terveit.

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszandr Kazakov

Gubbio
•••
2025. augusztus 09. 13:35 Szerkesztve
Félő, hogy Putyin túl sok engedményt ad Ukrajnának. A határt a Kárpátok keleti lankájáig kell kitolni. Odáig, ahol Magyarország lesz Oroszországgal határos. Amúgy Ogyessza OROSZ. Nem lenne helyes Putyinnak lemondania róla.
Tasi János
2025. augusztus 09. 13:32
Alig hinném, hogy lesz ebből valami. Ha Putyin bemegy az oroszlán barlangjába, az csak azt jelentheti, hogy az oroszlán fogatlan. Biztos tudnak valamit, amit mi nem, de én erősen kétlem, hogy ezek feladták volna...
Burg_kastL71-C
2025. augusztus 09. 13:27
Még nem kiáltok hurrát. Várom a részleteket, hogy mennyiben sikerül kihúzni a méregfogat, hogy békében élhessünk.
nempolitizalok-0
•••
2025. augusztus 09. 13:21 Szerkesztve
Az északi országok érdeke egy erős ukrajna, ami közöttük és az oroszok között áll. Nagyon ostoba politika ez, mert az oroszokkal békében lenni nem csak hadászati kiadásokban mutatkozik meg, de gazdaságilag is igen előnyős. Az északi országok vezetői gyakorlatilag elárulták saját országaikat, mert belevitték népüket egy nagyon előnytelen helyzetbe. A svédek pld. fát importáltak és kész bútort exportáltak. Miután gyakorlatilag 3 éve támadják az oroszokat, az oroszok számára ők egyértelműen az ellenség. Nekünk a béke nagyon előnyös. A háború csak annyiban, hogy egy erős ukrajna nekünk egyáltalán nem buli, ezért gyengülésükben vagyunk érdekeltek. Egy erős oroszország kínával pedig képes megteremteni a hadászati erőegyensúlyt., így a békét. A nyugati orszáok jelentős agresszívitását tekintve, erre nagy szükség van.
