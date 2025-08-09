Ft
Ft
34°C
19°C
Ft
Ft
34°C
19°C
08. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Washington Moszkva Tarjányi Péter Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Tarjányi Péter: Ha Zelenszkij aláírja a nyilatkozatot, Putyin megnyerte a háborút

2025. augusztus 09. 11:36

A baloldali szakértő szerint az oroszoknak megérhette kirobbantani a háborút.

2025. augusztus 09. 11:36
null

Tarjányi Péter baloldali érzelmű biztonságpolitikai szakértő is reagált arra, hogy Donald Trump területcseréről beszélt az ukrajnai békemegállapodással kapcsolatban. Ahogy megírtuk, az amerikai elnök jövő pénteken találkozik az orosz államfővel Alaszkában.

Tarjányi emlékeztetett: Donald Trump a Fehér Házban arról beszélt, hogy az ukrajnai békemegállapodás része lehet „bizonyos területek cseréje”, és hogy „ez mindkét fél javára” történne. Hozzátette: 

Zelenszkijnek fel kell készülnie arra, hogy aláírjon valamit.”

 

Ezt is ajánljuk a témában

A szakértő szerint ez azt jelentené, hogy azokért a területekért, amelyekért három és fél éve véres harc folyik, ahol sok orosz és sok ukrán katona halt meg, egyszerűen alku születne. Hozzátette: 2014 óta zajló orosz invázióról beszélünk, Ukrajna területe 20 százalékának elvesztéséről és megközelítőleg 1,3 millió halott és sebesült katonáról mindkét oldal vonatkozásában.

Tarjányi úgy véli, „a történelem már megmutatta, hová vezet ez a gondolkodás. 

1938-ban Münchenben területeket adtak át Hitlernek a béke érdekében. Egy év múlva világháború tört ki.

 Mert az agresszor ilyenkor nem megnyugszik, hanem erőt merít. Meg kell értenünk a béke nem az erőszak jutalmazásából születik. Hanem abból, ha helyreáll az igazság és kimondjuk: ez többé NEM ismétlődhet meg.”

Ezt is ajánljuk a témában

Hangsúlyozta: „Ha Ukrajnát Trump arra kényszeríti, hogy aláírjon egy ilyen elfogadó nyilatkozatot és megegyezik Moszkva és Washington Kijev “feje felett” úgy, hogy például Zelenszkijék aláírtak egy 500 milliárd dolláros USA befektetési megállapodást, illetve ha a Kreml következő lépésben eléri, hogy az Oroszország elleni szankciók is lazuljanak akkor 

Putyinnak megérte ezt a háborút kirobbantani és Oroszország győzött!

 Ennyi.”

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 54 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
BBrutus
2025. augusztus 09. 14:23
Akkor Tarjányi szerint ki kell robbantani a 3-ik világháborút. Mert Ukrajnának már átadtak mindent, pénzt, paripát, fegyvert. És még így is vesztésre állnak. Mi maradt még? A NATO katonák bevetése. Csak azt felejti el a nagy szakértő, hogy az Oroszoknak is vannak szövetségeseik, akik szintén beléphetnek. A nyugat álma, Oroszország feldarabolása és kifosztása és Ukrajna hülyesége szerintem nem ér ennyit. És ezt minden normális ember így gondolja.
Válasz erre
0
0
Amerigo
2025. augusztus 09. 14:19
Ez az ember igazi déká szintü szagértö. Feltalálta a meleg vizet? Vagy a nap felkel majd este lenyugszik? Az ilyen emberekkel akar a déká bejutni a parlamentbe?
Válasz erre
0
0
westend
2025. augusztus 09. 14:18
"ha Zelenszkij aláírja a nyilatkozatot, Putyin megnyerte a háborút" - sőt, akkor is megnyerte, nem írja alá. Az a helyzet t. dékás szagértő elvtárs, hogy a hohol politikai vezetés nagyon elqrta, amikor (nyugati noszogatásra) kiprovokálta a háborút.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. augusztus 09. 14:15
Zelensky felesége már becsomagolt. Útra készen áll! A vízumot elintézte.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!