Tarjányi Péter: Ha Zelenszkij aláírja a nyilatkozatot, Putyin megnyerte a háborút

Donald Trump a közelgő békeegyezményről: Zelenszkijnek alá kell írnia valamit, erre készülhet
Az amerikai elnök kíméletlenül fogalmazott.
A baloldali szakértő szerint az oroszoknak megérhette kirobbantani a háborút.
Tarjányi Péter baloldali érzelmű biztonságpolitikai szakértő is reagált arra, hogy Donald Trump területcseréről beszélt az ukrajnai békemegállapodással kapcsolatban. Ahogy megírtuk, az amerikai elnök jövő pénteken találkozik az orosz államfővel Alaszkában.
Tarjányi emlékeztetett: Donald Trump a Fehér Házban arról beszélt, hogy az ukrajnai békemegállapodás része lehet „bizonyos területek cseréje”, és hogy „ez mindkét fél javára” történne. Hozzátette:
Zelenszkijnek fel kell készülnie arra, hogy aláírjon valamit.”
A szakértő szerint ez azt jelentené, hogy azokért a területekért, amelyekért három és fél éve véres harc folyik, ahol sok orosz és sok ukrán katona halt meg, egyszerűen alku születne. Hozzátette: 2014 óta zajló orosz invázióról beszélünk, Ukrajna területe 20 százalékának elvesztéséről és megközelítőleg 1,3 millió halott és sebesült katonáról mindkét oldal vonatkozásában.
Tarjányi úgy véli, „a történelem már megmutatta, hová vezet ez a gondolkodás.
1938-ban Münchenben területeket adtak át Hitlernek a béke érdekében. Egy év múlva világháború tört ki.
Mert az agresszor ilyenkor nem megnyugszik, hanem erőt merít. Meg kell értenünk a béke nem az erőszak jutalmazásából születik. Hanem abból, ha helyreáll az igazság és kimondjuk: ez többé NEM ismétlődhet meg.”
Hangsúlyozta: „Ha Ukrajnát Trump arra kényszeríti, hogy aláírjon egy ilyen elfogadó nyilatkozatot és megegyezik Moszkva és Washington Kijev “feje felett” úgy, hogy például Zelenszkijék aláírtak egy 500 milliárd dolláros USA befektetési megállapodást, illetve ha a Kreml következő lépésben eléri, hogy az Oroszország elleni szankciók is lazuljanak akkor
Putyinnak megérte ezt a háborút kirobbantani és Oroszország győzött!
Ennyi.”
Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP
Az oroszok úgy tűnik, hajlanak a megegyezésre, de tartanak a dezinformációktól. Persze, őket sem kell félteni.
Az ukrán elnök az orosz-amerikai megegyezés útjába állna.
Elképesztő állapotok uralkodnak Ukrajnában.