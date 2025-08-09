Tarjányi Péter: Ha Zelenszkij aláírja a nyilatkozatot, Putyin megnyerte a háborút

A szakértő szerint ez azt jelentené, hogy azokért a területekért, amelyekért három és fél éve véres harc folyik, ahol sok orosz és sok ukrán katona halt meg, egyszerűen alku születne. Hozzátette: 2014 óta zajló orosz invázióról beszélünk, Ukrajna területe 20 százalékának elvesztéséről és megközelítőleg 1,3 millió halott és sebesült katonáról mindkét oldal vonatkozásában.

Tarjányi úgy véli, „a történelem már megmutatta, hová vezet ez a gondolkodás.

1938-ban Münchenben területeket adtak át Hitlernek a béke érdekében. Egy év múlva világháború tört ki.

Mert az agresszor ilyenkor nem megnyugszik, hanem erőt merít. Meg kell értenünk a béke nem az erőszak jutalmazásából születik. Hanem abból, ha helyreáll az igazság és kimondjuk: ez többé NEM ismétlődhet meg.”