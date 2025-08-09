Zelenszkij: Ukrajna egy négyzetmétert sem ad át Oroszországnak

A Portfolio megírta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította, hogy Ukrajna akár egyetlen négyzetméter területet is átadjon Oroszországnak, és

hozzátette, hogy minden béketárgyalásnak Kijev részvételével kell zajlania, különben az „halva született döntés” lesz.

Hangsúlyozta: Ukrajna nem fog területet átadni a „megszállónak”. A lap szerint Zelenszkij nyilvánvalóan Donald Trump bejelentésére reagált, miszerint pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyinnal.

„Természetesen nem fogjuk Oroszországnak díjként odaadni azt, amit tett. Az ukrán nép békét érdemel. Az ukrán területi kérdésre a válasz már benne van Ukrajna alkotmányában. Ettől senki nem fog eltérni – és nem is tud.