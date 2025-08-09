Ft
Zelenszkij: Ukrajna egy négyzetmétert sem ad át Oroszországnak

2025. augusztus 09. 09:51

Az ukrán elnök az orosz-amerikai megegyezés útjába állna.

2025. augusztus 09. 09:51
null

A Portfolio megírta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította, hogy Ukrajna akár egyetlen négyzetméter területet is átadjon Oroszországnak, és

 hozzátette, hogy minden béketárgyalásnak Kijev részvételével kell zajlania, különben az „halva született döntés” lesz.

Hangsúlyozta: Ukrajna nem fog területet átadni a „megszállónak”. A lap szerint Zelenszkij nyilvánvalóan Donald Trump bejelentésére reagált, miszerint pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyinnal. 

„Természetesen nem fogjuk Oroszországnak díjként odaadni azt, amit tett. Az ukrán nép békét érdemel. Az ukrán területi kérdésre a válasz már benne van Ukrajna alkotmányában. Ettől senki nem fog eltérni – és nem is tud. 

Az ukránok nem ajándékozzák oda földjüket a megszállónak.

 Ukrajna készen áll a valódi döntésekre, amelyek békét hozhatnak. 

Bármilyen, ellenünk született vagy nélkülünk meghozott döntés egyben a béke ellen is szól. 

Ezek semmit nem fognak elérni. Ezek halva született döntések. Ezek működésképtelen döntések” – mondta az ukrán elnök.

Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Nasi12
2025. augusztus 09. 11:19
Na végre. Amerika és oroszország utjába áll. Szept 2-án elmegy Teump Pekingbe és a zenének vége. A zongorafedél lecsappan😀
Válasz erre
3
0
faramuci
2025. augusztus 09. 11:19
"Az ukránok nem ajándékozzák oda földjüket a megszállónak." Kínával,monsantoval,duponnal,cargillal mi a helyzet zenebohóc???
Válasz erre
2
0
titi77
2025. augusztus 09. 11:18
trump és putyin ül az asztalnál a vendéglőben. mi lesz a fogás? Kijevi csirke!
Válasz erre
1
0
masikhozzaszolo
•••
2025. augusztus 09. 11:16 Szerkesztve
Nem ingyen adták a földet a Fekete Kőnek.. Kaptak érte célpontot és lődöznivalót. Fegyvert, vadászrepülőt, drónt, sisakot. Nagy mellényt nem, az volt nekik. És még most is megvan!
Válasz erre
1
0
