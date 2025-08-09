Zelenszkij: Ukrajna egy négyzetmétert sem ad át Oroszországnak

Donald Trump a közelgő békeegyezményről: Zelenszkijnek alá kell írnia valamit, erre készülhet
Az amerikai elnök kíméletlenül fogalmazott.
Az ukrán elnök az orosz-amerikai megegyezés útjába állna.
A Portfolio megírta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította, hogy Ukrajna akár egyetlen négyzetméter területet is átadjon Oroszországnak, és
hozzátette, hogy minden béketárgyalásnak Kijev részvételével kell zajlania, különben az „halva született döntés” lesz.
Hangsúlyozta: Ukrajna nem fog területet átadni a „megszállónak”. A lap szerint Zelenszkij nyilvánvalóan Donald Trump bejelentésére reagált, miszerint pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyinnal.
„Természetesen nem fogjuk Oroszországnak díjként odaadni azt, amit tett. Az ukrán nép békét érdemel. Az ukrán területi kérdésre a válasz már benne van Ukrajna alkotmányában. Ettől senki nem fog eltérni – és nem is tud.
Az ukránok nem ajándékozzák oda földjüket a megszállónak.
Ukrajna készen áll a valódi döntésekre, amelyek békét hozhatnak.
Bármilyen, ellenünk született vagy nélkülünk meghozott döntés egyben a béke ellen is szól.
Ezek semmit nem fognak elérni. Ezek halva született döntések. Ezek működésképtelen döntések” – mondta az ukrán elnök.
Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat
